辣媽在家也能輕鬆料理一桌鮮美的鮪魚大餐，都得歸功於國民鮪魚【魚有王】
這一桌包含有外銷日本頂級生片「黃鰭鮪魚磚生魚片」、鮮美的「長鰭大脂」、
中秋烤肉少不了的「鮪魚腹排燒烤片」、「鮪魚下巴」還有「鮪魚松阪肉」
辣媽只用了最簡單的方法，就品嚐到日本料理店那最新鮮的味道~
每一道食材都是採用真空包裝，乾淨衛生且好保存，冷凍宅配到家，實在有夠方便，
而且它的價格很公道，可以買起來囤著，不論是日常的三餐、中秋烤肉、年節加菜...
都非常適合，輕鬆在家就能享用到餐廳級的好滋味！
自從解封之後，大家開始外出遊玩，時不時都能看到關於餐廳標價不清的報導，
特別是海鮮類，價格沒有一定的標準，不只是破壞出遊的好心情，還傷荷包~
想吃新鮮海產，辣媽很推薦【魚有王】！
他們家的產品都已經分類處理好，有著清楚的介紹及價格標示，
全程都是超低溫加工生產線，以嚴格衛生管理的安全、安心的生產流程，
確保鮪魚的鮮度，提供最新鮮的食材，在家也能盡情享用日本在地的高檔食材！
＊鮪魚腹排燒烤片＊
選用鮪魚最精華的鮪魚肚，擁有豐富的天然油脂和鮮嫩的魚肉，
分切成適合燒烤的厚度，不管是香煎還是燒烤簡單又方便！
＊鮪魚松板肉＊
選用帶有油脂的鮪魚腹肉切片，解凍後就能料理，肉質軟嫩Q彈，怎麼料理都好吃！
＊鮮嫩長鰭鮪角切(生食級)＊
以好入口的骰丁切法，一口一個鮮嫩清甜！
＊長鰭大脂＊
這道是很稀有的產品，除了是很少吃到白色的鮪魚外，能夠產生皮油的長鰭鮪更是珍品，
1000隻的長鰭鮪基本上只有15隻能夠產生皮油，在外面餐廳和通路是很難的吃到和買到的，
是【魚有王】的招牌，不容過的好滋味，已手工分切好，解凍即可食用。
＊黃鰭鮪魚磚生魚片＊
選用外銷日本等級超低溫的黃鰭鮪背部來製成的生魚片魚磚，除了生食外，
也可以當作魚排煎成半生熟來食用~
這道的解凍方法比較特別，官網有教學，與一般魚肉解凍不同哦！
＊鮪魚下巴＊
每尾深海鮪魚僅有兩片，富含DHA、EPA充滿豐富的魚油及鮮嫩的肉質，
適合煎煮炒炸，味道好極了！
整組還附上山葵、生魚片醬油及鰻魚醬哦！
黃鰭鮪魚磚的解凍方法：
將食鹽放入常溫水中均勻攪拌，並將魚磚放入
輕輕搓洗去除表面冰屑，靜置數十秒讓魚磚表面反紅
將魚磚取出用棉紙擦乾，稍微輕壓去除血水
換一張新棉紙將魚磚完全包覆
放入冷藏靜置60分鐘，取出切片即可上桌
其餘食材皆用流水解凍法，大約15-20分鐘就可以囉！
解凍後的生魚片連吸血棉一起取出來，檢查血水是否異常~
以棉紙吸乾生片表面水分之後，換一張新棉紙將生魚片均勻攤開，
上方再蓋上一張棉紙，放入放箱冷藏靜置10分鐘後即可上桌！
其它像是燒烤片、魚下巴、松板肉，辣媽都是解凍後擦乾表面水面，均勻灑上鹽巴，
直接以平底鍋香煎，方便又快速！
鍋中放入少許就好，因為魚下巴有豐富油脂遇熱會慢慢逼出~
鍋中滋滋作聲，鮮美的味道撲鼻而來，超香的~
由日本料理師傅馬哥親自操刀，將魚磚一片片切好~
2/3作為生魚片，辣媽取1/3以香煎方式料理，家裡如果有噴槍，用炙燒的更好吃！
滿桌子鮪魚大餐是不是非常奢華，在家也能舒服享用！
整體來講，魚磚解凍的時間比較久，其餘的食材30分鐘之內就能搞定，非常方便，
家裡臨時有客人來訪，不擔心沒有好料招待！
＊鮮嫩長鰭鮪角切(生食級)＊用煎的用炸的都適合，煮湯也非常鮮美~
辣媽超愛這盤生魚片，特別是黃鰭鮪魚，入口即化，不愧是日本最受歡迎的平民鮪魚！
肉質鮮嫩甜美，清爽的口感不油不膩，搭配附贈的山葵，微微的嗆辣，超好吃的~
1/3的黃鰭鮪魚磚生魚片，辣媽原本是想呈現鮪魚牛排的感覺，但因為馬哥下刀太俐落，
都把它們切成生魚片的形狀（因為太久沒吃生魚片了，看到魚磚太興奮）
所以只好稍微香煎一下就起鍋，表面微微的焦香也很好吃~
＊長鰭大鮨＊味道也很鮮美，白白嫩嫩的肉質，奢華的享受！
富含油脂的＊鮪魚下巴＊非常的軟嫩，鮮甜而不油膩，辣媽是抹鹽用煎的，
也可以灑上海鹽用烤的，最後再灑點胡椒鹽，鹹香味美，滋味超棒的！
＊鮪魚腹排燒烤片＊造型有點腰花的感覺，真可愛，它的肉質Q彈帶有自然的油脂，
香氣非常迷人，因為它是直接於整塊魚腹切片，因此會有些骨頭殘留，
食用時要留意哦！
＊鮪魚松板肉＊沒有什麼油脂，但肉質一樣是鮮嫩可口，煎的恰恰的最好吃，
是非常棒的下酒菜！
直到現在，辣媽還一直回味著黃鰭鮪魚磚生魚片與長鰭大脂的好味道，
連挑嘴的日本料理師傅馬哥都「呵咾甲會觸舌」！
中秋節快到了，正在準備燒烤食材的您，辣媽大力推薦【魚有王】!
想要品嚐外銷日本頂級生魚片，辣媽更是推薦【魚有王】！
日本等級超低溫鮪魚，在家簡單料理，輕鬆就能上桌
【魚有王】官網：https://bit.ly/3YDH5xQ
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