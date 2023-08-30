為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 明水然・樂無菜單鐵板燒｜林口昕境店・一位難求的高CP值鐵板燒，千元就能享受日本和牛及活龍蝦 ! - 肉依小姐吃什麼

明水然・樂無菜單鐵板燒｜林口昕境店・一位難求的高CP值鐵板燒，千元就能享受日本和牛及活龍蝦 ! - 肉依小姐吃什麼

2023-08-30 11:32:31 肉依小姐吃什麼 人氣：105
share
窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：507篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：明水然・樂 林口昕境店
phone02-2606-8258
place新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

明水然・樂無菜單鐵板燒｜林口昕境店・一位難求的高CP值鐵板燒，千元就能享受日本和牛及活龍蝦 !

懂吃鐵板燒的人都對這家不陌生，沒有事先訂位吃不到的【明水然・樂無菜單鐵板燒】，生意好到常常一位難求，只要千元價就能吃到日本和牛及活龍蝦，從前菜到甜點共有十四道菜色，CP值可以說是鐵板燒界的天花板，這次回訪無論是環境或口味又更升級，是一家讓人想一吃一再吃的餐廳!

❤️優惠活動❤️

樂・禮遇活動：即日起至明水然。樂 無菜單鐵板燒店內用餐。
拍照或錄影明水然樂最吸引您的畫面，並寫下一句喜歡明水然樂的原因@明水然樂，分享於IG/FB限時動態或貼文，即可獲得獨家小饌乙份。

加入樂多多APP會員，可獲得入會禮「炙燒烏魚子」乙份。及樂多多旗下全品牌積分都可通用，兌換好禮
點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

【明水然・樂無菜單鐵板燒】是火鍋第一品牌－肉多多的姐妹品牌，鐵板燒界的超新星，全台已開5間店今年8月還會在宜蘭礁溪及淡水進駐，這次來到位在林口昕境廣場的分店，這裡是擁有許多商店的購物商場，還有國賓影城可以來看電影，如有館內消費可以折抵停車費，鄰近林口三井Outlet，搭機捷可以到A9林口站再轉公車，或是走路大約15分鐘左右即可抵達。

【明水然・樂無菜單鐵板燒】位在林口昕境廣場的三樓，門口高掛著超大的日式燈籠，讓人有種一秒到日本的感覺!

【明水然・樂無菜單鐵板燒】店內充滿質感風格，採光相當明亮，可以看到戶外的整片綠意環境，每一組客人間的位子距離剛好不擁擠，整體用餐起來的感受非常舒適!

▼入座服務人員就會倒上一杯熱茶，這次喝到的是荔枝烏龍茶，沒有甜味，有著迷人的荔枝香氣很耐喝。

【明水然・樂無菜單鐵板燒】的 『日本職人之匠心』源自日本的高規格鐵板燒技術，師傅對料理全心投入，嚴謹堅持的料理的每一個小細節，詳細介紹每道餐點的特色，對於任何問題也都會很耐心的回答，還會有趣的與顧客互動和聊天，讓用餐的過程輕鬆且沒有壓力感~

【明水然・樂無菜單鐵板燒】每一家店都有活體龍蝦缸，用餐前最即時的處理活體食材，將龍蝦做成三味：龍蝦肉身鐵板煎、洋蔥碗蝦膏蒸蛋、龍蝦味噌熬湯品。

菜單

【明水然・樂無菜單鐵板燒】午晚餐的價格是每人1600元加一成服務費，包含前菜、湯品、主菜跟甜點共會有14道料理，主廚會根據當季的菜色不定時更換菜單，每一道餐點都必須歷經3個月以上，不斷測試、研發、創新，多次評比後才會入菜單，結合當季時蔬與活海鮮配菜打造不同風味，每次來可能都會也不同的驚喜，另外採取線上訂位預付餐費制度，提供一個月內場次線上預訂!

線上訂位： https://reurl.cc/QjGdV0

餐點介紹

小菜

▼小菜分別為柚子蘿蔔跟碎洋蔥，是師傅以天然食材每日新鮮製作，有需要也可以免費續加~

北極甜蝦蕎麥麵

▼一口剛剛好的北極甜蝦蕎麥麵，甜甜鹹鹹的調味清爽，搭配鮮甜的鮮蝦好開胃！

蒜味蜆湯

蒜味蜆湯是採用宜蘭黃金蜆與蒜頭熬煮，蒜香很濃郁，入口鮮甜又不會太鹹。

北海道干貝

▼嚴選北海道生食級干貝煎到5分熟，淋上三種昆布製成的醬汁搭配鮭魚卵，干貝的口感軟嫩好咬，鮭魚卵吃起來逼逼波波，多層次的海味在嘴裡舞出華麗旋律!

