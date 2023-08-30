圖文原址：https://wp.me/p8mV3w-1bK

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台中近期有一區域發展得非常快速，自從costco進駐北屯後，台中十期重劃區的建案猶如雨後春筍，轉眼間已經大樓林立，發展進度神速，當然，房價也是直直飆升。在這個擁有大片綠蔭公園的地區，漫步在『松竹火車站』的綠空廊道， 放眼望去發現這間看似神秘的餐廳。『莫登鉄板燒』，一間來自三位擁有十年經驗廚師所獨立開創的奢華鐵板燒，2023年七月初開始營業，餐廳內僅只有16個位置，採全預約制的無菜單料理，餐廳內部精緻奢華，很適合選為慶生、約會及獎勵聚餐餐廳。

< 此篇為自費的平日商業午宴>

#莫登鉄板燒

■ 地址：台中市北屯區南興三路290號 （松竹火車站 步行5分鐘）

■ 停車資訊：無特約停車場，鄰近停車場為 🅿️松竹火車站🅿️南興公園

■ 官方連結：>臉書粉絲團<

■ 電話：0976 376 750

■ 線上訂位：>訂位網址<

→ 採完全預約制，接受線上訂位跟電話訂位，訂位依「簡訊內容」表示成功訂位

■ 費用：商業午餐 NT 1,300 ；晚餐 NT 1,800；兒童套餐 NT 680 （10%服務費另計）

＃40秒快速看餐廳體驗

＃猶如私人招待所的高級餐廳

因為住在附近，每每開車經過這間餐廳時，隱密且封閉的大門總是能勾起我的好奇心，到底這是間怎麼樣的餐廳？爾後與先森的節慶慶祝才有踏入莫登鐵板燒的機會，推開大門望去的是挑高明亮的奢華空間，精緻的餐具搭配大理石桌及皮椅，當下還以為來到了私人招待所（笑）。現場總共就16個座位，所以採全面預約制，分成午宴及晚宴，而“三個月更換一次”的無菜單料理給足饕客滿滿驚喜，尤其是看到餐桌旁活跳跳的龍蝦及活鮑魚，食材新鮮度值得期待。

＃只需要選擇“主餐”的菜單

▲ 以上費用需要另收10%服務費

▲推薦必吃！！！南非大鮑魚佐海菜

▲ 推薦！主餐：櫻桃鴨胸

▍商業午餐 NT 1,300 / 人 主餐：美國牛小排/伊比利豬/櫻桃鴨胸 擇一 （+300 升級和牛）

從前菜至飲品點心，整個流程共計11道菜色

上桌後，服務生便會詢問主餐的選擇，沒錯！僅只要選擇主餐即可，剩下的就是廚師的無菜單菜色。先前有提及，菜單一季會更換一次，所以可能之後的菜色會和本篇的照片不同。餐點的開始，從烤麵包搭配海鹽奶油開始，煎至焦脆的鱸魚放置桌前，廚師還特別走到身旁倒入熬煮的老母雞高湯，瞬間香氣四溢，令人食指大動。

菜色上主要以海鮮為主，搭配主廚設計的精緻料理及擺盤，最讓我印象深刻的莫過於新鮮的海鮮，第一次近距離的觀賞廚師料理活鮑魚，廚師一邊料理一邊和我解釋：「要夠新鮮的鮑魚，才能在現場挑出鮑魚肝煎烤給客人品嚐！品質保證」在他爽朗的笑聲中，讓我更加期待這份餐點！果然，新鮮的後鮑魚厚實甘甜，在主廚的手藝下，鮑魚肝肥而不膩，口感極為獨特美味，強烈推薦給大家，可以好好期待！

主餐部分，這次選擇的是櫻桃鴨胸，煎至鴨皮酥脆，肉質鮮嫩扎實，鴨胸內滿滿的肉汁在嘴裡蔓延，一點都沒有鴨肉的腥味，為之驚艷！

▲ 可額外升級的半隻龍蝦

▲ 主餐之後所提供的炒飯佐海葡萄

▲ 甜點：現場烹烤的法式覆盆子千層酥 ，看著主廚們在眼前做甜點實在療癒

// 後記

莫登鐵板燒，作為一間精緻高級鐵板燒，在活海鮮料理及服務流程上，給予蠻不錯的評價，和先森品嚐過後，很期待下次還可以再訪，三個月置換一次的無菜單料理，給足滿滿的期待，不知道接下來主廚會上什麼樣的菜色，另外，能夠在現場看著鐵板燒廚師從備料、翻炒及擺盤，整個流程猶如一場料理表演，對於我而言，高級鐵板燒不僅是品嚐佳餚，更是一場live show，作為爾偶犒賞自己的奢華餐廳，真的很不錯！

PS. 因為午宴的價錢較為便宜，所以訂位上午宴比較難預約，記得要提早預訂喔

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