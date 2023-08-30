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> 圖文創作 > 四月南風，台中中秋禮盒預購，獨家創新柴魚燒，松子蛋黃酥、芝麻燒餅，雙層旋轉禮盒設計 - Cyndi loves享食天堂

四月南風，台中中秋禮盒預購，獨家創新柴魚燒，松子蛋黃酥、芝麻燒餅，雙層旋轉禮盒設計 - Cyndi loves享食天堂

2023-08-30 13:10:08 Cyndi love's 享食天堂 人氣：104
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Cyndi love's 享食天堂

發表篇數：480篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：四月南風
phone04-2358-9887
place台中市西屯區福科路366號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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四月南風台中西屯區福科路美食台中月餅推薦這家獨家創新口味的柴魚燒，「月兔躍福」雙層旋轉禮盒設計奢華享受，一次享有摩卡達克瓦茲柴魚燒芝麻燒餅松子蛋黃酥/柴魚酥，趕緊將台中中秋禮盒預購起來。

詳細圖文請至原文出處https://cyndi.tw/四月南風/

店家資訊

四月南風 福科門市

地址：台中市西屯區福科路 366 號

電話：(04)2358-9887

營業時間：10:00～19:00

四月南風位於台中市西屯區福科路上，店外觀就相當的童趣。

 

店內擺設各式各樣的禮盒，不管是新人婚禮喜餅、寶寶彌月送禮、任何節慶送禮禮盒…在四月南風都可以找到適合的款式。

四月南風有彌月試吃活動申請以及喜餅品鑑活動申請，詳情可以至四月南風官網查看。

詳細圖文請至原文出處https://cyndi.tw/四月南風/

 

正宗卡斯提拉雙目糖長崎蛋糕，不用飛去日本，在四月南風就可以吃的到，是店內的超人氣招牌。

容量有迷你盒$150-$160、小盒$290-$300、大盒$350-$360三種款式，禮盒的樣式也是相當的可愛活潑風格。

卡斯提拉蛋糕沒有添加蜂蜜，也沒有化學成分，總共有三種口味，充滿奶香濃郁的原味、濃郁不死甜的巧克力、清香淡雅的抹茶，綿密的蛋糕體加上雙目糖的顆粒感，口感層次豐富。

詳細圖文請至原文出處https://cyndi.tw/四月南風/

店內的這個角落也好適合拍照打卡，好有氛圍啊，充滿喜悅、喜氣的感覺。

中秋禮盒有這款覺得挺適合現在小家庭送禮，花漾迎月6入 $450，禮盒的外觀顏色超級繽紛鮮豔，口味有柴魚酥、松子蛋黃酥、雪月沙、金桔酥、芋頭核桃酥、滷肉燒、雪松酥，這些都可以選。

四月南風這次推出的中秋禮盒「月兔躍福」，雙層旋轉禮盒設計，橘色加上金色的組合，顯得相當奢華與大器，禮盒上的仙鶴圖案象徵迎來健康長壽，錦鯉圖案象徵帶來富貴吉祥，彷彿在月色下漫游翱翔，好有意境，月兔躍福，月來越好，搭配同款的提袋，中秋送禮超級合適。

月兔躍福有兩款組合選擇，尺寸都是22X22X13公分。

  • A：摩卡達克瓦茲X3個；3入松子蛋黃酥X1入；柴魚燒X2個；芝麻燒餅X2個。
  • B：摩卡達克瓦茲X3個；3入柴魚酥X1入；柴魚燒X2個；芝麻燒餅X2個。

詳細圖文請至原文出處https://cyndi.tw/四月南風/

月兔躍福A $980。

(摩卡達克瓦茲X3個；3入松子蛋黃酥X1入；柴魚燒X2個；芝麻燒餅X2個)

最佳賞味期：摩卡達克瓦茲常溫7天/冷藏20天，松子蛋黃酥/柴魚燒/芝麻燒餅常溫20天。

月兔躍福也有推出素食款喔，裡面有摩卡達克瓦茲X3個、3入松子蛋黃酥X1入、太陽餅X2個、雪松酥餅X2個。

月兔躍福A跟月兔躍福B只差別在松子蛋黃酥跟柴魚酥的不同，如果想要多點口味推薦選擇月兔躍福A，全部都吃的到，因為柴魚酥跟柴魚燒只差在大小不同而已。

詳細圖文請至原文出處https://cyndi.tw/四月南風/

松子蛋黃酥，嚴選熟成的鴨蛋黃，加上綿密香甜的烏豆沙以及夾雜著顆粒感的松子果仁，餅皮都是全手工桿製，蓬鬆的餅皮，奶香濃郁，整體鹹甜滋味，不會說太甜的那種。

柴魚燒，四月南風的獨家創新口味，遵循傳統拌炒製成的蜜汁柴魚酥，有鮮甜的海味，再加上綿密的綠豆沙，鹹甜鹹甜滋味，柴魚香氣濃郁，讓人一口接一口，一顆就吃完，整體好日式的風味，鹹香不膩，你們一定要試試，超特別。

詳細圖文請至原文出處https://cyndi.tw/四月南風/

芝麻燒餅，餅皮上方撒上滿滿的白芝麻粒，內餡有鹹香的鴨蛋黃以及蓬鬆的肉鬆，還有香甜的紅豆餡和Q軟的麻糬，口感層次豐富，整體鹹香滋味，不甜，我自己超喜歡這款芝麻燒餅。

摩卡達克瓦茲，表皮酥脆的餅皮加上鬆軟口感的內裡，香濃的咖啡與杏仁的香氣，中間夾著巧克力內餡以及可可碎粒，整體來說不會讓人覺得甜膩，滿嘴都是濃郁的咖啡香，超級適合當作大人的下午茶點心。

詳細圖文請至原文出處https://cyndi.tw/四月南風/

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