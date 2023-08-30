2023東京自由行-中華航空CI220(台北松山=>東京羽田)CI105(東京成田=>桃園機場)

這次旅行經由多方考慮後

決定以不要早起以及玩好玩滿的方式

去程搭乘CI220,回程搭乘CI105

本篇分享將會綜合分享

本篇依次分享時間規劃，搭乘體驗，以及東京進市區交通選擇

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔)

時間規劃=>

因為這次出發有兩地

有從桃園以及台北出發

再考慮行程以及進市區的時間

於是有以下的時間決定

CI220 9:00松山機場出發13:10到達羽田機場

CI105 18:20成田機場出發21:10到達桃園機場

這樣可以早上7:00~7:30到達松山機場

也因為13:10就到東京，預計半小時領行李出關

到了市區正好可以15:00入住

成田機場離東京市區比較遠

退房了之後行李可以不用放太久

約14:00從市區出發往成田機場

也因為大家回程都會有很多行李必須托運

於是抓起飛前三小時就要進Check -in隊伍

週三出發，週日回到台灣，機票價格15K

來回的機型都一樣

飛東京的機型比較舊，以下為飛行時間線

CI220 班機全滿

8:20登機，8:50關艙門

9:00起飛，13:00降落

13:50已入境拿取完行李

CI105

18:00開始登機（原定17:50)

18:30關艙門

19:00起飛(原定18:20)

21:05降落（原定21:10)

機型的較舊可以從螢幕感覺出來

顆粒較粗，亮度較暗，耳機有雜音

這些其實都只是聊勝於無的存在

如果不是因為時間帶良好加上同時間的廉航加上行李價格沒明顯優勢

其實真的沒有選華航的必要

先來分享去程的機上餐

豬肉會覺得有點乾

不過味道是夠味的也偏鹹

蝦仁烏龍麵倒是真的很不錯

有蔥香味還有烏龍麵

彈性就比較欠缺有點軟爛

不過整體來說是好吃的

再來看看回程的機上餐

這次有兩個選擇，一份選擇雞肉，另一份則選擇了豬肉

如果有點特別餐又有換位置務必主動告知空服人員

讓空服人員好做事也更能確保自己能先拿到正確餐點

醬燒雞

整體的味道甜鹹為主，雞肉還算柔嫩

加上一旁的南瓜有些許的甜味點綴還讓人滿意

回程有選擇豬肉漢堡排就超級雷

可能是將傷又是油炸在飛機餐的保存上就比較難

會有種都是濕潤麵包粉的感覺

也讓我超級難得的沒吃完飛機餐

接下來當然就要進市區了喔！

羽田機場進市區可以搭地鐵，ＪＲ以及利木津巴士

不過因為我們一行五人又都大包小包

所以選擇了機場接送

相關的訂購選擇以及車型選擇也是考慮很多

就下一篇跟大家一起分享了喔！