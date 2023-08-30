高雄美術館飲料-芋見綠豆高雄青海店

主打健康的人氣雙料「芋頭」與「綠豆」

拼湊出不一樣的組合~呈現不一樣的口味

除了招牌的芋見綠豆之外

還有綠豆沙與綠豆沙牛奶

近期更是推出季節限定的芒果鮮奶冰沙

喜歡冰沙系列飲品的一定要來喝看看!

芋見綠豆-高雄青海店

高雄美術館甜點芋見綠豆高雄青海店

地點位於高雄美術館車站附近

同時也位於美術館與愛河之間

假日到美術館野餐~想要消暑走路即可抵達!

芒果鮮奶冰沙

芋見綠豆的季節限定芒果鮮奶冰沙

芒果冰沙基底喝起來柔順而且鮮果味十足

牛奶比其他間的沙牛奶系列來的高

因此整體來說奶味比較濃郁

喝起來會比較柔順而且香甜



我們點的是小杯透明杯的芒果鮮奶冰沙

外觀上看起來小巧可愛

內用時搭配店內木質調的環境

讓人感覺不只是在喝飲料

而是在享受精緻的小甜點❤️

綠豆沙牛奶

綠豆沙牛奶跟芒果鮮奶冰沙一樣

牛奶的比例會比較高一點點

因此整體來說也是奶味濃郁的路線

加上細緻的綠豆沙~喝起來相當對味!

芋見綠豆的基本款是綠豆沙

喜歡順口濃郁的可以點綠豆沙牛奶

另外它們的飲品皆可加配料

+小珍珠/椰果或是大珍珠/椰果

另外還可以加特別的地瓜小芋圓

如果真的很愛牛奶的人~

也可以另外加鮮奶讓濃郁更double

芋頭牛奶

喜歡喝純芋頭推薦可以點看看芋頭牛奶

芋頭味道香甜而且相當濃稠

即使搭配牛奶攪拌在一起喝

也是需要一點力道才吸得起來

整體來說是杯用料相當扎實的芋頭牛奶

活動資訊 & 菜單

🎁來店買五送一(最高折抵55元)

🥜每月四號「花生系列」第二杯半價

🥔每月十四號「芋頭系列」第二杯半價

🫘每月二十四號「綠豆系列」第二杯半價

喜歡花生、芋頭、綠豆飲品千萬不要錯過哦！

營業資訊

📍 高雄市鼓山區青海路289號

⏰ 10:00–21:00

☎️ 07-5501600

高雄市鳳山區光遠路315號(高雄光遠店)

高雄市苓雅區苓雅二路82-6號(高雄苓雅店)

高雄市三民區新民路94號(高雄新民店)

高雄市大寮區進學路106號(大寮進學店)

高雄市大寮區中庄里八德路29號(大寮中庄店)

高雄市楠梓區楠梓路39號(高雄楠梓店)

屏東市林森路30-6號(屏東林森店)

屏東市中正路181號(屏東中正店)

屏東市建豐路153號(屏東建豐店)

屏東縣潮州鎮中山路四巷5-2號(屏東潮州店)