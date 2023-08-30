辣媽在家也能輕鬆料理一桌鮮美的鮪魚大餐，都得歸功於國民鮪魚【魚有王】

這一桌包含有外銷日本頂級生片「黃鰭鮪魚磚生魚片」、鮮美的「長鰭大脂」、

中秋烤肉少不了的「鮪魚腹排燒烤片」、「鮪魚下巴」還有「鮪魚松阪肉」

辣媽只用了最簡單的方法，就品嚐到日本料理店那最新鮮的味道~

每一道食材都是採用真空包裝，乾淨衛生且好保存，冷凍宅配到家，實在有夠方便，

而且它的價格很公道，可以買起來囤著，不論是日常的三餐、中秋烤肉、年節加菜...

都非常適合，輕鬆在家就能享用到餐廳級的好滋味！

自從解封之後，大家開始外出遊玩，時不時都能看到關於餐廳標價不清的報導，

特別是海鮮類，價格沒有一定的標準，不只是 破壞出遊的好心情，還傷荷包~

想吃新鮮海產，辣媽很推薦【魚有王】！

他們家的產品都已經分類處理好，有著清楚的介紹及價格標示，

全程都是超低溫加工生產線，以嚴格衛生管理的安全、安心的生產流程，

確保鮪魚的鮮度，提供最新鮮的食材，在家也能盡情享用日本在地的高檔食材！

＊鮪魚腹排燒烤片＊

選用鮪魚最精華的鮪魚肚，擁有豐富的天然油脂和鮮嫩的魚肉，

分切成適合燒烤的厚度，不管是香煎還是燒烤 簡單又方便！

＊鮪魚松板肉＊

選用帶有油脂的鮪魚腹肉切片，解凍後就能料理，肉質軟嫩Q彈，怎麼料理都好吃！

＊鮮嫩長鰭鮪角切(生食級)＊

以好入口的骰丁切法，一口一個鮮嫩清甜！

＊長鰭大脂＊

這道是很稀有的產品，除了是很少吃到白色的鮪魚外，能夠產生皮油的長鰭鮪更是珍品，

1000隻的長鰭鮪基本上只有15隻能夠產生皮油，在外面餐廳和通路是很難的吃到和買到的，

是【魚有王】的招牌，不容過的好滋味，已手工分切好，解凍即可食用。

＊黃鰭鮪魚磚生魚片＊

選用外銷日本等級超低溫的黃鰭鮪背部來製成的生魚片魚磚，除了生食外，

也可以當作魚排煎成半生熟來食用~

這道的解凍方法比較特別，官網有教學，與一般魚肉解凍不同哦！

＊鮪魚下巴＊

每尾深海鮪魚僅有兩片，富含DHA、EPA充滿豐富的魚油及鮮嫩的肉質，

適合煎煮炒炸，味道好極了！

整組還附上山葵、生魚片醬油及鰻魚醬哦！

黃鰭鮪魚磚的解凍方法：

將食鹽放入常溫水中均勻攪拌，並將魚磚放入

輕輕搓洗去除表面冰屑，靜置數十秒讓魚磚表面反紅

將魚磚取出用棉紙擦乾，稍微輕壓去除血水

換一張新棉紙將魚磚完全包覆

放入冷藏靜置60分鐘，取出切片即可上桌

其餘食材皆用流水解凍法，大約15-20分鐘就可以囉！

解凍後的生魚片連吸血棉一起取出來，檢查血水是否異常~

以棉紙吸乾生片表面水分之後，換一張新棉紙將生魚片均勻攤開，

上方再蓋上一張棉紙，放入放箱冷藏靜置10分鐘後即可上桌！

其它像是燒烤片、魚下巴、松板肉，辣媽都是解凍後擦乾表面水面，均勻灑上鹽巴，

直接以平底鍋香煎，方便又快速！

鍋中放入少許就好，因為魚下巴有豐富油脂遇熱會慢慢逼出~

鍋中滋滋作聲，鮮美的味道撲鼻而來，超香的~

由日本料理師傅馬哥親自操刀，將魚磚一片片切好~

2/3作為生魚片，辣媽取1/3以香煎方式料理，家裡如果有噴槍，用炙燒的更好吃！

滿桌子鮪魚大餐是不是非常奢華，在家也能舒服享用！

整體來講，魚磚解凍的時間比較久，其餘的食材30分鐘之內就能搞定，非常方便，

家裡臨時有客人來訪，不擔心沒有好料招待！

＊鮮嫩長鰭鮪角切(生食級)＊用煎的用炸的都適合，煮湯也非常鮮美~

辣媽超愛這盤生魚片，特別是黃鰭鮪魚，入口即化，不愧是日本最受歡迎的平民鮪魚！

肉質鮮嫩甜美，清爽的口感不油不膩，搭配附贈的山葵，微微的嗆辣，超好吃的~

1/3的黃鰭鮪魚磚生魚片，辣媽原本是想呈現鮪魚牛排的感覺，但因為馬哥下刀太俐落，

都把它們切成生魚片的形狀（因為太久沒吃生魚片了，看到魚磚太興奮）

所以只好稍微香煎一下就起鍋，表面微微的焦香也很好吃~

＊長鰭大鮨＊味道也很鮮美，白白嫩嫩的肉質，奢華的享受！

富含油脂的＊鮪魚下巴＊非常的軟嫩，鮮甜而不油膩，辣媽是抹鹽用煎的，

也可以灑上海鹽用烤的，最後再灑點胡椒鹽，鹹香味美，滋味超棒的！

＊鮪魚腹排燒烤片＊造型有點腰花的感覺，真可愛，它的肉質Q彈帶有自然的油脂，

香氣非常迷人， 因為它是直接於整塊魚腹切片，因此會有些骨頭殘留，

食用時要留意哦！

＊鮪魚松板肉＊沒有什麼油脂，但肉質一樣是鮮嫩可口，煎的恰恰的最好吃，

是非常棒的下酒菜！

直到現在，辣媽還一直回味著黃鰭鮪魚磚生魚片與長鰭大脂的好味道，

連挑嘴的日本料理師傅馬哥都「呵咾甲會觸舌」！

中秋節快到了，正在準備燒烤食材的您，辣媽大力推薦【魚有王】!

想要品嚐外銷日本頂級生魚片，辣媽更是推薦【魚有王】！

日本等級超低溫鮪魚，在家簡單料理，輕鬆就能上桌

【魚有王】官網：https://bit.ly/3YDH5xQ

【魚有王】FB：https://www.facebook.com/tunakingtw

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