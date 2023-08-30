[林口美食] EMO 韓式料理 韓國人開的家庭料理餐廳 @蛋寶趴趴go
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 林口區
林口長庚、昕境廣場附近
有一間韓國人開的韓國家庭料理餐廳
【EMO 韓式料理】
這裡的餐點好吃又道地、價格親民，
是一間會讓人想回訪的小店，
喜歡韓式料理的朋友，可別錯過！
【EMO 韓式料理】
- 地址：新北市林口區民富街99號
- 交通：機場捷運A9林口站步行20分鐘，附近有停車場
- 電話：02-26005320
- 營業時間：週二~六11:30~14:00 / 17:00~20:30 週日17:00~20:30 (週一公休)
- FB：Cafe_emo
店內裝潢簡約，小巧溫馨，
設有2~6人的用餐座位，
桌數不多，晚點來很容易就沒位子了！
調味料、水、餐具、醃蘿蔔，需自取。
【EMO 韓式料理 菜單】
提供家常韓式菜色及飲品，
有拌飯、烤肉飯、飯糰、湯品…等，
可依喜好點選想吃的品項。
我們今日2人用餐，點了以下餐點來品嚐！
【醃蘿蔔】
有原味、辣味兩種，
吃起來清爽開胃又解膩，
可自行夾取，斟酌食用。
【韓式拌飯(牛肉)】＄180
料多量足的韓式拌飯，是我的最愛！
上桌時，還會提供拌飯的辣醬，
可依喜好自由斟酌使用。
將米飯拌勻後，一口吃下，
口感豐富、份量十足、香辣適中，
讓人吃的很過癮！
【辣牛肉湯+飯】＄250
韓國家庭常見的料理，
湯底喝起來辣味溫和順口，
牛肉軟嫩、配料豐富，
淋在飯上，會讓人一口接一口吃光光。
【泡菜煎餅】＄180
看似普通的泡菜煎餅，
吃起來有軟嫩Q彈的口感，
細細品嚐還帶有泡菜的微辣風味，
單吃或沾點醬油提味都很可以。
【百香果橙汁汽水】＄80
喝起來冰涼香甜，還帶有氣泡感，
是杯消暑又解膩的飲品。
離開前，可看看店家擺放販售的韓國商品，
喜歡可購買回家。
《蛋寶543》
這一次來到林口覓食吃晚餐，
無意間在昕境廣場附近發現了這間
【EMO 韓式料理】
店內小巧溫馨，餐點的口味也不錯，
價位也親民，
難怪用餐時間，一直有人潮啊~
想簡單吃韓式料理，又不想吃到飽的朋友，
可以來試試！推薦給大家~
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