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宜蘭礁溪|風華渡假酒店礁溪館-一泊二食春沐鐵板燒.和風廳自助餐廳|露天游泳池溫泉池.健身房.頂樓空中酒吧|

2023-08-30 13:05:03 鄭小柔Charlene 人氣：103
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窩客好文

鄭小柔Charlene

發表篇數：763篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：風華渡假酒店 礁溪館
place宜蘭縣礁溪鄉公園路100巷28號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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抓住暑假的尾巴！特地安排宜蘭礁溪全新開幕風華渡假酒店礁溪館」，

地址為公園路100巷28號就在礁溪轉運站後方一段路，步行約五分鐘，

也就是出雪隧沒多久就到啦！附近還有湯圍溝公園礁溪溫泉公園

跑馬古道公園跑馬古道五峰旗瀑布等著名景點，離囂不離塵。

風華渡假酒店礁溪館在蓋的時候，我就有經過了，那時候很好奇，

外觀像文青風的白色網格大樓是什麼用途，原來是飯店呀！！

建築師特別設計的建築外觀，看起來時尚又獨具一格，飯店最大的賣點之一，

就是旁邊面山，因此可以看到翠綠青山，在前來渡假時，增添輕鬆的休閒氛圍，

又有礁溪獨有溫泉加持，儼然就是近期礁溪最具特色的渡假飯店啦！！

飯店一樓為大廳，以白米色系為主流，挑高到二樓的設計，

看起來整潔氣派，天然大理石紋路地面和牆面，大片落地窗設計，

將自然光引入室內，採光極佳，讓空間看來舒適自然。

大廳旁邊設有藍湖吧(咖啡廳)，開放式空間設計，搭配柔軟的灰色沙發，

可以讓房客自由乘坐，旁邊的書櫃擺滿的各種書籍，皆可隨意翻閱，

下午2:00櫃台旁有免費提供茶水小點心，傍晚5:00至晚上9:00之間，

藍湖吧鹽滷豆花(入住期間不限次數免費供應)，搭配上研磨豆漿，香滑順口。

我們這次住宿一泊一食(含早餐)，又另外加購晚餐(春沐鐵板燒)，

形成一泊二食，在大廳的櫃檯確認完身份，隨即獲得兩張房卡及抵用券，

房卡和封套是沉穩的深藍色設計，花紋陪襯，搭配風華專屬金色Logo，

看起來低調中帶有奢華感，搭乘電梯，前往我們晚上入住的房間啦！

暮秋閣（山景

晚上入住的房間是有絕美山景和式房型，房間總坪數約12坪，

由外而內主要分為：衛浴區、睡眠區、陽台泡湯區，地板為塌塌米設計，

充滿日式禪意感，席夢思高級床墊併列擺放，鋪上純白床單、棉被和枕頭，

床尾還有日式浴衣，供房客在住宿期間穿著使用，搭配55吋液晶電視，

爽度破表！基本上，躺在床上後，就會默默開啟殘廢模式！（耍廢狀態）

日式桌椅、典雅杯壺擺放其中，供房客自由使用，

床頭還有小美犀語音助理（類似小愛同學機器人服務）隨時待命，

可報時、氣象預報、設定鬧鐘、撥放音樂，甚至連動電動窗簾，

床頭還有USB插座設計，飯店的軟硬體設施都很先進，好方便呢！

私人陽台泡湯區正對鬱鬱蒼蒼的翠綠山巒，還有電動窗簾可以自己降下遮擋，

泡湯時，可以完全保有隱私，浴缸尺寸很大，不管自己獨享或共享都很夠用，

打開水龍頭，就有熱呼呼的溫泉和冷泉，泉質是礁溪有名的美人湯

泡完皮膚會咕溜柔嫩，來礁溪旅遊一定要體驗泡湯，才不枉此趟旅程。

一邊放鬆泡湯，一邊欣賞美麗無價的山景，真是人生一大享受啊！

泡湯後，全身肌肉都紓壓放鬆，還出了些汗，優雅地喝杯茶，感覺真好～

對了！房內的電視，還有免費電影可以看到飽哦！（興奮狀）

進房後，旁邊設有乾濕分離的衛浴區：洗手台、馬桶間和淋浴間，

馬桶是先進高級的免治馬桶，盥洗備品有洗髮精、沐浴乳、洗手乳、

乳液、牙刷組、刮鬍膏、棉花棒、髮夾、擦手巾、毛巾和浴巾等，

最特別的是，竟然還有貼心提供面膜，來渡假也可以隨時維持美美的膚況，真棒呢～

房內備品：拖鞋、吹風機、保險箱、熱水壺、礦泉水、餅乾、肉乾、

茶包、咖啡包，小冰箱內還有提供免費的兩款飲料和酒類，

酒類是啤酒和梅酒，尺寸小巧可愛，住宿時小酌一番，感覺挺讚的呢！

健身房：飯店設有健身設施，提供基本的健身器材。

露天游泳池

