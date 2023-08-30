為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【澎湖美食】老夫妻碗粿蛋餅，在地人帶路隱藏版澎湖早餐推薦！

【澎湖美食】老夫妻碗粿蛋餅，在地人帶路隱藏版澎湖早餐推薦！

2023-08-30 12:50:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：103
share
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：490篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：澎湖縣 > 馬公市

造訪商家：老夫妻碗粿蛋餅
place澎湖縣馬公市文化7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業


「老夫妻碗糕蛋餅」地點位在有澎湖早餐街之稱的文康商圈，菜單賣碗粿、筒仔米糕、香嫩蛋餅和蘿蔔糕。和二信飯糰都在文化路，要吃澎湖早餐可以順路買。

但比起文康街的鐘記燒餅、益豐豆漿、北新橋牛雜香亭土魠魚羹…等排隊名店，文化路的「老夫妻碗糕蛋餅」就顯得比較低調，不過仔細觀察來這買早餐的人其實也不少，而且很多都是來外帶的在地人，也是澎湖在地人和我這觀光客推薦可以吃看看的隱藏版早餐，不過營業時間11點半才開始喔

澎湖美食 老夫妻碗粿蛋餅 在哪裡

「老夫妻碗糕蛋餅」的排隊人潮也不少，可以內用也和外帶。

店門口就有機車停車格非常方便，開車要找一下路邊停車格。

老夫妻碗粿蛋餅
地址：澎湖縣馬公市文化路7號
電話：06-9272745 
營業時間：11:30～20:00
粉絲團：老夫妻古早味碗粿蛋餅
食記：【澎湖美食】老夫妻碗粿蛋餅，在地人帶路隱藏版澎湖早餐推薦！

澎湖美食 老夫妻碗粿蛋餅 內用環境

煎蘿蔔糕跟蛋餅的料理區。

碗糕整整齊齊地排列在蒸籠，光看就覺得很吸引人。

生意超好，店家的手腳忙個不停。

水槽裡也堆滿了來不及洗的碗。

一旁提供幾張簡單的座位可以內用。

澎湖美食 老夫妻碗粿蛋餅 菜單價錢

老夫妻碗粿蛋餅菜單價錢
菜單就賣筒仔米糕、蘿蔔糕、碗粿和蛋餅四種熟食，很容易就點早餐一條龍。

但來的時候筒仔米糕已經賣完，飲料的部分有豆漿、紅茶和鮮奶茶，身上有帶水就沒點飲料(澎湖的夏天超熱，要隨身攜帶飲用水！)。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

澎湖美食 老夫妻碗粿蛋餅 餐點推薦

碗粿 ($45)
老夫妻古早味碗糕遵循古法手工製作的碗糕，是這裡必點的招牌！
充滿米香的碗糕口感看似Ｑ彈，咬下去卻非常軟嫩，搭配鹹甜適中的蒜蓉醬味道顯得鮮美，再加上菜脯、鹹菜和豆干提味，讓碗糕的口感變得更豐富有層次，而裡面的絞肉厚實多汁，真的不錯吃。

QQ的碗粿有著明顯的米香味，咬下去軟Ｑ軟Ｑ的。

碗糕裡的絞肉厚實，咬下去是多汁的肉丸子口感。

蛋餅($40)
正港的古早味蛋餅，軟嫩Ｑ彈的蛋餅充滿了蛋香跟蔥香，蛋餅的邊邊還帶點脆脆的口感，淋上醬油膏、加點辣椒後更是好吃！

這幾天在澎湖旅遊吃了不少在地美食，一口氣吃了好幾間早餐真的太飽，加上筒仔米糕賣完，不然還真想在老夫妻碗糕蛋餅點一條龍試試看，推薦澎湖早餐可以來這間老夫妻古早味碗糕蛋餅吃吃看。

老夫妻碗粿蛋餅
地址：澎湖縣馬公市文化路7號
電話：06-9272745 
營業時間：11:30～20:00
粉絲團：老夫妻古早味碗粿蛋餅
食記：【澎湖美食】老夫妻碗粿蛋餅，在地人帶路隱藏版澎湖早餐推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

【南港美食】NeverlandNoodleBar麵吧，南港好吃

2023米其林必比登推薦，萬華超夯焢肉飯、刈包小

chevron_right
延伸閱讀

小南鄭記台南碗粿｜裡面滿滿都是配料的好吃碗粿

 布咕布咕

【澎湖美食】二信早餐飯糰專賣店，澎湖排隊早餐推薦！

 陳小可的吃喝玩樂
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：490篇

一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
龍門排骨麵 照片

龍門排骨麵

4.50 (1人評鑑)

區域：澎湖縣湖西鄉
二信早餐 照片

二信早餐

4.50 (1人評鑑)

區域：澎湖縣馬公市
花枝丸三兄弟 照片

花枝丸三兄弟

3.95 (1人評鑑)

區域：澎湖縣白沙鄉
澎湖美食懶人包-18間小吃 照片

澎湖美食懶人包-18間小吃

4.50 (2人評鑑)

區域：澎湖縣
澎湖美食⎮澎湖30大必吃在地美食X餐廳推薦懶人包！ 照片

澎湖美食⎮澎湖30大必吃在地美食X餐廳推薦懶人包！

4.50 (2人評鑑)

區域：澎湖縣西嶼鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up