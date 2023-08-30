想要出國度假，但無奈假沒那麼長、錢沒那麼多？迷有關係！那我們就先來去宜蘭蘇澳的「喬伊吹吹風」，整棟的海島風玻璃屋，絕對讓你有出國度假的氛圍～位在蘇澳豆腐岬旁，不僅被美景環繞著，讓你的心靈可以被洗滌，還有充滿異國感的戶外露台，充滿熱帶峇里島的風格，讓人坐下來就不想要走了啦～

位於蘇澳豆腐岬旁的「喬伊吹吹風」，獨棟的玻璃屋相當吸睛。門口的招牌設計，顯得質感滿分，讓人期待快快坐下來享受這邊的氛圍跟餐點。

偌大的用餐空間，讓人感覺很舒服。靠窗的位置可以看到大片的海景，根本是海景第一排，讓人心曠神怡。雖然當天拍攝的時候，天氣有點陰陰的，但內心看到大海的快樂還是無法比擬。

素色雅緻的沙發區，好慵懶啊～這邊超好拍，趕快先筆記下來。每個角落都可以拍出網美風大片，喜歡拍美照的朋朋們，千萬不可以錯過這一區

吧台有別具設計，後方圓弧狀的擺設陳列，搭配上雅緻又具有禪意的瓶罐，讓空間具有濃厚簡約時尚感。

除了海景，另一邊則是依傍著點點綠意。看著窗外這些充滿生命力的植物們，內心的紛擾就慢慢平息下來了。

內用區的桌椅、燈具，店家也有特別挑選過，散發出暖意，讓人不自覺放鬆身心靈。如此閒適的空間，怪不得會成謂熱門景點，就連我也想要天天都待在這裡了～

來這麼放鬆的地方，當然要搭配一點甜甜好吃的下午茶。冰涼的芒果冰沙，夏天絕對是必須吃的吧！

巧克力千層一層一層交錯的美味，還有乳酪蛋糕的綿密細緻，也讓人相當有幸福感～對惹！這邊也有販售早午餐，喜歡鹹食的朋朋們也不用擔心，絕對會讓你有吃飽飽的機會！

戶外區還有茅草陽傘跟座位區，但可惜當天去的時候天氣比較不佳。如果是大晴天在這邊躺著看海，應該會像置身峇里島度假一樣桑～

【喬伊吹吹風】

地址：宜蘭縣蘇澳鎮跨港路6號2樓

營業時間：11:00-18:00，週三公休

電話：03-995-2553

粉絲專頁：https://reurl.cc/mDmbMW

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^

FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary