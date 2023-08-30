為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【魚有王】日本等級超低溫鮪魚 在家也能輕鬆享用 黃鰭鮪魚磚生魚片/長鰭大脂/鮪魚腹排燒烤片/鮪魚下巴 新鮮好料理 宅配超方便

【魚有王】日本等級超低溫鮪魚 在家也能輕鬆享用 黃鰭鮪魚磚生魚片/長鰭大脂/鮪魚腹排燒烤片/鮪魚下巴 新鮮好料理 宅配超方便

2023-08-30 14:29:46 辣媽 人氣：105
share
窩客好文

辣媽

發表篇數：291篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：魚有王有包餡蛋捲
phone07-8067-076
place高雄市前鎮區復興四路12號2樓之11
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

魚有王8.JPG

辣媽在家也能輕鬆料理一桌鮮美的鮪魚大餐，都得歸功於國民鮪魚【魚有王】

這一桌包含有外銷日本頂級生片「黃鰭鮪魚磚生魚片」、鮮美的「長鰭大脂」、

中秋烤肉少不了的「鮪魚腹排燒烤片」、「鮪魚下巴」還有「鮪魚松阪肉」

辣媽只用了最簡單的方法，就品嚐到日本料理店那最新鮮的味道~

每一道食材都是採用真空包裝，乾淨衛生且好保存，冷凍宅配到家，實在有夠方便，

而且它的價格很公道，可以買起來囤著，不論是日常的三餐、中秋烤肉、年節加菜...

