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> 圖文創作 > 和牛、生蠔無限供應，Google上高評價餐廳，桃園燒肉吃到飽推薦 | 【桃園 桃園區】玖樓燒肉料理

和牛、生蠔無限供應，Google上高評價餐廳，桃園燒肉吃到飽推薦 | 【桃園 桃園區】玖樓燒肉料理

2023-08-30 19:27:41 安妮 Anny 人氣：2,293
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：497篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：玖樓燒肉料理
phone03-3580-029
place桃園市桃園區春日路864號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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桃園 桃園區 玖樓燒肉料理 吃到飽 和牛 生蠔.jpeg

雖然我真的很少回桃園，但和朋友聚會時

聽他們說過，玖樓燒肉很好吃，曾拿下桃園金牌好店的殊榮

也是桃園吃到飽唯一有溯源餐廳認證的二星餐廳

剛好去的時候他們換新菜單！新菜色豬舌超～好～吃

韓式歐巴豬、客家豬肉調味也都很不錯，還有特色石鍋飯

是家有不少好吃菜色的燒肉吃到飽

 

 

玖樓燒肉料理 環境

桃園 桃園區 玖樓燒肉料理 吃到飽 和牛 生蠔 30.jpg

位在春日路與大興路口的交界，門口便有公車站牌

自行開車的話可停到附近的收費停車場

 

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座位區域有兩層樓，位子非常多且寬敞、用餐起來十分舒服

店內整體是有點優雅的復古感～建議要先訂位，不然尖峰時刻會很多人

 

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飲料、冰淇淋採取自助式，都是無限取用！

 

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菜單分為788及878兩種價位的吃到飽

喜歡吃和牛、鴨肉、生蠔等高級食材，推薦一定要點878的價位

食材選擇非常豐富，多樣化的種類、整體CP值很高

👉https://www.facebook.com/9floorYAKINIKU/menu/

 

 

玖樓燒肉料理 餐點

旗艦878吃到飽 NT.878+10% 不客觀推薦★★★★★

桃園 桃園區 玖樓燒肉料理 吃到飽 和牛 生蠔 9.jpg

醬料從左到右為風味醬、檸檬汁、日式燒肉醬，都是店家手工自製

 

 

開胃小菜-韓式泡菜、黃金海帶芽

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基本會附上韓式泡菜和黃金海帶芽，我滿喜歡有點甜辣感、不會太嗆的泡菜

 

 

香麻石鍋飯

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香麻石鍋飯是我推薦必點品項之一！韓式的石鍋拌飯卻加入了川麻調味

我很喜歡尾韻的麻辣香，越吃會有越濃的麻感與辣香氣息

 

 

湯品-薑絲蛤蜊

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醇厚的湯頭中融入蛤蜊的鮮甜，是喝起來非常甘甜的香氣

 

 

澳洲和牛

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身為和牛愛好者，第一道就是要介紹他們的澳洲和牛

嫩口的肉質中，蘊含豐富的甜度，軟嫩香甜

 

 

安格斯雪花牛

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雖然是雪花牛，但不會有脂肪太油膩的感覺

剛好的油脂香氣、肉嫩多汁

 

 

紐西蘭牛舌

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不是用組合牛舌，而是整條牛舌現切，Q彈又有肉香味

 

 

韓風牛小排、帶骨牛小排、美國牛肋條

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牛肋條富有嚼勁，帶骨牛小排則屬於有嚼感的肉質

我最愛的是有稍微調味的韓風牛小排，甜甜味道滲入肉中，更有層次

 

 

伊比利老饕豬

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伊比利肉中最嫩的部位，肥瘦相間、保有脂肪香但不油膩

他們的老饕豬號稱怎麼烤都不失敗、口感極佳的肉質😂

就算不小心烤太久，依然有脂肪香和脆脆的咬感

 

 

究好豬梅花

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豬肉屆赫赫有名的究好豬在玖樓也是吃到飽的品項

蘊含絲絲甜香、越嚼肉香越是豐富

 

 

台灣豬舌

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台灣豬舌非常少見，當下以為和牛舌是類似的口感

但一吃才發現完全不一樣！豬舌更Q彈、肉香更是豐沛

榮登我們當天最愛的第一名食材

 

 

韓式歐巴豬、玖樓客豬肉、法式小戰斧、椒鹽松阪豬

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圍成玫瑰狀的松阪豬有一點點甜味，法式小戰斧式紮實、很有咬勁的肉質

個人推薦可以點韓式和客豬肉～調味都很特別

韓式歐巴有泡菜的甜辣味道，客豬肉就是燒烤版的客家鹹豬肉

鹹香帶點酒味、很有客家特色

 

 

豪野鴨

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頂級的豪野鴨胸，吃起來細緻、飽含鴨肉香氣

 

 

海鮮-懶人鮮蝦、腰子貝、椒鹽透抽

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玖樓燒肉有撥好殼的懶人蝦!!!!超方便～

腰子貝貝肉厚實，口感較為Q彈嚼勁

 

 

海鮮-天使紅蝦、必吃草蝦、帶殼扇貝、半殼生蠔

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玖樓的半殼生蠔跟扇貝是必點！鮮嫩的生蠔吃起來很過癮

扇貝烤的時候淋點燒肉醬，鹹香滋味配上海鮮鮮味，十分夠味

 

 

海鮮-一夜干柳葉魚、大尾魷魚、鮭魚肚、鯛魚下巴

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他們的一夜干柳葉魚和其他家不同，抹上少許鹽巴與清酒風乾一晚

烤完後衝出鮮味與鹹香滋味，還滿不錯的

 

 

甜點-紅豆麻糬派

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平時甜點我都不太點紅豆麻糬，但烤過的你一定要吃吃看

表面烤到有點微焦酥，綿綿紅豆配上Q彈的麻糬，保證會一口接一口

 

 

甜點-布朗尼

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他們的布朗尼會爆漿!!!!烤到每面都有點焦焦的時候

輕咬一口，裡頭就會冒出熱呼呼、帶苦甜的濃郁巧克力味

苦甜參半的口味是大多數人都百吃不膩的

 

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桃園 桃園區 玖樓燒肉料理 吃到飽 和牛 生蠔 29.jpeg

Google上擁有高評分、吃過的人都很推薦

招牌旗艦878吃到飽擁有多樣選擇，澳洲和牛、豬舌、台灣究好豬、生蠔等

高達60多種的選擇，CP值高、食材新鮮，桃園聚餐的吃到飽餐廳

 

 

玖樓燒肉料理(粉專)

地址：桃園市桃園區春日路864號

電話：03 358 0029

營業時間：週一至週五 17:00-01:00/週六週日 11:30-23:30

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