霧夜Nafu cafe｜藝文特區周邊美食推薦 @neru.foodie / 丸の良食
2023-08-30 13:02:27 neru.foodie 人氣：113
窩客好文
發表篇數：780篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 桃園區
🍰質感氛圍的下午茶！整體好喜歡🥰還是寵物友善～
店家資訊
🔸霧夜Nafu cafe @nafu.cafe
🔸桃園市桃園區新埔七街22號
🔸11:30–22:30、二公休
🔸Google評論分數4.5顆星(445則評論)
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很有質感的咖啡廳距離桃園中正藝文特區步行5分鐘很近！
這天吃完拉麵才來所以吃下午茶🍵
🔸不收服務費/每人低消一份餐點或飲料/用餐限時2hrs
比利時脆餅焦糖咖啡戚風蛋糕 $170｜伯爵茶氣泡 $130｜霧夜冰紅茶 $100
伯爵茶氣泡很好喝～很難得喝到喜歡的飲品然後蛋糕甜點種類也很多看起來都很好吃🤤
這款焦糖咖啡戚風讚讚讚🍰店內的氛圍很有質感好喜歡！
還有一隻很愛睡覺的店貓～因為是寵物友善所以也很多人帶狗勾來🥰
這次霧夜Nafu cafe｜藝文特區周邊美食推薦分享就到這裡啦！
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