超人氣港式料理推薦！「港Soul港式料理」餐點選擇多元且價格平實，必點皇極XO醬炒蘿蔔糕、港Soul特製魚香茄煲、豬扒公仔麵、朱古力菠蘿包！

今天帶你們來感受(港Soul)一下充滿港式氛圍的港式餐廳！「港Soul港式料理」整體不論擺盤、口味都是精緻有水準，喜愛港點的朋友，這間推薦給你！老闆跟香港老師傅拜師學藝後，才開了這間手法道地又具創意的「港Soul港式料理」。「黯然銷魂飯」吃完讓我魂牽夢縈，念念不忘那肉香四溢的叉燒、還有桌桌必點的「皇極XO醬炒蘿蔔糕」，真的鹹香又開胃！放入滾燙砂鍋中的「特製魚香茄煲」根本是白飯小偷！其他炒公仔麵、煲仔飯、粉腸、燒賣點心、西多士、菠蘿包等等經典港式料理這裡通通吃得到！對了，「港Soul港式料理」這裡的停車很方便，平日中午容易客滿，建議各位事先訂位！

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「港Soul港式料理」位在中壢中正公園旁邊、中壢郵局的正後方，從中壢火車站步行過來約8分鐘路程。店招牌很有設計感，第二個字其實是英文soul創造出來的字型，有點像是韓文的錯覺～

店的旁邊及對面就有三個私人收費停車場，一個小時只要$30元的親民價格，附近也有中壢藝術館大型地下停車場。

店內裝潢則是走簡約木質風格，牆面天花板掛上蒸籠，播放粵語歌曲，整個就更有港式用餐氛圍。

．傳統腊味煲仔飯 $180

看到很多桌都點這道「傳統腊味煲仔飯」就跟著點了！使用三種港式臘腸、臘肉，油油亮亮的飯粒吸了飽滿臘味香氣，砂鍋底層還有一層香脆的鍋巴，完全是經典港式風味。

．皇極XO醬炒蘿蔔糕 $120

「皇極XO醬炒蘿蔔糕」也是必點！有加入豆芽、洋蔥、炒蛋、 蝦米等等配料大火拌炒，像是一道XO醬炒什錦蘿蔔糕，蘿蔔糕有先炸過，所以口感外脆內嫩軟，還帶有蘿蔔的甜味，份量大又好吃，百元初頭的親民價格就能吃到，真心推薦。

．港Soul特製魚香茄煲 $220

「港Soul特製魚香茄煲」拜託必點！一上桌在砂鍋中吱吱作響，軟嫩的茄子與彈牙的絞肉拌炒在一起，還加入九層塔提香，整體吃起來豆瓣香氣十足，真的是白飯小偷！

．韭皇鮮蝦腸粉 $120

「韭皇鮮蝦腸粉」就比較中規中矩，白裏透紅的粉腸Q彈不軟爛，包入整隻脆口鮮蝦，醬汁鹹香恰當好處。「蟹黃蝦仁燒賣」吃得到蝦仁及豬肉鮮甜彈牙的口感，也是必吃的經典港點。

．蠔油鳳抓 $85

．蟹黃蝦仁燒賣 $100

「蠔油鳳抓」看似簡單但做法很複雜，先炸後炆方式料理，最後再淋上特製醬料後蒸熟，才有軟Q不軟爛的口感及鹹香入味的豆鼓香氣，吃完讓你吮指回味。「蟹黃蝦仁燒賣」吃得到蝦仁及豬肉鮮甜彈牙的口感，也是必吃的經典港點。

．皇極XO醬豬扒公仔麵 $190

皇極XO醬豬扒公仔麵」 肉片多到像是個小肉山一樣，誠意十足，炸過的肉片外脆內嫩，鹹香的XO醬加上大火快炒的鑊氣，一上桌就被搶食一空，真的太好吃了。

．黯然銷魂飯 $180

「黯然銷魂飯」上頭的叉燒真的是名符其實銷魂，肥瘦比例剛好的豬肉，深褐色澤光看就很有食慾，充滿醬香吃起來是鹹中帶甜，口感軟嫩且肉香四溢，旁邊還有太陽蛋、青菜來搭配，白飯還有淋上叉燒醬，整個就是開胃。

飲料部分首推「龍鳳檸七」 有鹹檸檬加上新鮮黃檸檬，配色好看又順口好喝，「凍檸茶」茶香、檸檬香都很夠味，喝起來不會太甜，怕甜的人可以點，「絲襪奶茶」奶香、茶香都很濃厚，是大眾會喜歡的味道。

．朱古力菠蘿包 $85

．冰火菠蘿包 $75

原味「冰火菠蘿包」是以脆皮菠蘿夾入一片鹹奶油，整體奶香味十足！比起原味，我們一致更喜歡「朱古力菠蘿包」，巧克力風味的脆皮菠蘿麵包，夾入香甜的巧克力奶油，巧克力味道很濃郁，整體甜度不高，真的還蠻好吃的。

．脆脆西多士 $100

甜點部分首推「脆脆西多士」，煎好的吐司撒上巧克力脆片後淋上煉乳，吐司裡還夾入巧克力醬，爽脆香甜的滋味好罪惡、好滿足，減肥永遠是明天的事。

．芋頭西米露 $60

．楊枝甘露 $70

「楊枝甘露」加入新鮮芒果泥，濃郁的奶香與芒果完美融合，同時吃得到芒果、葡萄柚果肉以及一顆顆彈牙的西谷米，但這是夏季限定才吃得到的甜品唷！「芋頭西米露」芋頭塊切成與西谷米差不多大小的丁狀，讓你每一口都吃得到芋頭，搭配香甜的椰奶，是個有水準的芋頭西米露。

「港Soul港式料理」整體不論是擺盤、口味，都算是精緻有水準，鹹食價位在$200元左右，甜點、飲料也只要百元以下就有，以這樣的品質來說，我覺得很可以，喜愛港點的朋友，這間真心推薦給你們！