都非常適合，輕鬆在家就能享用到餐廳級的好滋味！ 

魚有王.JPG

自從解封之後，大家開始外出遊玩，時不時都能看到關於餐廳標價不清的報導，

特別是海鮮類，價格沒有一定的標準，不只是破壞出遊的好心情，還傷荷包~

想吃新鮮海產，辣媽很推薦【魚有王】

他們家的產品都已經分類處理好，有著清楚的介紹及價格標示，

全程都是超低溫加工生產線，以嚴格衛生管理的安全、安心的生產流程，

確保鮪魚的鮮度，提供最新鮮的食材，在家也能盡情享用日本在地的高檔食材！

魚有王1.JPG

＊鮪魚腹排燒烤片＊

選用鮪魚最精華的鮪魚肚，擁有豐富的天然油脂和鮮嫩的魚肉，

分切成適合燒烤的厚度，不管是香煎還是燒烤簡單又方便！

魚有王2.JPG

＊鮪魚松板肉＊

選用帶有油脂的鮪魚腹肉切片，解凍後就能料理，肉質軟嫩Q彈，怎麼料理都好吃！

魚有王3.JPG

＊鮮嫩長鰭鮪角切(生食級)＊

以好入口的骰丁切法，一口一個鮮嫩清甜！

魚有王4.JPG

＊長鰭大脂＊

這道是很稀有的產品，除了是很少吃到白色的鮪魚外，能夠產生皮油的長鰭鮪更是珍品，

1000隻的長鰭鮪基本上只有15隻能夠產生皮油，在外面餐廳和通路是很難的吃到和買到的，

是【魚有王】的招牌，不容過的好滋味，已手工分切好，解凍即可食用。

魚有王5.JPG

＊黃鰭鮪魚磚生魚片＊

選用外銷日本等級超低溫的黃鰭鮪背部來製成的生魚片魚磚，除了生食外，

也可以當作魚排煎成半生熟來食用~

這道的解凍方法比較特別，官網有教學，與一般魚肉解凍不同哦！

魚有王6.JPG

＊鮪魚下巴＊

每尾深海鮪魚僅有兩片，富含DHA、EPA充滿豐富的魚油及鮮嫩的肉質，

適合煎煮炒炸，味道好極了！

魚有王7.JPG

整組還附上山葵、生魚片醬油及鰻魚醬哦！

魚有王9.jpg

黃鰭鮪魚磚的解凍方法：

將食鹽放入常溫水中均勻攪拌，並將魚磚放入

輕輕搓洗去除表面冰屑，靜置數十秒讓魚磚表面反紅

將魚磚取出用棉紙擦乾，稍微輕壓去除血水

換一張新棉紙將魚磚完全包覆

放入冷藏靜置60分鐘，取出切片即可上桌

魚有王10.JPG

其餘食材皆用流水解凍法，大約15-20分鐘就可以囉！

魚有王11.JPG

解凍後的生魚片連吸血棉一起取出來，檢查血水是否異常~

魚有王12.JPG

以棉紙吸乾生片表面水分之後，換一張新棉紙將生魚片均勻攤開，

上方再蓋上一張棉紙，放入放箱冷藏靜置10分鐘後即可上桌！

魚有王13.JPG

其它像是燒烤片、魚下巴、松板肉，辣媽都是解凍後擦乾表面水面，均勻灑上鹽巴，

直接以平底鍋香煎，方便又快速！

魚有王14.JPG

魚有王15.JPG

鍋中放入少許就好，因為魚下巴有豐富油脂遇熱會慢慢逼出~

魚有王16.JPG

鍋中滋滋作聲，鮮美的味道撲鼻而來，超香的~

魚有王17.JPG

魚有王18.JPG

魚有王19.JPG

由日本料理師傅馬哥親自操刀，將魚磚一片片切好~

魚有王20.JPG

2/3作為生魚片，辣媽取1/3以香煎方式料理，家裡如果有噴槍，用炙燒的更好吃！

魚有王21.JPG

滿桌子鮪魚大餐是不是非常奢華，在家也能舒服享用！

整體來講，魚磚解凍的時間比較久，其餘的食材30分鐘之內就能搞定，非常方便，

家裡臨時有客人來訪，不擔心沒有好料招待！

魚有王22.JPG

＊鮮嫩長鰭鮪角切(生食級)＊用煎的用炸的都適合，煮湯也非常鮮美~

魚有王23.JPG

辣媽超愛這盤生魚片，特別是黃鰭鮪魚，入口即化，不愧是日本最受歡迎的平民鮪魚！

魚有王24.JPG

肉質鮮嫩甜美，清爽的口感不油不膩，搭配附贈的山葵，微微的嗆辣，超好吃的~

魚有王26.JPG

1/3的黃鰭鮪魚磚生魚片，辣媽原本是想呈現鮪魚牛排的感覺，但因為馬哥下刀太俐落，

都把它們切成生魚片的形狀（因為太久沒吃生魚片了，看到魚磚太興奮）

所以只好稍微香煎一下就起鍋，表面微微的焦香也很好吃~

魚有王25.JPG

＊長鰭大鮨＊味道也很鮮美，白白嫩嫩的肉質，奢華的享受！

魚有王27.JPG

魚有王34.JPG

富含油脂的＊鮪魚下巴＊非常的軟嫩，鮮甜而不油膩，辣媽是抹鹽用煎的，

也可以灑上海鹽用烤的，最後再灑點胡椒鹽，鹹香味美，滋味超棒的！

魚有王28.JPG

魚有王33.JPG

＊鮪魚腹排燒烤片＊造型有點腰花的感覺，真可愛，它的肉質Q彈帶有自然的油脂，

香氣非常迷人，因為它是直接於整塊魚腹切片，因此會有些骨頭殘留，

食用時要留意哦！

魚有王29.JPG

魚有王35.JPG

＊鮪魚松板肉＊沒有什麼油脂，但肉質一樣是鮮嫩可口，煎的恰恰的最好吃，

是非常棒的下酒菜！

魚有王30.JPG

魚有王31.JPG

直到現在，辣媽還一直回味著黃鰭鮪魚磚生魚片與長鰭大脂的好味道，

連挑嘴的日本料理師傅馬哥都「呵咾甲會觸舌」！

魚有王36.JPG

中秋節快到了，正在準備燒烤食材的您，辣媽大力推薦【魚有王】!

想要品嚐外銷日本頂級生魚片，辣媽更是推薦【魚有王】！

魚有王32.JPG

日本等級超低溫鮪魚，在家簡單料理，輕鬆就能上桌

【魚有王】官網：https://bit.ly/3YDH5xQ

【魚有王】FB：https://www.facebook.com/tunakingtw

文章標籤

國民鮪魚魚有王 外銷日本頂級生魚片 魚有王頂級生魚片 生魚片宅配 黃鰭鮪魚磚 黃鰭鮪魚磚生魚片 長鰭大脂 鮪魚腹排燒烤片 鮪魚下巴 燒烤 中秋烤肉 冷凍宅配
創作者介紹
創作者 辣媽 的頭像
辣媽

三寶豐富了我的人生




檢舉
share
chevron_left

2023中秋禮盒推薦網購熱銷蛋黃酥分享【里洋烘焙
延伸閱讀

【魚有王】外銷日本等級生魚片，-50度超低溫急凍藏鮮，鮪魚專家，！

 三三

【台南東區】昔昔日本手作飯丸～日本人開的飯糰店，現點現做日式飯糰，道地口味不是超商飯糰能比的！

 貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界

【狀元腿庫飯】吃肉大好、古早的軟滑肉濃滋味~

 沾墨點落

【台南北區】富治串燒~很有日式氛圍，內臟料理燒烤專門店，簡單的調味卻讓人驚豔的燒烤料理。

 貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

辣媽

發表篇數：291篇

幸福的辣媽最喜歡與最愛的老公及三個寶貝共享美食及四處走走~~ 更喜歡分享生活中的大小事~~
作者的其它文章
同類據點
龍裕國際有限公司 照片

龍裕國際有限公司

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
吳記餅店 和平店 照片

吳記餅店 和平店

4.00 (1人評鑑)

區域：高雄市苓雅區
堅強大叔 照片

堅強大叔

3.55 (1人評鑑)

區域：高雄市
艾碧斯．鮮採園 照片

艾碧斯．鮮採園

5.00 (2人評鑑)

區域：高雄市仁武區
魚饌食堂。鮪料理の職人（原魚饌食） 照片

魚饌食堂。鮪料理の職人（原魚饌食）

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up