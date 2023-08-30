🍰質感氛圍的下午茶！整體好喜歡🥰還是寵物友善～

店家資訊

🔸霧夜Nafu cafe @nafu.cafe

🔸桃園市桃園區新埔七街22號

🔸11:30–22:30、二公休

🔸Google評論分數4.5顆星(445則評論)

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很有質感的咖啡廳距離桃園中正藝文特區步行5分鐘很近！

這天吃完拉麵才來所以吃下午茶🍵

🔸不收服務費/每人低消一份餐點或飲料/用餐限時2hrs

比利時脆餅焦糖咖啡戚風蛋糕 $170｜伯爵茶氣泡 $130｜霧夜冰紅茶 $100

伯爵茶氣泡很好喝～很難得喝到喜歡的飲品然後蛋糕甜點種類也很多看起來都很好吃🤤

這款焦糖咖啡戚風讚讚讚🍰店內的氛圍很有質感好喜歡！

還有一隻很愛睡覺的店貓～因為是寵物友善所以也很多人帶狗勾來🥰

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