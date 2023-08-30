這幾年來淡水新市鎮長住，

也慢慢挖掘了不少淡水美食，

像生活中絕不會少的麵包和甜點，

就幸運在自己社區中找到愛店，

它最近海都開了規模更大的分店，

不但能吃到健康德國酸種麵包，

濃郁起司蛋糕和夢幻造型生日蛋糕，

就在～莉塔Rita烘焙廚房







莉塔烘焙廚房 Rita’s Bakery House

海都店

地址：新北市淡水區新市三路二段297號

電話：02-2625-2206

營業時間：11:00–20:00 (週一公休)

水悅店

地址：新北市淡水區新市三路一段106號

電話：02-2805-9107

營業時間：11:00–20:00 (週一公休)

粉絲頁

莉塔烘焙廚房在淡水共有兩間店，

一間是在我社區一樓的水悅店，

另一間是今年新拓展的海都店，

就藏在超大的淡水海都社區裡面

(最近水悅店因重新裝潢中暫時歇業，

若想要買麵包、甜點請來海都店)。

莉塔烘焙廚房由Rita老師所開設，

曾在澳洲開店的她期待將所學的廚藝，

在烘培坊中與大家一起來分享，

來買很多次麵包也跟Rita老師變成朋友，

感謝邀約，這次能來海都店體驗。





海都店規模比水悅店大了許多，

一進來是寬敞的麵包展售區，

能聞到當天出爐的迷人吐司香氣，

旁邊就是開放式的麵包製作空間，

除了招牌的雲朵手撕吐司系列，

還增加了可頌和我最愛的歐式麵包。







它的吐司皆為當天製作出爐，

24小時後會調整為六折惜福價，

跟我平常會搶六折全聯甜點一樣，

若是立刻要吃這時買會優惠許多，

再過半天後吐司就不再出售，

會提供給伊甸基金會等社福機構

(另外莉塔烘焙廚房也有保食安險，

確保大家都能吃得美味又健康)。





德國酸種全裸麥歐包

這次來先試試健康的德國酸種麵包，

它可以說是最古老的麵包，

主要使用穀物和自己培育的酵母所製作，

麵糰需要很用力的丟才能發，非常費工，

烤出來是超有架勢的巨無霸份量，

當時牧羊人只要帶一車麵包，就能過一個月

(讓人想到古代中國的大餅XD)。

酸種麵包是依照你想吃的份量，

分切秤重來算錢，最少為450克，

因為麵包外皮和內部口感不同，

另外也特別販售小size的版本。





買回家後可以直接冷凍保存，

要吃時拿出來回溫或烤一下就能吃，

外皮帶點微酥，裡面卻相當軟Q，

剛咬下第一口會感受到那獨特的微酸，

但越吃會越順口，還滿涮嘴的。

想更營養可以夾肉片或煎個荷包蛋，

也能塗上Rita老師推薦的紐西蘭奶油，

再來杯牛奶或豆漿就是很棒的早餐。





佛卡夏

如果想要買個麵包飽餐一頓，

可以試試道地的義大利佛卡夏，

不但麵包底加入營養的橄欖油

(使用西班牙級莊園橄欖油製作)，

上面還有火腿、臘腸、起司，

以及擁有高茄紅素的義大利長番茄。

這一大塊剛好能補充一餐的營養，

沾葡萄酒醋一起享用味道會更棒

(不過傳統佛卡夏有放大蒜我不愛，

若想要變換配料可以先加入會員，

提前訂購跟Rita老師說就可以)。





中秋月餅禮盒

除了麵包，幸福甜點不會少，

有上次吃過超驚艷的馬卡龍，

滑順又鮮嫩的烤焦糖布蕾，

一人吃正正好的巧克力小蛋糕，

還有最近應景的中秋月餅，

提供綠豆椪和蛋黃酥兩種選擇，

來莉塔烘焙廚房都能一次滿足。









熔岩巧克力

這次體驗了三款巧克力甜點，

都貼心做成一人獨享的size，

第一個是聽名字就很吸引人的熔岩巧克力，

除了上面有裝飾一顆松露巧克力，

切開來可以看到內餡超濕潤的巧克力蛋糕，

如果吃之前先烤過應該會有爆漿效果，

但直接吃也超濃郁的，很像在吃生巧克力，

而且甜度有降低一些，苦甜卻不會膩。





巧克力慕斯

第二款是有雙層次的巧克力慕斯，

不但有兩種不同口感的巧克力餡，

