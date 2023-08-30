逛LaLaport 台中，忽然想吃韓式料理怎麼辦?

別擔心，可以來 5F/北館 韓式料理 Bibim

豐富多樣化料理 經典石鍋拌飯 多樣小菜拌出新滋味

Q彈麵條吃起來相當過癮的起司拉麵豆腐煲

還有裹上醬汁的柚香炸雞，料多酥脆可口的海鮮煎餅

一桌韓式料理，來這裡就可以享用喔~

韓式料理 Bibim 是自大阪No.1的人氣韓國料理

就位於台中 LaLaport 北館五樓美食街中

主打推廣傳統美味的正宗韓式BIBIMBAP(韓式拌飯)及SUNDUBU(豆腐煲)

價格上屬於中間價位，一人主餐加一份炸物餐點

約四元百即可享用~

說到韓式經典料理，我第一個會想到石鍋拌飯

石鍋拌飯在各大百貨公司美食街幾乎都有它的身影~

也是我每次必點的其中一個品項之一

將各式各樣酥脆可口的經典小菜拌入飯中

並淋上經典韓式辣醬，攪拌均勻後即可食用~

爽脆酸甜小菜入菜後，多層次豐富口感

口口吃到一級棒的好滋味

現場提供辣醬和味噌醬供您選擇使用喔~

還有另一個也是經典必看到的起司拉麵豆腐煲

這也是在各大美食街會看到的經典韓式美食

但其中麵體可說相當重要，Q彈有勁可是會吃的更加過癮喔!!

使用新鮮牛骨熬製牛骨清湯，加上豆腐煲辣醬

並選來自韓國嫩豆腐入菜，軟嫩豆腐及Q彈拉麵麵條

吃起來相當過癮!

光吃主餐好像不過癮~

那點些小菜來吃好像也是挺不錯的選擇!!

還有裹上醬汁的柚香炸雞，酸甜外皮搭上雞肉鮮嫩相當好吃~

金黃酥脆的外皮，色澤十分鮮艷的海鮮煎餅

加上香氣四溢的香氣，令人胃口瞬間大開~

裏頭的料也相當豐富，口口都可以吃到海鮮鮮甜美味

記得沾上特製酸甜醬汁，更加清爽更好吃!!!

韓式料理 Bibim 提供道地的韓式口味

讓來逛街想吃韓式料理的朋友，也能開心的享用好吃的美食

但價格上如果奢侈一點主餐在加點一份炸物

費用真的也相對價高，小侈範圍!

但偶爾對自己好一點，好像也說得過去吧XD~

不過這邊也要說在網路上評價相當兩極

畢竟每個人當下所吃到、看到的也都不盡相同

美食口感其實相當主觀也很客觀。

最後記得用餐完畢後，要將餐盤送至自助回收區喔~

韓式料理 Bibim(台中LaLaport)

台中市東區進德路600號北館5樓

營業時間：11:00-22:00

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