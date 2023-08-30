明水然・樂無菜單鐵板燒｜林口昕境店・一位難求的高CP值鐵板燒，千元就能享受日本和牛及活龍蝦 ! - 肉依小姐吃什麼

懂吃鐵板燒的人都對這家不陌生，沒有事先訂位吃不到的【明水然・樂無菜單鐵板燒】，生意好到常常一位難求，只要千元價就能吃到日本和牛及活龍蝦，從前菜到甜點共有十四道菜色，CP值可以說是鐵板燒界的天花板，這次回訪無論是環境或口味又更升級，是一家讓人想一吃一再吃的餐廳!

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樂・禮遇活動：即日起至明水然。樂 無菜單鐵板燒店內用餐。

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點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！

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環境分享

▼【明水然・樂無菜單鐵板燒】是火鍋第一品牌－肉多多的姐妹品牌，鐵板燒界的超新星，全台已開5間店今年8月還會在宜蘭礁溪及淡水進駐，這次來到位在林口昕境廣場的分店，這裡是擁有許多商店的購物商場，還有國賓影城可以來看電影，如有館內消費可以折抵停車費，鄰近林口三井Outlet，搭機捷可以到A9林口站再轉公車，或是走路大約15分鐘左右即可抵達。

▼【明水然・樂無菜單鐵板燒】位在林口昕境廣場的三樓，門口高掛著超大的日式燈籠，讓人有種一秒到日本的感覺!

▼【明水然・樂無菜單鐵板燒】店內充滿質感風格，採光相當明亮，可以看到戶外的整片綠意環境，每一組客人間的位子距離剛好不擁擠，整體用餐起來的感受非常舒適!

▼入座服務人員就會倒上一杯熱茶，這次喝到的是荔枝烏龍茶，沒有甜味，有著迷人的荔枝香氣很耐喝。

▼【明水然・樂無菜單鐵板燒】的 『日本職人之匠心』源自日本的高規格鐵板燒技術，師傅對料理全心投入，嚴謹堅持的料理的每一個小細節，詳細介紹每道餐點的特色，對於任何問題也都會很耐心的回答，還會有趣的與顧客互動和聊天，讓用餐的過程輕鬆且沒有壓力感~

▼【明水然・樂無菜單鐵板燒】每一家店都有活體龍蝦缸，用餐前最即時的處理活體食材，將龍蝦做成三味：龍蝦肉身鐵板煎、洋蔥碗蝦膏蒸蛋、龍蝦味噌熬湯品。

菜單

【明水然・樂無菜單鐵板燒】午晚餐的價格是每人1600元加一成服務費，包含前菜、湯品、主菜跟甜點共會有14道料理，主廚會根據當季的菜色不定時更換菜單，每一道餐點都必須歷經3個月以上，不斷測試、研發、創新，多次評比後才會入菜單，結合當季時蔬與活海鮮配菜打造不同風味，每次來可能都會也不同的驚喜，另外採取線上訂位預付餐費制度，提供一個月內場次線上預訂!

線上訂位： https://reurl.cc/QjGdV0

餐點介紹

小菜

▼小菜分別為柚子蘿蔔跟碎洋蔥，是師傅以天然食材每日新鮮製作，有需要也可以免費續加~

北極甜蝦蕎麥麵

▼一口剛剛好的北極甜蝦蕎麥麵，甜甜鹹鹹的調味清爽，搭配鮮甜的鮮蝦好開胃！

蒜味蜆湯

▼蒜味蜆湯是採用宜蘭黃金蜆與蒜頭熬煮，蒜香很濃郁，入口鮮甜又不會太鹹。

北海道干貝

▼嚴選北海道生食級干貝煎到5分熟，淋上三種昆布製成的醬汁搭配鮭魚卵，干貝的口感軟嫩好咬，鮭魚卵吃起來逼逼波波，多層次的海味在嘴裡舞出華麗旋律!

