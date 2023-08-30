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> 圖文創作 > [林口美食] EMO 韓式料理 韓國人開的家庭料理餐廳 @蛋寶趴趴go

[林口美食] EMO 韓式料理 韓國人開的家庭料理餐廳 @蛋寶趴趴go

2023-08-30 12:40:09 蛋寶趴趴go 人氣：102
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：749篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：EMO 韓式料理
place新北市林口區民富街99號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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林口長庚、昕境廣場附近

有一間韓國人開的韓國家庭料理餐廳

EMO 韓式料理

這裡的餐點好吃又道地、價格親民，

是一間會讓人想回訪的小店，

喜歡韓式料理的朋友，可別錯過！

 

EMO 韓式料理

  • 地址：新北市林口區民富街99號
  • 交通：機場捷運A9林口站步行20分鐘，附近有停車場
  • 電話：02-26005320
  • 營業時間：週二~六11:30~14:00 / 17:00~20:30 週日17:00~20:30 (週一公休)
  • FB：Cafe_emo

 

店內裝潢簡約，小巧溫馨，

設有2~6人的用餐座位，

桌數不多，晚點來很容易就沒位子了！

 

調味料、水、餐具、醃蘿蔔，需自取。

 

EMO 韓式料理 菜單

提供家常韓式菜色及飲品，

有拌飯、烤肉飯、飯糰、湯品…等，

可依喜好點選想吃的品項。

(EMO 韓式料理 菜單)

 

我們今日2人用餐，點了以下餐點來品嚐！

 

【醃蘿蔔】

有原味、辣味兩種，

吃起來清爽開胃又解膩，

可自行夾取，斟酌食用。

 

【韓式拌飯(牛肉)】＄180

料多量足的韓式拌飯，是我的最愛！

上桌時，還會提供拌飯的辣醬，

可依喜好自由斟酌使用。

 

將米飯拌勻後，一口吃下，

口感豐富、份量十足、香辣適中，

讓人吃的很過癮！

 

【辣牛肉湯+飯】＄250

韓國家庭常見的料理，

湯底喝起來辣味溫和順口，

牛肉軟嫩、配料豐富，

淋在飯上，會讓人一口接一口吃光光。

 

【泡菜煎餅】＄180

看似普通的泡菜煎餅，

吃起來有軟嫩Q彈的口感，

細細品嚐還帶有泡菜的微辣風味，

單吃或沾點醬油提味都很可以。

 

【百香果橙汁汽水】＄80

喝起來冰涼香甜，還帶有氣泡感，

是杯消暑又解膩的飲品。

 

離開前，可看看店家擺放販售的韓國商品，

喜歡可購買回家。

 

《蛋寶543》

這一次來到林口覓食吃晚餐，

無意間在昕境廣場附近發現了這間

EMO 韓式料理

店內小巧溫馨，餐點的口味也不錯，

價位也親民，

難怪用餐時間，一直有人潮啊~

想簡單吃韓式料理，又不想吃到飽的朋友，

可以來試試！推薦給大家~

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚分享

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰 

 FB：蛋寶趴趴go

 IG：egg_papago

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