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桃園美食｜和也串燒專門藝文店～藝文特區串燒、日式關東煮、生啤酒種類多樣化，小酌聚餐好選擇

2023-08-30 12:35:11 麥的小窩 人氣：1,024
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窩客好文

麥的小窩

發表篇數：696篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：和也串燒專門藝文店
phone03-3022-722
place桃園市桃園區大興西路二段67號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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鄰近桃園藝文特區、大興西路附近的和也串燒專門藝文店

有串燒、日式關東煮、炸物、各式酒類及無酒精飲品等等

目前在桃園地區已擁有三家分店（分店資訊詳文末）

 

【目錄索引】

‧和也串燒專門藝文店-環境介紹

‧和也串燒專門藝文店-餐點介紹

‧和也串燒專門藝文店-店家資訊

 

和也串燒專門藝文店在大興西路上附近，從大興西路上拐個彎就能看到人聲鼎沸的和也串燒專門藝文店

透明的落地窗設計，可以看到店內歡樂的氣氛

人潮也是進進出出，好不熱鬧

 

【和也串燒專門藝文店-環境介紹】

以串燒店來說，座位並不算少

但假日八點來到和也串燒專門藝文店，幾乎是全滿的狀態

在進來前才剛好看到兩組客人離開，生意真的是超級好

 

座位區分為一般座位及吧台前方的高腳椅座位

 

前方像是屋台的設計，因烹調而飄散出的裊裊白煙

如果同行友人不愛吃烤物、炸物，也有非常多樣的關東煮可以享用

 

冷藏櫃裡擺放各式飲品及酒類

另外也會提供酒類的菜單，種類非常多樣化，選擇性多

 

看著一串串的串燒在烤網上炙燒著，浸潤一下醬汁再繼續燒烤

 

入座時會提供一壺關東煮的熱湯

喝起來有著柴魚般的鮮美風味，熱呼呼的很好喝

對於一年四季都愛喝熱湯的小麥來說，覺得有熱湯很好

 

點餐是用手機掃QR CODE點餐

可以與朋友一起討論要點哪些餐點

 

【和也串燒專門藝文店-餐點介紹】

※飲酒過量有礙健康，未滿十八歲請勿飲酒

 

▲關東煮盛合（小）2～3人份 NT.360

和也串燒的關東煮盛合是直接以當天的食材做搭配，可以依照人數點小份或是大份

關東煮的高湯以柴魚片、昆布等食材熬煮，散發著濃郁的鮮美風味

加入食材烹煮，食材吸收高湯的味道但又保有各自的風味

吃起來有著豐富的滋味

 

提供關東煮醬及辣醬

關東煮食材吃起來可以感受到湯汁的口感外

也可以搭配醬料調味，可以增添口感的層次及不同的風味

以小麥敢吃辣來說，這辣醬有一定的辣度

不太敢吃辣的可以酌量，喜歡吃辣的一定要用力的嚐嚐看

 

高麗菜捲外層爽脆加上嫩滑的內餡，有著層次的風味

娃娃菜非常脆清甜，上面灑上香鬆吃起來有著滿滿的柴魚風味，這道我超級喜愛

苦瓜封肉吃的到苦瓜甘苦的滋味，吸收到豬肉的鮮甜風味

墨魚丸彈牙帶有嚼勁的口感，帶有海鮮風味

蔥燒章魚咀嚼起來有著鮮美的風味

明太子起司球外層有著如魚丸般脆彈的口感，裡面是香濃帶點鹹香的明太子起司

滑順微帶點奶香

章魚天婦羅嚐的到章魚彈牙及鮮嫩的口感，以關東煮的方式

外表呈現柔軟的口感及吸收到關東煮湯汁的風味

 

▲白蘿蔔、炸花枝天婦羅

 

白蘿蔔非常入味，色澤呈現淡淡的褐色

口感柔軟並保有白蘿葡清甜及多汁的風味

炸花枝天婦羅有著花枝的鮮美風味還帶有彈牙的咀嚼感

 

▲自製塔塔醬唐揚雞 NT.200

除了菜單上的品項也陸續推出新產品，今天還吃到隱藏版的自製塔塔醬唐揚雞

 

唐揚雞炸到金黃色澤，外皮帶有香酥的口感

裡面的雞肉保有鮮嫩多汁的口感

難怪老弟女兒吃的很開心，邊吃邊直誇好好吃，一直推薦我吃一塊看看

但我看他如此愛吃，只試吃了一口，其餘都留給他

居然一個人嗑光一份

 

▲蔥鹽蛋拌飯（全蛋）NT.90

 

