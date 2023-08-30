沖繩景點【玉泉洞】鬼斧神工的天然鐘乳石洞/太鼓秀/琉裝體驗-沖繩世界文化王國

【玉泉洞】是沖繩世界文化王國裡的天然鐘乳石洞，是日本境內第二大鐘乳石洞，也是日本國家遺產文化；玉泉洞全長有800米，目前只開放五分之一供遊客參觀，開放的部份走下來約30-40分鐘，沿途可欣賞洞內各種奇型異石，搭配燈光和洞內天然的流水，大自然的鬼斧神工由此可見！

【沖繩世界文化王國】

地 址：沖縄県南城市玉城前川1336

電 話：098-949-7421

營業時間：09:00-17:30

官方網站：沖繩世界文化王國

【玉泉洞】位在沖繩的南部，行程的尾聲我們在準備返回台灣前的最後一個景點就到此探險，參觀日本的國家文化遺產也是旅遊中難得的經驗。

來到沖繩世界文化王國的入口，五隻風獅爺雄壯威武仰天獅吼，很難不讓人看到。

在入口處沖繩縣花莿桐花樹下石碑拍照留念是遊客的日常。

玉泉洞是經過30萬年前所形成的天然洞穴，透過地質學家的發現，並在政府的維護下讓這座天然鐘乳石洞穴得以完整保存並開放給遊客參觀。

在洞內搭建出一條專屬的步道，由於燈光昏暗水氣也重，步道上是濕滑的，在舉頭參觀洞內的各種奇景時，也不忘自己的腳步；所幸我們一早前來，參觀的人還不是那麼多，可以慢慢欣賞慢慢拍照。

鐘乳石是碳酸鹽岩地區洞穴內，一種碳酸鈣沉澱物，隨著日積月累所呈現的自然景像，在不同的地質及環境的條件下，有的從頂端垂下呈石柱狀，有的則從地底鑽出呈石荀狀，洞內的各種奇形異石在搭配一些彩色燈光，有藍、有紫、有黃、有紅，和洞內自然形成的流水相互輝映呈現一種天然的地質美景。

洞內各種鐘乳石依外觀也特別取了名稱，方便遊客知悉。

整個洞內的面積很寬廣，走在步道抬頭張望，無論是從頂端垂下的石柱，還是地底鑽出的石筍，大大小小形狀奇特，而且密度也高。

像這從天而降的細石柱十分密集，就像是傾瀉而下的瀑布，加上紫色燈光營造出氛圍，頗為壯觀。

這樣奇特的天然景象十分罕見，感嘆自然造物的神奇，讓我們有機會來參觀。

步道隨著洞內的地形有時需上下階梯，比較不適合嬰幼兒或步態不穩的年長者，這點是在參觀前需特別注意！

洞穴內有幾處有天然湧泉，運用燈光效果去營造氣氛。

這石柱外觀粗壯像不像豬蹄？！我一路上看到一直有這樣的錯覺XDD

而整個洞穴內平均溫度約在20度上下，對比戶外的溫度，是十分舒爽怡人的，是沖繩的避暑盛地。

參觀完玉泉洞後沿途還有熱帶水果園、王國歷史博物館、毒蛇博物館公園、南都造酒所和禮品店，可惜要欣賞太鼓表演的時間到了，來去匆匆沒有拍照，而且太鼓表演也禁止拍照，沒辦法留下照片給大家欣賞，但太鼓表演是日本傳統藝術的展現，在大約30分鐘的表演裡，表演者專業有活力又有趣的生動演出，將太鼓文化發揮的淋漓盡致，博得滿堂彩！

在沖繩世界文化王國裡，一般入園門票可參觀玉泉洞、琉球古民家聚落、毒蛇博物館公園、熱带水果園、SUPER EISA太鼓舞和毒蛇秀等所有區域，另外也有入園門票&琉装散步的套票，若時間足夠可以穿上琉球傳統服飾在園區裡自由的散步拍照，若有此需求的遊客，建議可先上網在購買門票更划算，園區裡也有自助餐廳和咖啡廳提供餐飲服務，若不趕時間這個行程可安排一整天，慢慢的參觀，不僅可發現大自然的奧妙，還可以感受沖繩當地傳統和文化特色，是沖繩很推薦的行程。



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