四月南風，台中西屯區福科路美食，台中月餅推薦這家獨家創新口味的柴魚燒，「月兔躍福」雙層旋轉禮盒設計奢華享受，一次享有摩卡達克瓦茲、柴魚燒、芝麻燒餅、松子蛋黃酥/柴魚酥，趕緊將台中中秋禮盒預購起來。

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店家資訊

地址：台中市西屯區福科路 366 號

電話：(04)2358-9887

營業時間：10:00～19:00

四月南風位於台中市西屯區福科路上，店外觀就相當的童趣。

店內擺設各式各樣的禮盒，不管是新人婚禮喜餅、寶寶彌月送禮、任何節慶送禮禮盒…在四月南風都可以找到適合的款式。

四月南風有彌月試吃活動申請以及喜餅品鑑活動申請，詳情可以至四月南風官網查看。

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正宗卡斯提拉雙目糖長崎蛋糕，不用飛去日本，在四月南風就可以吃的到，是店內的超人氣招牌。

容量有迷你盒$150-$160、小盒$290-$300、大盒$350-$360三種款式，禮盒的樣式也是相當的可愛活潑風格。

卡斯提拉蛋糕沒有添加蜂蜜，也沒有化學成分，總共有三種口味，充滿奶香濃郁的原味、濃郁不死甜的巧克力、清香淡雅的抹茶，綿密的蛋糕體加上雙目糖的顆粒感，口感層次豐富。

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店內的這個角落也好適合拍照打卡，好有氛圍啊，充滿喜悅、喜氣的感覺。

中秋禮盒有這款覺得挺適合現在小家庭送禮，花漾迎月6入 $450，禮盒的外觀顏色超級繽紛鮮豔，口味有柴魚酥、松子蛋黃酥、雪月沙、金桔酥、芋頭核桃酥、滷肉燒、雪松酥，這些都可以選。

四月南風這次推出的中秋禮盒「月兔躍福」，雙層旋轉禮盒設計，橘色加上金色的組合，顯得相當奢華與大器，禮盒上的仙鶴圖案象徵迎來健康長壽，錦鯉圖案象徵帶來富貴吉祥，彷彿在月色下漫游翱翔，好有意境，月兔躍福，月來越好，搭配同款的提袋，中秋送禮超級合適。

月兔躍福有兩款組合選擇，尺寸都是22X22X13公分。

A：摩卡達克瓦茲X3個；3入松子蛋黃酥X1入；柴魚燒X2個；芝麻燒餅X2個。

B：摩卡達克瓦茲X3個；3入柴魚酥X1入；柴魚燒X2個；芝麻燒餅X2個。

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月兔躍福A $980。

(摩卡達克瓦茲X3個；3入松子蛋黃酥X1入；柴魚燒X2個；芝麻燒餅X2個)

最佳賞味期：摩卡達克瓦茲常溫7天/冷藏20天，松子蛋黃酥/柴魚燒/芝麻燒餅常溫20天。

月兔躍福也有推出素食款喔，裡面有摩卡達克瓦茲X3個、3入松子蛋黃酥X1入、太陽餅X2個、雪松酥餅X2個。

月兔躍福A跟月兔躍福B只差別在松子蛋黃酥跟柴魚酥的不同，如果想要多點口味推薦選擇月兔躍福A，全部都吃的到，因為柴魚酥跟柴魚燒只差在大小不同而已。

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松子蛋黃酥，嚴選熟成的鴨蛋黃，加上綿密香甜的烏豆沙以及夾雜著顆粒感的松子果仁，餅皮都是全手工桿製，蓬鬆的餅皮，奶香濃郁，整體鹹甜滋味，不會說太甜的那種。

柴魚燒，四月南風的獨家創新口味，遵循傳統拌炒製成的蜜汁柴魚酥，有鮮甜的海味，再加上綿密的綠豆沙，鹹甜鹹甜滋味，柴魚香氣濃郁，讓人一口接一口，一顆就吃完，整體好日式的風味，鹹香不膩，你們一定要試試，超特別。

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芝麻燒餅，餅皮上方撒上滿滿的白芝麻粒，內餡有鹹香的鴨蛋黃以及蓬鬆的肉鬆，還有香甜的紅豆餡和Q軟的麻糬，口感層次豐富，整體鹹香滋味，不甜，我自己超喜歡這款芝麻燒餅。

摩卡達克瓦茲，表皮酥脆的餅皮加上鬆軟口感的內裡，香濃的咖啡與杏仁的香氣，中間夾著巧克力內餡以及可可碎粒，整體來說不會讓人覺得甜膩，滿嘴都是濃郁的咖啡香，超級適合當作大人的下午茶點心。

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