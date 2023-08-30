水餃對許多人來說

是最愛的主食之一

而一般市面上的水餃

很多主打手工，但實際上皮還是用機器做出來的

但今天要介紹的這一家

位於台北中正紀念堂捷運站附近

阿助水餃｜隱藏在中正紀念堂捷運站附近２樓的水餃店

這一家店的水餃皮就是店家自己手工製作

現點現桿現做

現在已經很少見了~馬上帶大家瞧瞧

這家水餃店位於二樓

不是一般常見的一樓店面

因此，路過很容易錯過

此外，也要爬一小段樓梯

比較不適合行動不便者

阿助水餃店內環境

店家的室內空間比較簡單一些

有冷氣，但沒有說非常的涼

空間也不大，天花板比較矮一些

阿助水餃菜單

餐點只有五樣

高麗菜水餃6元、韭菜水餃5元

酸辣湯、蛋花湯、貢丸湯

價格算是非常便宜

另外還有一些小菜可以選擇

直接在櫃檯旁邊點餐

店內的後面

可以看到店員不斷的桿著水餃皮

真的很難看到現在連水餃皮都自己做的店家了

點好之後

通常要等五分鐘以上

因為水餃是現點現煮的

韭菜水餃 5元

可以看的出來

水餃皮非常的薄

可以隱隱約約看到裡面的內餡顏色

水餃的皮

吃起來的非常的柔軟

口感非常的好

跟一般坊間的水餃皮

不同的口感

而內餡的味道算是鮮甜好吃~

沾著醬油提味

味道剛剛好

酸辣湯一碗不貴

重面的配料超級多

味道又好

來到這的話建議點一碗來配~

整體來說，對於喜歡吃水餃的人

這家水餃店值得試試

尤其是他的手工水餃皮

口感滿特別的~

比一般常見的口感軟好入口~

值得試一試

阿助水餃 影片介紹

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店名：阿助水餃

營業時間：早上11:30~13:30 17:00~19:30 週六、日公休

地址：100台北市中正區南昌路一段36號2樓

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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