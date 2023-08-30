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關於好農家米糕

台南小吃動不動就有一甲子的歷史，這間更是近80年的歷史，米糕因為用藺草桶保溫，所以還會多了一種藺草的香氣。肉燥是黑豬肉製成，魚鬆則是新鮮旗魚，取名好農家則是感念農夫種植糯米的辛苦。

米其林推薦內容：自1946年創立以來，憑著用料實在、色香味俱全的米糕，成為深受在地人喜愛的小店。這裡的米糕採用傳統做法，長糯米經過浸泡與蒸煮，再放於藺草桶中以爐火保溫，維持米粒的彈性與濕潤度。配料同樣講究，肉燥以黑豬肉製成，魚鬆採用新鮮旗魚，鹹香夠味。另外，不妨試試干貝白菜滷，雖簡單卻鮮味十足。







好農家店內外環境



▲▼店家位於南區的健康路上，用餐空間位於店內似騎樓，乾淨整潔，牆上掛著許多老闆收藏的古董與照片。



▲餐點有單點、便當與套餐。

米糕套餐B 90元



▲▼套餐裡面配菜蛋、貢丸跟四神湯，而且竟然還有炒紅蘿蔔高麗菜，肉燥以肥肉為主，搭配爽脆小黃瓜，大顆的花生，還有一朵可愛的香菇，魚鬆是比較有顆粒較粗的口感。



▲米糕因為用藺草蘭保溫，所以濕氣會被吸收，米粒吃起來不軟爛，屬於適中偏硬的口感，加上適當的醬汁，帶著鹹甜的醬香。

好農家米糕 小檔案



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