中間還藏了白色的神秘蛋白糖

(烤好後需要再弄碎，滿功夫的)，

雖然會甜一點，但風味更多層次。





卡布奇諾慕斯

喜歡咖啡的朋友可試試這款卡布奇諾慕斯，

它的咖啡慕斯真的超咖啡，而且很香醇，

邊吃能感受迷人苦香不斷從嘴裡瀰漫開來～





下午茶常出現的磅蛋糕和起司蛋糕也不會少，

這裡的起司蛋糕是真材實料的重乳酪蛋糕，

使用日本北海道十勝和法國總統牌兩種起司，

不加鮮奶或鮮奶油，有比利時焦糖脆片起司蛋糕、

藍莓、法芙娜巧克力、原味等多種口味。





法國法芙娜巧克力起司蛋糕

這次吃到的是巧克力口味，

裡面使用了三種不同巧克力所調製，

它是吃冰的，回去先冷凍保存，

拿出來回溫後就能可以直接品嚐

(記得回溫後就不能再冷凍了，

所以買回去放冰箱前可以先切片)。

蛋糕上層是紮實的起司，

下面為酥酥的巧克力碎餅，

交織的著起司香和巧克力的苦，

味道很濃郁，而且甜度非常低，

讓你能細細品嚐食材的好滋味。







法式蘋果派

除了巧克力，如果想吃鮮果甜點，

可以試試這款法式蘋果派，

提早預訂能做成浪漫的愛心形。

剛拿到時為冷凍保存的，

切開能看到裡面滿滿的蘋果內餡，

可以回溫直接吃或烤個幾分鐘，

能感受自然蘋果的酸甜滋味，

以及果肉所保有的微脆，幸福～









每年生日最期待的生日蛋糕也不會少，

提供包含布丁、巧克力等多種口味，

若人數少也能做成小巧的四吋size。







預訂時Rita老師會詳細詢問壽星身分，

用心搭配不同顏色的鮮奶油和裝飾，

像小女生就有美美蝴蝶或夢幻貝殼，

男生裝飾著巧克力和天藍色的花朵，

想更浪漫一點也能做成大愛心形狀。





奇幻銀河香堤蛋糕

這次體驗了兩款生日蛋糕，

第一個是奇幻銀河香堤蛋糕，

鋪滿巧克力的超夢幻綠色愛心，

還點綴著一片片奢華的金箔，

包裝禮盒和提袋皆相當有質感，

盒子可以直接四面打開攤平，

拿回家一打開就能直接慶祝。







切開蛋糕能看到裡面的奶油布丁餡，

剛看會發現它的鮮奶油沒那麼細緻，

但吃入嘴裡會發現口感相當滑順，

中間夾餡的奶油也融入了天然水果，

所以吃起來一點都不膩，甜度剛剛好，

加上Q嫩布丁，讓人一口接一口，

吃了四分之一後會想要再來一片XD。





濃情巧克力蛋糕

第二個是超誘人的濃情巧克力蛋糕，

用巧克力餡擠出一朵朵夢幻玫瑰，

上面再細細妝點著閃亮亮的金箔片，

營造出低調奢華的精緻法式風情，

當禮盒開啟時一定會吸引眾人目光～







這款蛋糕為真材實料的巧克力內餡，

由濃濃巧克力與巧克力蛋糕層層堆疊，

黑黑的內餡其實使用了多種巧克力，

入口那細緻滋味讓眼睛瞬間為之一亮，

第一次吃到這麼舒服不膩的巧克力餡，

在可可苦香中還藏著一絲黑櫻桃果香，

吃完一小塊後真的是意猶未盡，

不過它滿紮實的，若太貪心反而會飽。







淡水新市鎮麵包店 莉塔烘焙廚房好吃推薦嗎？

Rita老師在麵包和甜點烘焙上真的功夫了得，

即使自己寫的心得和這次體驗都洋洋灑灑，

還有好幾款麵包、點心、蛋糕還沒吃到

(像之前買麵包有眼尖看到店裡在試做肉桂卷)，

若常來買可加入它們的會員能累積點數，

集滿就能兌換好吃的手工餅乾三選一，

不時也會推出期間限定的優惠活動。

很開心家裡附近有一間這麼棒的麵包店，

期待能吃到更多老師的美味壓箱寶～



莉塔烘焙廚房 Rita’s Bakery House

海都店

地址：新北市淡水區新市三路二段297號

電話：02-2625-2206

營業時間：11:00–20:00 (週一公休)

水悅店

地址：新北市淡水區新市三路一段106號

電話：02-2805-9107

營業時間：11:00–20:00 (週一公休)

粉絲頁

北海岸美食小吃懶人包

食尚玩家系列懶人包

台北卡通主題餐廳懶人包

台灣老屋餐廳懶人包(超過50家!!)

火鍋吃到飽飯店Buffet懶人包(超過100家)



台北下午茶好地方

台北聚餐好地方

台北平價簡餐系列