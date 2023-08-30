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芋見綠豆-結合芋頭與綠豆的高雄冰沙飲品~綠豆沙牛奶濃郁、芋頭牛奶芋香味十足~高雄美術館甜點芋見綠豆高雄青海店

2023-08-30 16:14:30 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：103
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：212篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：芋見綠豆-高雄青海店
phone07-5501-600
place高雄市鼓山區青海路289號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄美術館飲料-芋見綠豆高雄青海店
主打健康的人氣雙料「芋頭」與「綠豆」
拼湊出不一樣的組合~呈現不一樣的口味
除了招牌的芋見綠豆之外
還有綠豆沙與綠豆沙牛奶
近期更是推出季節限定的芒果鮮奶冰沙
喜歡冰沙系列飲品的一定要來喝看看!

芋見綠豆-高雄青海店

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高雄美術館甜點芋見綠豆高雄青海店
地點位於高雄美術館車站附近
同時也位於美術館與愛河之間
假日到美術館野餐~想要消暑走路即可抵達!

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芒果鮮奶冰沙

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芋見綠豆的季節限定芒果鮮奶冰沙
芒果冰沙基底喝起來柔順而且鮮果味十足
牛奶比其他間的沙牛奶系列來的高
因此整體來說奶味比較濃郁
喝起來會比較柔順而且香甜

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我們點的是小杯透明杯的芒果鮮奶冰沙
外觀上看起來小巧可愛
內用時搭配店內木質調的環境
讓人感覺不只是在喝飲料
而是在享受精緻的小甜點❤️

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綠豆沙牛奶

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綠豆沙牛奶跟芒果鮮奶冰沙一樣
牛奶的比例會比較高一點點
因此整體來說也是奶味濃郁的路線
加上細緻的綠豆沙~喝起來相當對味!

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芋見綠豆的基本款是綠豆沙
喜歡順口濃郁的可以點綠豆沙牛奶
另外它們的飲品皆可加配料
+小珍珠/椰果或是大珍珠/椰果
另外還可以加特別的地瓜小芋圓
如果真的很愛牛奶的人~
也可以另外加鮮奶讓濃郁更double

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芋頭牛奶

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喜歡喝純芋頭推薦可以點看看芋頭牛奶
芋頭味道香甜而且相當濃稠
即使搭配牛奶攪拌在一起喝
也是需要一點力道才吸得起來
整體來說是杯用料相當扎實的芋頭牛奶

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活動資訊 & 菜單

🎁來店買五送一(最高折抵55元)
🥜每月四號「花生系列」第二杯半價
🥔每月十四號「芋頭系列」第二杯半價
🫘每月二十四號「綠豆系列」第二杯半價
喜歡花生、芋頭、綠豆飲品千萬不要錯過哦！

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營業資訊

📍 高雄市鼓山區青海路289號
⏰ 10:00–21:00
☎️ 07-5501600

高雄市鳳山區光遠路315號(高雄光遠店)
高雄市苓雅區苓雅二路82-6號(高雄苓雅店)
高雄市三民區新民路94號(高雄新民店)
高雄市大寮區進學路106號(大寮進學店)
高雄市大寮區中庄里八德路29號(大寮中庄店)
高雄市楠梓區楠梓路39號(高雄楠梓店)
屏東市林森路30-6號(屏東林森店)
屏東市中正路181號(屏東中正店)
屏東市建豐路153號(屏東建豐店)
屏東縣潮州鎮中山路四巷5-2號(屏東潮州店)

#鼓山區
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