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> 圖文創作 > 霧夜Nafu cafe｜藝文特區周邊美食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

霧夜Nafu cafe｜藝文特區周邊美食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-08-30 13:02:27 neru.foodie 人氣：113
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：780篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：霧夜 Nafu cafe
phone03-3572-858
place桃園市桃園區新埔七街22號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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🍰質感氛圍的下午茶！整體好喜歡🥰還是寵物友善～

店家資訊

🔸霧夜Nafu cafe @nafu.cafe

🔸桃園市桃園區新埔七街22號

🔸11:30–22:30、二公休

🔸Google評論分數4.5顆星(445則評論)

 

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(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

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很有質感的咖啡廳距離桃園中正藝文特區步行5分鐘很近！

這天吃完拉麵才來所以吃下午茶🍵

🔸不收服務費/每人低消一份餐點或飲料/用餐限時2hrs

比利時脆餅焦糖咖啡戚風蛋糕 $170｜伯爵茶氣泡 $130｜霧夜冰紅茶 $100

伯爵茶氣泡很好喝～很難得喝到喜歡的飲品然後蛋糕甜點種類也很多看起來都很好吃🤤

這款焦糖咖啡戚風讚讚讚🍰店內的氛圍很有質感好喜歡！

還有一隻很愛睡覺的店貓～因為是寵物友善所以也很多人帶狗勾來🥰

 

 

這次霧夜Nafu cafe｜藝文特區周邊美食推薦分享就到這裡啦！

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    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
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