不論是搜尋台中伴手禮或中秋伴手禮推薦，

大家一定不能錯過這家中秋必買蛋黃酥--

榮泉餅店

在地經營超過40年，是許多人熟知的豐原必買伴手禮，

每逢中秋佳節更是大排長龍、大家爭相搶購的美食，

特別是它家的排隊蛋黃酥，有許多媒體、團媽和百萬網紅強力推薦，

也是熱門的宅配美食，絕對是大家的中秋伴手禮首選名單啦～

榮泉餅店是台中豐原神岡在地40幾年的平價老品牌，

也媒體採訪與不少部落客報導介紹過。

榮泉餅店兄弟傳承老祖父的好手藝和真材實料，

為了讓消費者吃得更安心、使用傳統古早味作餅原則，

堅持「自製」豬油與紅蔥酥及原裝進口安佳特級無水奶油製作，

不混油製作所有餅類，

榮泉的餅都是當日現烤出貨，不含化學成分及防腐劑。

榮泉餅店最熱門的蛋黃酥，

嚴選整顆鹹蛋黃，顆顆圓潤飽滿 CP 值超高 ，

除此之外，它家的應子酥、綠豆椪和小月餅也都是熱賣選項。

獨享禮盒-6入裸裝(綜合口味)

裸裝的話會用塑膠盒包裝，

蠻適合自己買來享用的，

不用擔心商品外觀的問題，美味相同。

內容物共有蛋黃酥、應子酥和小月餅各X2

獨享禮盒-6入禮盒(綜合口味)

如果要買來送禮的話，我會推薦大家買禮盒版，

費用才多30元，卻整體變得更有質感。

盒子設計可以直接手提非常方便

內裝也非常漂亮♥

若想要看起來更大方，

榮泉餅店還有推出大禮盒裝，

紅、金混搭包裝非常喜氣，另附一個手提袋。

大禮盒還有分為12入和15入

經典分享禮盒

包含蛋黃酥、小月餅和應子酥各X4

打開盒子就聞到香氣四溢，

榮泉餅店的月餅，不論是香氣或外觀都是滿分♥

月餅顆顆飽滿，

充滿中秋團"圓"的美好寓意。

蛋黃酥

中秋節月餅一定要吃的經典就是蛋黃酥啦～

榮泉嚴選紅豆做成甜而不膩的豆泥，

鹹鴨蛋則是採用傳統的「紅土鹹鴨蛋」，

製成雖然製作時間較長，但是蛋黃鬆軟並有濃郁的蛋香，

加上店家特有的去腥法，只留蛋黃香、不留蛋黃腥。

餅皮香酥有層次

紅豆泥則是還吃得到些許紅豆顆粒，

重點是我覺得吃起來不死甜，真的很好吃！

微甜的紅豆泥搭配上鹹蛋黃的香氣，

味道融合得剛剛好，

而且它家的鹹蛋黃吃起來口感真的很綿鬆又不會死鹹，

聞起來和吃起來都沒有蛋腥味，

不敢吃蛋黃酥的朋友還是可以試試看的。

小月餅

嚴選上等白鳳豆加倍柔細粉化的豆沙，

搭配濃醇奶香包揉著鬆軟的內餡，每一口都均勻綿密。

纖薄的外餅皮，加上內部多層次餅皮，

口感非常酥鬆，入口即化。

一口咬下，整個味蕾都充滿著濃郁的奶香，

奶甜奶甜的，令人意猶未盡。

應子酥

應子酥是其中我覺得最特別的一款，

因為我第一次吃到這樣的月餅，超有記憶點。

餅皮的裝飾面看起來紅紅的部分是被灑上薄薄的梅子粉，

除了色澤上的點綴繽紛外，也額外多了一種梅子酸甜風味。

內選使用精選烏梅豆沙，

中間還包覆著一顆化應子，

讓風味與口感更豐富。

應子酥的餅皮一樣有層次又酥鬆，

內餡綿密鬆軟，

咬到中間的化應子還會再多點Q軟咬勁。

整個風味就是酥、香、酸、Q、甜，

超級豐富的味道卻毫無違和感，

適當的微酸將烏梅豆沙的甜膩緩解掉，

令人驚艷，吃完還想再吃一顆。

榮泉映月禮盒

映月禮盒比經典禮盒還大盒些，

內容物就是每款月餅再多一顆。

一樣是三種口味綜合，

以我個人來說，我會推薦買榮泉映月禮盒，

因為真的每款都超好吃，買太少會不夠吃啦！

榮泉家的月餅搭配中國茶更是絕配，

不論是裸裝或禮盒裝、經典分享禮盒或榮泉映月禮盒，

適合不同需求量的朋友，送禮自用兩相宜，

重點是真的每個口味都好吃，大家一定要買來吃看看。

特別提醒大家：

榮泉的餅都是當日現烤出貨也不含化學成分及防腐劑，

建議在一周內吃完，

如果家裡有烤箱，食用先回烤一下或是使用氣炸鍋也能提升口感喔！

目前預購還有優惠活動，大家可以參考：

112/08/30～112/0914完成出(取)貨，

可享滿 6000元打9折、滿10000元打85折優惠

112/09/15～112/09/21完成出(取)貨，

可享滿6000元打95折、滿10000 打 9折優惠

滿4000 元即可免運(一單一地址)

※ 112年9月22日起一律恢復原價

開始出貨即停止預購，出貨期間如需購買需到實體店面選購。

【邀約】

榮泉餅店

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地址：台中市神岡區大漢街 134 號

電話預訂： 04-2523-6861

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