宜蘭礁溪 玉田美食》漁田村│寧靜鄉村裡的魚料理專門店，每日網羅最新鮮的食材，以個人套餐方式完美呈現。
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉
喜歡到處尋找美食的我，很幸運被玉田朋友帶路一間蠻新的小餐館 漁田村！吃美食我絕對會準時報到！宜蘭玉田雖說是礁溪，但卻充滿著鄉村風情，農田還是能處處看見！大家有沒有發現店名有小巧思，位於宜蘭玉田村→取名為漁田村，是不是很會取！融入玉田的地名與招牌的魚料理，是不是超完美！
當天來用餐與闆娘閒聊了一番，原來也是因為喜愛海鮮與宜蘭的環境，舉家搬到宜蘭來定居，希望將喜愛的美食料理與大家分享！以個人套餐為主的用餐方式，餐點一人一份剛剛好，不多也不少！每日新鮮採買的魚獲，也是店裡的一大特色！魚料理以當日採買到的為主，所以魚料理選項也不一定會都相同，新鮮才是最棒的調味。
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內容目錄
漁田村 在哪裡?
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路一段498號
- 電話：03 988 9185
- 停車場：有
- FB
- Google map
漁田村 營業時間
- 週一：11：30-14：30
- 週四至週日：11：30-14：30│17：30-20：00
- 週二及週三公休
環境相當清幽，這裡離市中心與國道也不過10多分鐘的車程！
店門口就很好拍了！有種日式清新的感覺。
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漁田村 環境介紹
一眼望去木質系列的裝潢，清新淡雅又帶點溫暖，座位很寬鬆；沒有壓迫感。
這櫃台有小俏皮的味道。
早點來卡位的好處是，坐在窗邊覺得好美！
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漁田村 菜單介紹
新鮮漁貨是一大特色，煎魚料理當然要點！
以個人套餐為主，選用宜蘭冠軍米飯真的是不計成本！另外+$40元還能升級石斑魚燥飯。
一上桌就奉上熱茶與手工餅乾。
這款手工餅乾以健康、年長友善為出發點，有別於一般手工餅乾的硬度，讓老人、小孩更容易入口。
這款手工餅乾加上堅果類，硬度也比較強！但在口中咀嚼咀嚼著就是香。
漁田村 好菜上桌
│鹽蒸蝦│
蒸煮方式料理能保留鮮味在，經過蔥蒜調味後，讓味覺不必屈就於平淡。
這盤我們小公主頻頻稱讚好吃！而且還幫我們剝蝦耶！女兒真貼心。
│胡麻小卷沙拉│
平時就很愛胡麻醬的味道，拌上生菜與新鮮小卷，夏日吃這味無敵清爽。
│漁田海味鍋(牛、豬)│
個人套餐好豐盛！有醃漬小菜、每日小菜、宜蘭冠軍米及甜點。
除了鍋內的蔬菜之外，還附上每日小菜，蔬菜量很足夠。還升級了石斑魚燥飯。
海鮮盤：現切石斑魚片、特大蛤蠣、船凍透抽、白蝦。
升級的石斑魚燥飯！一入口有點顛覆我的想像，口感非常鬆軟！這究竟是如何辦到的？
特製辣椒！喜歡辣的朋友，記得跟店家拿唷！
各式海味都在這鍋裡，昆布蘿蔔高湯與海味雙結合，這湯頭能不好喝嗎？
每日現切的石斑魚片Q彈好吃，美味的保證啊！
魚肉 富含omega-3脂肪酸及優異蛋白質，是非常好的食材，不管是老人小孩都該常常吃！每週2-3次更棒！
│嫩煎松阪豬│
小孩喜歡吃松阪豬，不吃魚也有其他選擇可以點。
松阪豬對有些人來說口感會較脆，像這樣薄切片；牙口不好也能輕鬆咀嚼。
煎到金黃金黃最好吃了！
套餐裡的蒸蛋與味噌湯，帶點日式風格的搭配。
小章魚光顧著吃石斑魚燥飯，份量很大碗！我們一大一小一碗分著吃都很足夠。
│鮮煎魚套餐(黃雞魚)│
今天點的是黃雞魚的鮮煎魚料理，同樣升級了石斑魚燥飯，整份個人套餐飽足感十足！
第一次品嚐黃雞魚，沒想到這麼大隻！肉也好厚實。
外皮煎到恰恰，好香好好吃！
魚肉很厚，沒想到黃雞魚這麼好吃！光吃這條魚就很飽了，還好我們可以分著吃。
│玫瑰果醋│
套餐還有附贈玫瑰果醋，解膩又開胃！帶有玫瑰香氣又不會過度刺激的果醋。
│甜點-檸檬冬瓜凍│
餐後送上冰冰涼涼的檸檬冬瓜凍，是大人小孩都會喜歡的口味。
好不容易才吃到一口，小孩就快吃完了！
今天這餐是小倆口在約會嗎？賢慧的小公主剝蝦證明。
漁田村 飲品
│漁田mojito&冷泡茶│
很喜歡這杯漁田mojito，充滿夏日的氣息！很強烈的薄荷香，清爽度100%。
冷泡茶溫和清香，小章魚獨享這瓶冷泡茶。
│檸檬紅茶│
喝冰紅茶就是要有那一層泡沫，這是我的一種迷思。
│文山包種茶│
大推文山包種茶，喝下去時不約而同的說出：好香喔~！喜歡喝茶的朋友一定懂文山包種茶的清香，很有質感的香氣。
大家有沒有覺得？店家的餐具、器皿都好用心，真想問問闆娘去哪買的？其實料理不光是味覺上的享受，包含視覺上都能影響到用餐心情，這一餐就讓我感受到味覺與視覺上的雙享受，再加上乾淨明亮的用餐環境，真的是大大加分。
這真的會讓人上癮，回來都想去買來喝了！
今日帳單給大家參考，如果一人一份套餐，平均價位大約$300-400元不等，以個人套餐來說我覺得享受的是食材的CP值，選用新鮮、品質好的食材，吃得更加安心。針對整體環境與服務品質，我認為也是值得的！很棒的一間低調小餐館，有機會希望大家也能來吃吃看，宜蘭礁溪 玉田絕對不只有香腸與弄獅，來一趟就知道了！
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