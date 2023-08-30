終於來吃收入口袋名單內已久的【阿芬鮮魚湯】，說到蘇澳鮮魚湯店家還蠻多的，但就阿芬鮮魚湯最有名氣，一碗鮮魚湯只要69元真的很划算！

除了鮮魚湯之外，海鮮炒飯、現撈小卷等也都很推薦！

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阿芬鮮魚湯 ❙ 鮮魚湯一碗69元，南方澳平價海鮮、蘇澳超人氣鮮魚湯!

阿芬鮮魚湯一開始是在江夏路，空間不大，搬來海邊路後用餐空間舒適許多，外觀看起來跟一般的海鮮餐廳差不多，但價格卻親民許多！

假日常常都是大排長龍的畫面，我們當天是下午時間來，還蠻幸運沒有排隊人潮，直接入座！

ADD:宜蘭縣蘇澳鎮海邊路145號

TEL:0910 453 799

營業時間:10:00-19:00 (週四公休)

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鮮魚湯是現點現煮的，在店外可以看到煮鮮魚湯過程

用餐空間還蠻寬敞，桌位數多，座無虛席！

阿芬鮮魚湯菜單及價格

餐點選擇還不少，價格不貴，除了海鮮外也可以吃到宜蘭西魯肉

生魚片 $150

魚種依當日漁貨為主，無法指定！

一盤12片還蠻划算，雖然不是我們特別喜歡的鮭魚但很新鮮，喜歡生魚片的可以點來吃吃看

現撈小卷 $180

小卷還蠻大隻，想說這麼大隻肉質會不會太老，結果鮮嫩彈牙，很鮮甜！

海鮮炒烏龍 $90

有蝦子、魷魚、蛤蜊等海鮮，烏龍麵很Q彈帶咬勁，份量十足

海鮮炒飯 $90

這盤炒飯也大推，看看這蝦仁也太大隻且厚實了吧，而且有好幾隻，再加上切大大塊的魷魚吃起來真是滿足

麻辣乾麵 $50

看到麻辣乾麵本人時想說不就是一般乾麵撒上一點點的辣粉，結果一吃，香辣過癮，真的很有辣度耶，味道也挺香的，喜歡吃辣的不要錯過了

炸白帶魚條 $200

我們一家都很愛吃白帶魚，可惜這白帶魚條雖然很香酥，但也因此口感上偏乾，比較沒有吃到魚肉的感覺，覺得還是一般的炸白帶魚比較好

鮮魚湯 $69元

很多人推爆的鮮魚湯，湯內有好幾塊魚肉，新鮮的魚肉吃起來鮮甜，帶有魚刺要小心吃就是

是薑絲及蔥花的湯底，喝起來鮮甜爽口

來到蘇澳記得來蘇澳漁港走走，漁港路上的阿芬鮮魚湯可以順路吃起來！

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注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，都是很主觀的～

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