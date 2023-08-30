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【台中美食】榮泉餅店-豐原知名老店，每逢中秋必排隊之蛋黃酥、小月餅和應子酥，風味一絕、香酥美味，中秋伴手禮首選

2023-08-30 14:28:54 葛瑞絲 人氣：148
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葛瑞絲

發表篇數：325篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：榮泉餅店
phone04-2523-6861
place台中市神岡區大漢街134號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (1).jpg

不論是搜尋台中伴手禮中秋伴手禮推薦，

大家一定不能錯過這家中秋必買蛋黃酥--

榮泉餅店

在地經營超過40年，是許多人熟知的豐原必買伴手禮

每逢中秋佳節更是大排長龍、大家爭相搶購的美食，

特別是它家的排隊蛋黃酥，有許多媒體、團媽和百萬網紅強力推薦，

也是熱門的宅配美食，絕對是大家的中秋伴手禮首選名單啦～

 

榮泉餅店 店面 (1).jpg   

榮泉餅店是台中豐原神岡在地40幾年的平價老品牌，

也媒體採訪與不少部落客報導介紹過。

榮泉餅店 店面 (2).jpg

榮泉餅店兄弟傳承老祖父的好手藝和真材實料，

為了讓消費者吃得更安心、使用傳統古早味作餅原則，

堅持「自製」豬油與紅蔥酥及原裝進口安佳特級無水奶油製作，

不混油製作所有餅類，

榮泉的餅都是當日現烤出貨，不含化學成分及防腐劑。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (3).JPG  

榮泉餅店最熱門的蛋黃酥，

嚴選整顆鹹蛋黃，顆顆圓潤飽滿 CP 值超高 ，

除此之外，它家的應子酥、綠豆椪和小月餅也都是熱賣選項。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (4).JPG

獨享禮盒-6入裸裝(綜合口味)

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (5).JPG

裸裝的話會用塑膠盒包裝，

蠻適合自己買來享用的，

不用擔心商品外觀的問題，美味相同。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (6).JPG 

內容物共有蛋黃酥、應子酥和小月餅各X2

 

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (9).JPG

獨享禮盒-6入禮盒(綜合口味)

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (7).JPG

如果要買來送禮的話，我會推薦大家買禮盒版，

費用才多30元，卻整體變得更有質感。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (10).JPG  

盒子設計可以直接手提非常方便

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (8).JPG

內裝也非常漂亮♥

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (17).JPG

若想要看起來更大方，

榮泉餅店還有推出大禮盒裝，

紅、金混搭包裝非常喜氣，另附一個手提袋。

 

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (28).JPG  

大禮盒還有分為12入和15入

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (24).JPG

經典分享禮盒

包含蛋黃酥、小月餅和應子酥各X4

 中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (25).JPG

打開盒子就聞到香氣四溢，

榮泉餅店的月餅，不論是香氣或外觀都是滿分♥

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (26).JPG

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (27).JPG  

月餅顆顆飽滿，

充滿中秋團"圓"的美好寓意。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (31).JPG

蛋黃酥

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (32).JPG

中秋節月餅一定要吃的經典就是蛋黃酥啦～

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (33).JPG

榮泉嚴選紅豆做成甜而不膩的豆泥，

鹹鴨蛋則是採用傳統的「紅土鹹鴨蛋」，

製成雖然製作時間較長，但是蛋黃鬆軟並有濃郁的蛋香，

加上店家特有的去腥法，只留蛋黃香、不留蛋黃腥。

 

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (34).JPG 

餅皮香酥有層次

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (14).JPG

紅豆泥則是還吃得到些許紅豆顆粒，

重點是我覺得吃起來不死甜，真的很好吃！

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (21).JPG 

微甜的紅豆泥搭配上鹹蛋黃的香氣，

味道融合得剛剛好，

而且它家的鹹蛋黃吃起來口感真的很綿鬆又不會死鹹，

聞起來和吃起來都沒有蛋腥味，

不敢吃蛋黃酥的朋友還是可以試試看的。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (38).JPG

小月餅  

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (18).JPG

嚴選上等白鳳豆加倍柔細粉化的豆沙，

搭配濃醇奶香包揉著鬆軟的內餡，每一口都均勻綿密

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (37).JPG

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (19).JPG

 中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (39).JPG  

纖薄的外餅皮，加上內部多層次餅皮，

口感非常酥鬆，入口即化。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (20).JPG

一口咬下，整個味蕾都充滿著濃郁的奶香，

奶甜奶甜的，令人意猶未盡。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (40).JPG

應子酥

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (41).JPG

應子酥是其中我覺得最特別的一款，

因為我第一次吃到這樣的月餅，超有記憶點。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (12).JPG

餅皮的裝飾面看起來紅紅的部分是被灑上薄薄的梅子粉，

除了色澤上的點綴繽紛外，也額外多了一種梅子酸甜風味。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (42).JPG

內選使用精選烏梅豆沙，

中間還包覆著一顆化應子，

讓風味與口感更豐富。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (13).JPG

應子酥的餅皮一樣有層次又酥鬆，
 
內餡綿密鬆軟，
 
咬到中間的化應子還會再多點Q軟咬勁。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (22).JPG 

整個風味就是酥、香、酸、Q、甜，

超級豐富的味道卻毫無違和感，

適當的微酸將烏梅豆沙的甜膩緩解掉，

令人驚艷，吃完還想再吃一顆。

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (29).JPG

榮泉映月禮盒

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (30).JPG 

映月禮盒比經典禮盒還大盒些，

內容物就是每款月餅再多一顆。

 中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (43).JPG

一樣是三種口味綜合，

以我個人來說，我會推薦買榮泉映月禮盒，

因為真的每款都超好吃，買太少會不夠吃啦！

 中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (45).JPG

榮泉家的月餅搭配中國茶更是絕配，

不論是裸裝或禮盒裝、經典分享禮盒或榮泉映月禮盒，

適合不同需求量的朋友，送禮自用兩相宜，

重點是真的每個口味都好吃，大家一定要買來吃看看。

特別提醒大家：

榮泉的餅都是當日現烤出貨也不含化學成分及防腐劑，

建議在一周內吃完，

如果家裡有烤箱，食用先回烤一下或是使用氣炸鍋也能提升口感喔！

中秋伴手禮推薦-榮泉餅店 (46).JPG

目前預購還有優惠活動，大家可以參考：

112/08/30～112/0914完成出(取)貨，

可享滿 6000元打9折、滿10000元打85折優惠

112/09/15～112/09/21完成出(取)貨，

可享滿6000元打95折、滿10000 打 9折優惠

滿4000 元即可免運(一單一地址)

※ 112年9月22日起一律恢復原價

開始出貨即停止預購，出貨期間如需購買需到實體店面選購。

【邀約】

 

榮泉餅店

FB 粉絲頁                           官網

地址：台中市神岡區大漢街 134 號

電話預訂： 04-2523-6861

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我是個全職媽媽部落客，因為紀錄孩子生活點點滴滴才開始耕耘部落格，部落格裡都是生活綜合大小事，主要喜歡分享親子旅遊與生活之相關文章分享，主要部落格在：http://jackla39.pixnet.net/blog 廠商合作聯絡歡迎寫信至：avectoielle@yahoo.com.tw
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