魚子醬松露洋蔥蒸蛋

▼如同藝術品的魚子醬松露洋蔥蒸蛋，洋蔥外皮内是滑嫩的松露蒸蛋，淡淡的松露的香氣好迷人，頂頭的魚子醬讓風味更升級。

海膽起士龍蝦

▼私心大愛的這道海膽起士龍蝦，將龍蝦作為容器加入海膽魚卵起士下去炙燒，吃起來鮮味滿滿，海膽的香氣蔓延在口腔，幸福指數直達100分。

和牛小漢堡

▼香噴噴的誘人和牛小漢堡，將法國布里歐麵包以牛油煎過成就香酥口感，中間夾入日本A5和牛排、生菜和帕瑪森起司，一咬下整個肉汁瞬間炸出，口感超級豐富!

當季魚類

▼魚類料理師傅會隨機提供當季魚類，這次吃到澎湖野生海鱺魚，光看剖面的肉就很有厚度，細緻口感中帶有Ｑ度，可以搭配海鹽或馬告胡椒鹽讓味道更加分。

水姑娘龍蝦佐時蔬

▼重頭戲水姑娘龍蝦佐時蔬登場，將活體現宰的龍蝦烹飪至九分熟，輕輕一拉就能將蝦肉取出，肉質口感緊實彈牙，吃起來充滿鮮美的甜味，不用額外沾醬就很美味!

火龍果冰沙

▼用餐到一半會送上火龍果冰沙，冰涼酸甜很有解膩效果。

日本A5和牛牛排 桂丁雞

▼肉品供應日本A5和牛牛排和桂丁雞兩種選擇，和牛選用熊本A5和牛和日本鹿兒島A4和牛，油花真的美到不行，建議五分熟口感最佳，吃進嘴裡豐富的油脂在口中炸開，軟嫩好咬，入口即化的滋味讓人著迷!

▼另外擁有雞界勞斯萊斯稱號的桂丁雞，不施打抗生素不使用生長激素飼養，是總統就職國宴出現的肉品，也是很多米其林餐廳的指定食材，煎到金黃焦脆，外皮酥脆但一點也不膩口，裡面肉質則是非常軟嫩，口感完全不輸和牛~

魩仔魚炒飯

魩仔魚炒飯由師傅把米飯搭配蛋、蔥、蒜爆炒，炒到金黃油亮粒粒分明，光用聞的就超級香，魩仔魚鹹中帶香，吃起來超涮嘴，如果要加大份量也可以告知。

蝦頭味噌湯

▼加入龍蝦頭熬煮的蝦頭味噌湯，喝起來味道甘甜順口，裏頭撈得到豆皮跟海帶，還有整塊的新鮮龍蝦肉，可以說是誠意十足!

昭和布丁

▼以手工製作的昭和布丁，口感綿密充滿蛋香，比在許多甜點店吃到的還有水準!

用餐心得

喜歡鐵板燒的你要收藏這家，無論環境口味都很讚的【明水然・樂無菜單鐵板燒】，從看著食材滋滋作響的畫面，到端上桌品嘗享用的每個瞬間，彷彿都像是一場表演讓人享受，同時滿足味蕾和視覺的雙重需求，師傅和人員的服務都相當到位，最重要的是每道料理都很有水準，尤其是龍蝦彈牙的肉質實在太優秀，這個超高CP值真的是沒話說，另外還有一家明水然歐式鐵板燒，無論食材或烹飪方式都略有不同，下次也想要去試看看!

明水然・樂 林口昕境店

粉絲團：明水然・樂 FB

線上訂位： https://reurl.cc/QjGdV0

地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓

電話：02-26068258
營業時間：

平日
11:30-15:00  (最後點餐13:40)
17:30-22:00 (最後點餐20:30)
假日
11:30-15:30  (最後點餐13:40)
17:30-22:00 (最後點餐20:30)

#一位難求的無菜單鐵板燒 #明水然樂 #Omakase #無菜單料理 #約會餐廳 #台北無菜單 #新竹無菜單 #林口無菜單# 餐廳推薦 #無菜單 #鐵板燒 #台北餐廳 ＃林口餐廳 #台北鐵板燒 #新竹鐵板燒 #肉多多火鍋新品牌 #樂多多集團

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/




檢舉
share
chevron_left

迷霧早午餐｜可愛爆炸的小小兵主題早午餐，夢幻

coco.Brownies可可布朗｜台北知名美式甜點專賣

chevron_right
延伸閱讀

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：507篇

我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
緣味鐵板燒-徐匯店 照片

緣味鐵板燒-徐匯店

4.20 (2人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
屋野·丼飯鐵板 照片

屋野·丼飯鐵板

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市泰山區
明水然‧樂 照片

明水然‧樂

4.83 (3人評鑑)

區域：新北市林口區
吉田法式鐵板燒 照片

吉田法式鐵板燒

4.90 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
寅藏鐵板燒 三峽店 照片

寅藏鐵板燒 三峽店

4.58 (2人評鑑)

區域：新北市三峽區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up