



「老夫妻碗糕蛋餅」地點位在有澎湖早餐街之稱的文康商圈，菜單賣碗粿、筒仔米糕、香嫩蛋餅和蘿蔔糕。和二信飯糰都在文化路，要吃澎湖早餐可以順路買。

但比起文康街的鐘記燒餅、益豐豆漿、北新橋牛雜、香亭土魠魚羹…等排隊名店，文化路的「老夫妻碗糕蛋餅」就顯得比較低調，不過仔細觀察來這買早餐的人其實也不少，而且很多都是來外帶的在地人，也是澎湖在地人和我這觀光客推薦可以吃看看的隱藏版早餐，不過營業時間11點半才開始喔～

澎湖美食 老夫妻碗粿蛋餅 在哪裡

「老夫妻碗糕蛋餅」的排隊人潮也不少，可以內用也和外帶。

店門口就有機車停車格非常方便，開車要找一下路邊停車格。

老夫妻碗粿蛋餅

地址：澎湖縣馬公市文化路7號

電話：06-9272745

營業時間：11:30～20:00

粉絲團：老夫妻古早味碗粿蛋餅

食記：【澎湖美食】老夫妻碗粿蛋餅，在地人帶路隱藏版澎湖早餐推薦！

澎湖美食 老夫妻碗粿蛋餅 內用環境

煎蘿蔔糕跟蛋餅的料理區。

碗糕整整齊齊地排列在蒸籠，光看就覺得很吸引人。

生意超好，店家的手腳忙個不停。

水槽裡也堆滿了來不及洗的碗。

一旁提供幾張簡單的座位可以內用。

澎湖美食 老夫妻碗粿蛋餅 菜單價錢

老夫妻碗粿蛋餅菜單價錢

菜單就賣筒仔米糕、蘿蔔糕、碗粿和蛋餅四種熟食，很容易就點早餐一條龍。

但來的時候筒仔米糕已經賣完，飲料的部分有豆漿、紅茶和鮮奶茶，身上有帶水就沒點飲料(澎湖的夏天超熱，要隨身攜帶飲用水！)。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

澎湖美食 老夫妻碗粿蛋餅 餐點推薦

碗粿 ($45)

老夫妻古早味碗糕遵循古法手工製作的碗糕，是這裡必點的招牌！

充滿米香的碗糕口感看似Ｑ彈，咬下去卻非常軟嫩，搭配鹹甜適中的蒜蓉醬味道顯得鮮美，再加上菜脯、鹹菜和豆干提味，讓碗糕的口感變得更豐富有層次，而裡面的絞肉厚實多汁，真的不錯吃。

QQ的碗粿有著明顯的米香味，咬下去軟Ｑ軟Ｑ的。

碗糕裡的絞肉厚實，咬下去是多汁的肉丸子口感。

蛋餅($40)

正港的古早味蛋餅，軟嫩Ｑ彈的蛋餅充滿了蛋香跟蔥香，蛋餅的邊邊還帶點脆脆的口感，淋上醬油膏、加點辣椒後更是好吃！

這幾天在澎湖旅遊吃了不少在地美食，一口氣吃了好幾間早餐真的太飽，加上筒仔米糕賣完，不然還真想在老夫妻碗糕蛋餅點一條龍試試看，推薦澎湖早餐可以來這間老夫妻古早味碗糕蛋餅吃吃看。

老夫妻碗粿蛋餅

地址：澎湖縣馬公市文化路7號

電話：06-9272745

營業時間：11:30～20:00

粉絲團：老夫妻古早味碗粿蛋餅

食記：【澎湖美食】老夫妻碗粿蛋餅，在地人帶路隱藏版澎湖早餐推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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