魚子醬松露洋蔥蒸蛋

▼如同藝術品的魚子醬松露洋蔥蒸蛋，洋蔥外皮内是滑嫩的松露蒸蛋，淡淡的松露的香氣好迷人，頂頭的魚子醬讓風味更升級。

海膽起士龍蝦

▼私心大愛的這道海膽起士龍蝦，將龍蝦作為容器加入海膽魚卵起士下去炙燒，吃起來鮮味滿滿，海膽的香氣蔓延在口腔，幸福指數直達100分。

和牛小漢堡

▼香噴噴的誘人和牛小漢堡，將法國布里歐麵包以牛油煎過成就香酥口感，中間夾入日本A5和牛排、生菜和帕瑪森起司，一咬下整個肉汁瞬間炸出，口感超級豐富!

當季魚類

▼魚類料理師傅會隨機提供當季魚類，這次吃到澎湖野生海鱺魚，光看剖面的肉就很有厚度，細緻口感中帶有Ｑ度，可以搭配海鹽或馬告胡椒鹽讓味道更加分。

水姑娘龍蝦佐時蔬

▼重頭戲水姑娘龍蝦佐時蔬登場，將活體現宰的龍蝦烹飪至九分熟，輕輕一拉就能將蝦肉取出，肉質口感緊實彈牙，吃起來充滿鮮美的甜味，不用額外沾醬就很美味!

火龍果冰沙

▼用餐到一半會送上火龍果冰沙，冰涼酸甜很有解膩效果。

日本A5和牛牛排 桂丁雞

▼肉品供應日本A5和牛牛排和桂丁雞兩種選擇，和牛選用熊本A5和牛和日本鹿兒島A4和牛，油花真的美到不行，建議五分熟口感最佳，吃進嘴裡豐富的油脂在口中炸開，軟嫩好咬，入口即化的滋味讓人著迷!

▼另外擁有雞界勞斯萊斯稱號的桂丁雞，不施打抗生素不使用生長激素飼養，是總統就職國宴出現的肉品，也是很多米其林餐廳的指定食材，煎到金黃焦脆，外皮酥脆但一點也不膩口，裡面肉質則是非常軟嫩，口感完全不輸和牛~

魩仔魚炒飯

▼魩仔魚炒飯由師傅把米飯搭配蛋、蔥、蒜爆炒，炒到金黃油亮粒粒分明，光用聞的就超級香，魩仔魚鹹中帶香，吃起來超涮嘴，如果要加大份量也可以告知。

蝦頭味噌湯

▼加入龍蝦頭熬煮的蝦頭味噌湯，喝起來味道甘甜順口，裏頭撈得到豆皮跟海帶，還有整塊的新鮮龍蝦肉，可以說是誠意十足!

昭和布丁

▼以手工製作的昭和布丁，口感綿密充滿蛋香，比在許多甜點店吃到的還有水準!

用餐心得

喜歡鐵板燒的你要收藏這家，無論環境口味都很讚的【明水然・樂無菜單鐵板燒】，從看著食材滋滋作響的畫面，到端上桌品嘗享用的每個瞬間，彷彿都像是一場表演讓人享受，同時滿足味蕾和視覺的雙重需求，師傅和人員的服務都相當到位，最重要的是每道料理都很有水準，尤其是龍蝦彈牙的肉質實在太優秀，這個超高CP值真的是沒話說，另外還有一家明水然歐式鐵板燒，無論食材或烹飪方式都略有不同，下次也想要去試看看!

明水然・樂 林口昕境店

粉絲團：明水然・樂 FB

線上訂位： https://reurl.cc/QjGdV0

地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓

電話：02-26068258

營業時間：

平日 11:30-15:00 (最後點餐13:40) 17:30-22:00 (最後點餐20:30) 假日 11:30-15:30 (最後點餐13:40) 17:30-22:00 (最後點餐20:30)

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