位在一樓的露天游泳池，採用礁溪在地溫泉水質，水深約100公分，

我們家Q弟特別怕冷，這泳池的水溫讓孩子們很滿意，不冷不熱，剛剛好～

還有救生員在旁待命，並設有沙發區，讓大家休憩享受日光浴，渡假氛圍滿滿！

親子戲水區烤箱也很受歡迎！

藍湖吧

規劃在游泳池旁的露天溫泉池，設有多區大小池子，

還有冰涼的冷泉可以泡，泡完溫泉後，肌膚瞬間滑嫩Ｑ彈，

來泡湯記得要穿泳衣、戴泳帽，才可以入場體驗喔！

春沐鐵板燒

飯店內也有高級鐵板燒餐廳唷！營業時間主要分為兩個時段：

中餐11:30~14:00晚餐17:30~21:00，以宜蘭在地新鮮食材漁獲

搭配主廚精湛廚藝及簡單的調味，即可吃到好吃美味的餐點唷！

我們今天享用的是$1,800$2,800套餐(需另加10%服務費)，

有前菜、湯品、麵包、海鮮、沙拉、主餐、主食、甜點、水果和飲品，

餐點主要差異是使用的食材等級不同，可依照喜好自由選餐哦！

入座前，檯上已經放好餐具，並擺放小菜：毛豆、牛蒡絲和醃漬洋蔥，

服務生幫我們添上熱茶，飲品有柳橙汁和白酒可選擇，坐在鐵板前的位置，

可以一邊吃飯，一邊欣賞主廚精湛的廚藝，也算是種另類視覺饗宴啊～

挪威煙燻鮭魚球

表面炙燒過的橘紅色生鮭魚片，以黝黑魚子醬點綴，

裡面包裹新鮮柳橙和洋蔥，搭配生菜，吃來清爽而開胃。

法式濃湯佐創意麵包　濃湯熱呼呼的，香濃好喝，搭配麵包佐莎莎醬～增添飽足感。

海膽炙燒野生活體龍蝦（主餐）　龍蝦肉質飽滿厚實，微鹹帶有濃郁的海味，滋味鮮甜，好好吃呀！

澎湖大明蝦（主餐）豐腴的蝦膏、蝦肉紮實有彈性，鮮香美味。

南非活體鮑魚　鮮活鮑魚簡單乾煎，綴以蝦卵、海葡萄，

搭配起司番茄，肉質肥厚飽滿，口感Q彈，鮮味滿溢唇舌間。

大溪鮮魚　採用的是龜山島紅喉魚，用鐵板煎熟後，再用噴槍炙燒表面，

增添香氣，魚肉煎得金黃焦脆，肉質柔軟濕潤，魚皮酥香，內裡帶些軟嫩，魚香四溢。

貝比生菜堅果沙拉　綠色生菜及小番茄，撒上綜合堅果，搭配特製醬汁，蔬菜爽脆。

美國Prime老饕牛排   熟度我們選擇七分，肉色粉嫩而不見血，火候掌握得很好，

外層微焦，入口柔軟、細緻微帶彈性，肉汁豐沛，可搭配蒜片、昆布鹽等一同食用。

香煎米冬燒   簡單的炒米粉，搭配XO醬拌炒，米粉香脆帶鹹，還有些許辣味，滿好吃的。

最後以特製甜點 / 精緻季節水果，搭配特調飲品(柳橙、伯爵茶、咖啡三選一)，

為優雅又美好的晚餐劃下完美句點，餐點新鮮好吃，讓人幸福感爆棚！！

▼晚上有Toki Toki Bar，也就是頂樓空中酒吧，可以小酌放鬆。

和風廳自助早餐

餐廳設計風格簡單而俐落，運用大量的白、灰色等，空間開闊而明亮，

食材使用當令新鮮食材，融合地方特色，主要提供中式西式餐點，

全部都採用自助式無限量供應模式，最受歡迎的是清燙牛肉湯

自行夾取牛肉片、蔥花、薑絲等配料，淋上熱湯，味道讓人驚艷！超好吃～

雙面煎、太陽蛋、三星蔥蛋餅及港式蘿蔔糕都是採用現點現做

還提供熱食：滷肉飯、清粥小菜、排骨蘿蔔湯、番茄海鮮筆管麵、

五香滷豬腳、爐烤早餐腸、七味粉烤鯖魚、醬燒雞腿排、法式紅酒燉牛肉，

以及香炒季節蔬菜等，三葷三素，香氣誘人，讓人看得口水直流啊！！

亦有美味冷食：綜合起司、巴薩米可野菇、培根起司凱薩沙拉、

柳橙櫻桃鴨胸、醉雞肉捲、和風野菜田園沙拉、煙燻鮭魚、

壯圍蜂蜜南瓜和芥末籽洋芋沙拉等，五顏六色，精緻均衡。

麵包類有多種口味的吐司、小餐包、大哈斯麵包及小可頌，

飲品則有咖啡、茶類、豆漿、牛奶、果汁、優酪乳、養樂多，

還有孩子們最喜歡的優格，搭配多種季節水果，營養豐盛，美味好吃！

後記：

宜蘭礁溪全新開幕風華渡假酒店礁溪館」獨有的蒼蒼鬱鬱面山景緻，

搭配私人泡湯大浴池，爽度破表！露天游泳池溫泉池健身房隨你用，

餐廳則有鐵板燒火鍋可選，想小酌還有頂樓空中酒吧早餐提供自助式吃到飽

更有免費茶點和豆花精緻又美味，美景搭配美宿、美食，

超級完美的溫泉飯店渡假之旅，讓人身心靈都放鬆啦！

 

▼短片欣賞

風華渡假酒店-礁溪館

電話：(03)988-7600

地址：262宜蘭縣礁溪鄉公園路100巷28號

官網：https://jiaoxi.orientluxuryhotel.com.tw/

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