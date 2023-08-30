菜寮站 | 光興腿庫 三重大排長龍便當店 好吃豬腳 特製腿庫滷大腸飯

光興腿庫 是三重在地人推薦的人氣便當店，只要是用餐時間都是大排長龍。無論是Q嫰的腿庫，膠質滿滿的豬腳，還是入味有勁的魯大腸，都相當不錯，就算排隊也覺得很值得！

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三重人氣便當推薦-光興腿庫

光興腿庫 是三重當地人好友 小可愛阿貴 推薦的好吃便當，這天是 萬金紅茶冰 搬家後開幕的第一天，與好友特地來三重朝聖，沒想到11點多到，店門口早已是大排長龍了！

光興腿庫 在哪 怎麼去

光興腿庫 位於三重巷弄中，離附近的捷運菜寮站3號出口，步行約10分鐘可抵達。

排隊的動線有兩條，靠店面的部份是還在等待點餐，而靠馬路的動線則是點完等待取餐的人，大家不要以為人少就去排，結果是點不到餐的喔！

光興腿庫

地址：新北市三重區光興街223號

電話：02-2973-7085

營業時間：11:30~13:30/17:00~19:30(週一~週五)

店休日：每週六、日

食記： 菜寮站 | 光興腿庫 三重大排長龍便當店 好吃豬腳 特製腿庫滷大腸飯

三重好吃豬腳推薦-光興腿庫

光興腿庫 為了應付川流不息的客人，有很多位工作人員，每人都各司其職，且態度都很親切。

見到這油亮亮的腿庫，整個也太令人垂涎了吧！

整個用餐時間，這切肉的工序，都沒有停下來過。

三重好吃便當推薦-光興腿庫

光興腿庫 搭配便當的配菜，每天不盡相同。瞧這已事先裝滿白飯的飯盒堆高高，是事先有預訂的客人的便當。三重地區只要滿4個便當就事先預訂外帶喔！

光興腿庫 菜單Menu價目表

感謝小可的拍攝，更新於2023/08，價錢或餐點若有異動，請依店家公告為主。

這天運氣比較不好，前面的客人不是事先預訂，就是一買就是十多個，所以這天等了半個多小時。

光興腿庫 在一旁的店面設置了內用座位區，有冷氣及化粧室。

光興腿庫 內用環境

光興腿庫 座位不多，大概十多個，不過大部份的人都外帶居多。這天甚至有台貨車停在門口附近，駕駛及副駕拿到便當，就在車上迫不及待地吃起來了！

光興腿庫 內用環境以冷色調的牆面，搭配木質的桌椅，看起來很乾淨，不顯一般便當店的油膩感。

光興腿庫 餐點介紹

光興腿庫 腿庫便當 $ 120 + 魯蛋 $ 15

既然店名以腿庫命名，當然要點招牌來吃看看啊！單點的滷蛋色澤深，吃來很入味！

由於不想再排第二次隊，所以要外帶的便當就一起點餐結帳。記得要請工作人員加上香菜及辣椒。

光興腿庫 的白飯上會淋上少許的滷汁，還有帶著豬皮的滷肉丁，充滿了油脂，吃來軟滑可口，還會黏嘴唇。相信單點滷肉飯應該也會很好吃。

細緻不馬虎的三樣配菜，也補足了纖維質。

切片的腿庫有這個帶皮肥肉，肥而不膩，滷汁夠味卻不會太鹹。

瘦肉的部份也很軟嫰不乾柴，若搭配一旁的辣椒，香辣無比，吃來更是美味升級。

光興腿庫 豬腳 $ 80

因為覺得豬腳滷得太美，所以單點了豬腳一份。

一份豬腳有好幾塊豬腳，也有腳蹄。充滿膠原蛋白的豬皮，咬皮Q彈鹹香，骨邊肉也好有滋味。

光興腿庫 魯大腸 $ 80

光興腿庫 的滷大腸真是一吃就擄獲了我們的味蕾！滷到恰到好處，不致於過爛或難咬，咬下後微Q帶勁且不死鹹，真的好吃無誤！

光興腿庫 腿庫便當加魯大腸

這個是在網路上見到有人這樣搭配，於是就將單點的魯大腸，放到我們的腿庫便當上面。這個非店家的餐點喔！

這只能說是平民的奢華，雙主菜的味道都很棒，也都符合我們喜愛的口感及滋味，這樣一個便當雖然不便宜，但真的好吃！

光興腿庫 賣的餐點就是我們一般人的日常，滷肉飯加上軟Q鹹香的腿庫、豬腳或滷大腸，還有不馬虎的配菜，這就是平淡幸福的一餐。味道好、服務親切，這就是大家願意排隊的原因吧！

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光興腿庫 店家資訊

地址：新北市三重區光興街223號

電話：02-2973-7085

營業時間：11:30~13:30/17:00~19:30(週一~週五)

店休日：每週六、日

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