滿滿蔥鹽還有海苔絲、紫洋蔥、香鬆，再搭配生蛋

蛋黃加上米飯多了蛋香及濕潤的口感，整體吃起來口感非常豐富

 

▲綠色櫛瓜 NT.60

櫛瓜切的很有厚度，吃起來有著厚實的口感

非常juicy而且很有味道，口感是清脆的還加上烤炙的香氣

是屬於較清新的風味

 

▲豬肉金針 NT.55、豬肉麻糬 NT.60

豬肉金針的肉質保有鮮嫩的口感、嚼勁適中，金針爽脆多汁

整體吃起來富含多層次的口感，完全不會乾柴

喜歡麻糬的小麥看到豬肉麻糬的組合，非常好奇

用想的覺得很奇妙，但吃起來口感還滿搭的

嫩口帶有炭燒香氣的豬肉配上Q軟的麻糬，很特別的口感，滿不錯的

 

▲雞腿肉 NT.60、雞皮 NT.45

雞腿肉的外層烤到微酥的口感，充滿著濃郁的炭烤味

肉質鮮嫩又彈性，吃起來也有肉汁

雞皮感覺是先炸後烤，炸到酥酥脆脆的，再加上炙燒的香氣及醬汁的提供

咀嚼起來還保有脆香、鹹香的滋味

連老弟女兒也好愛吃，有點出乎我意料之外

 

▲牛肉剝皮辣椒 NT.60、牛肉起士 NT.65

牛肉的肉質肥瘦適中，咀嚼起來滿滿的肉香

剝皮辣椒保有爽脆的口感還帶有微辣的滋味

小麥特別喜歡這一道

牛肉起士一口咬下滿滿的起司香氣

趁熱拿起還會微微的牽絲

牛肉包入鹹香的起司再灑上起司粉，呈現不同層次的起司風味

 

▲中壢來的客家阿婆鹹豬肉 NT.240

 

鹹豬肉非常入味帶有鹹香滋味，豬皮的部分非常的Q帶有嚼勁

肥肉的部分不會太多，對於不喜歡吃太肥的我來說還滿可以接受的

沾醬是醋加上蒜泥，酸酸的口感更多了蒜香，我好喜歡

且醋能中和掉膩口的口感，吃起來很涮嘴

 

▲北海道花魚一夜干 NT.320

 

魚肉外層帶點酥脆、肉質細緻鮮美帶點鹹味

搭配檸檬汁口感更有層次

小麥喜歡沾點胡椒鹽，更好吃唷

 

▲葡萄風味氣泡飲 NT.180

香甜的葡萄風味加上微妙的氣泡感，喝起來非常清爽

還有加入新鮮葡萄，果實非常飽滿且充滿甜味

 

平常不愛吃水果的老弟女兒吃了一顆說葡萄好甜而且沒籽

貼心的小屁孩還一直拿葡萄要餵食給我吃

 

▲水蜜桃沙瓦 NT.220

水蜜桃沙瓦加入新鮮水蜜桃，有著甜蜜、果香及微微的酸味

一喝先感受到水果的香甜滋味，接著竄出微微的酒香

喝起來有著清新的水果味道且酒味不會太濃，對於我這個淺嚐的人來說很剛好

而且裝飾的好美，好適合拿來拍照

※飲酒過量有礙健康，未滿十八歲請勿飲酒

 

和也串燒專門藝文店空間舒適，提供各式串燒、炸物及日式關東煮

還有超多酒類，也有無酒精的飲品可以選擇

喜歡喝點小酒但酒量不好的，或是想要享受微醺的感覺

小麥特別推薦水果沙瓦系列，不僅賣相好也非常好喝

無酒精的我也很推水果系列的氣泡飲，有著香甜的水果味道外還吃的到新鮮水果

串燒保有肉汁也有許多適合下酒菜的品項，是一家適合全家用餐或是朋友聚會的餐廳

※飲酒過量有礙健康，未滿十八歲請勿飲酒

 

【和也串燒專門藝文店-店家資訊】

和也串燒專門-藝文店

地址：桃園區大興西路二段67-2號1樓之2

營業時間：17:30~01:00（最後出餐00:00）

預訂電話：03-302 2722

粉絲專頁：https://www.facebook.com/kazuyayakitori/

停車資訊：對面有一個鹿過停車場大興店，收費$40/時

 

和也串燒專門-莊敬本店

地址：中壢區莊敬路874號

營業時間：17:00~00:30

預訂電話：03-4633 551

 

和也串燒專門-中原店

地址：中壢區中北路89號

營業時間：17:30~01:00（最後出餐00:30）

預訂電話：0972-417 373

停車資訊：Times中原夜市停車場、中原國小地下停車場

 

 
 
 
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