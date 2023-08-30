雖然我真的很少回桃園，但和朋友聚會時

聽他們說過，玖樓燒肉很好吃，曾拿下桃園金牌好店的殊榮

也是桃園吃到飽唯一有溯源餐廳認證的二星餐廳

剛好去的時候他們換新菜單！新菜色豬舌超～好～吃

韓式歐巴豬、客家豬肉調味也都很不錯，還有特色石鍋飯

是家有不少好吃菜色的燒肉吃到飽

玖樓燒肉料理 環境

位在春日路與大興路口的交界，門口便有公車站牌

自行開車的話可停到附近的收費停車場

座位區域有兩層樓，位子非常多且寬敞、用餐起來十分舒服

店內整體是有點優雅的復古感～建議要先訂位，不然尖峰時刻會很多人

飲料、冰淇淋採取自助式，都是無限取用！

菜單分為788及878兩種價位的吃到飽

喜歡吃和牛、鴨肉、生蠔等高級食材，推薦一定要點878的價位

食材選擇非常豐富，多樣化的種類、整體CP值很高

👉https://www.facebook.com/9floorYAKINIKU/menu/

玖樓燒肉料理 餐點

旗艦878吃到飽 NT.878+10% 不客觀推薦★★★★★

醬料從左到右為風味醬、檸檬汁、日式燒肉醬，都是店家手工自製

開胃小菜-韓式泡菜、黃金海帶芽

基本會附上韓式泡菜和黃金海帶芽，我滿喜歡有點甜辣感、不會太嗆的泡菜

香麻石鍋飯

香麻石鍋飯是我推薦必點品項之一！韓式的石鍋拌飯卻加入了川麻調味

我很喜歡尾韻的麻辣香，越吃會有越濃的麻感與辣香氣息

湯品-薑絲蛤蜊

醇厚的湯頭中融入蛤蜊的鮮甜，是喝起來非常甘甜的香氣

澳洲和牛

身為和牛愛好者，第一道就是要介紹他們的澳洲和牛

嫩口的肉質中，蘊含豐富的甜度，軟嫩香甜

安格斯雪花牛

雖然是雪花牛，但不會有脂肪太油膩的感覺

剛好的油脂香氣、肉嫩多汁

紐西蘭牛舌

不是用組合牛舌，而是整條牛舌現切，Q彈又有肉香味

韓風牛小排、帶骨牛小排、美國牛肋條

牛肋條富有嚼勁，帶骨牛小排則屬於有嚼感的肉質

我最愛的是有稍微調味的韓風牛小排，甜甜味道滲入肉中，更有層次

伊比利老饕豬

伊比利肉中最嫩的部位，肥瘦相間、保有脂肪香但不油膩

他們的老饕豬號稱怎麼烤都不失敗、口感極佳的肉質😂

就算不小心烤太久，依然有脂肪香和脆脆的咬感

究好豬梅花

豬肉屆赫赫有名的究好豬在玖樓也是吃到飽的品項

蘊含絲絲甜香、越嚼肉香越是豐富

台灣豬舌

台灣豬舌非常少見，當下以為和牛舌是類似的口感

但一吃才發現完全不一樣！豬舌更Q彈、肉香更是豐沛

榮登我們當天最愛的第一名食材

韓式歐巴豬、玖樓客豬肉、法式小戰斧、椒鹽松阪豬

圍成玫瑰狀的松阪豬有一點點甜味，法式小戰斧式紮實、很有咬勁的肉質

個人推薦可以點韓式和客豬肉～調味都很特別

韓式歐巴有泡菜的甜辣味道，客豬肉就是燒烤版的客家鹹豬肉

鹹香帶點酒味、很有客家特色

豪野鴨

頂級的豪野鴨胸，吃起來細緻、飽含鴨肉香氣

海鮮-懶人鮮蝦、腰子貝、椒鹽透抽

玖樓燒肉有撥好殼的懶人蝦!!!!超方便～

腰子貝貝肉厚實，口感較為Q彈嚼勁

海鮮-天使紅蝦、必吃草蝦、帶殼扇貝、半殼生蠔

玖樓的半殼生蠔跟扇貝是必點！鮮嫩的生蠔吃起來很過癮

扇貝烤的時候淋點燒肉醬，鹹香滋味配上海鮮鮮味，十分夠味

海鮮-一夜干柳葉魚、大尾魷魚、鮭魚肚、鯛魚下巴

他們的一夜干柳葉魚和其他家不同，抹上少許鹽巴與清酒風乾一晚

烤完後衝出鮮味與鹹香滋味，還滿不錯的

甜點-紅豆麻糬派

平時甜點我都不太點紅豆麻糬，但烤過的你一定要吃吃看

表面烤到有點微焦酥，綿綿紅豆配上Q彈的麻糬，保證會一口接一口

甜點-布朗尼

他們的布朗尼會爆漿!!!!烤到每面都有點焦焦的時候

輕咬一口，裡頭就會冒出熱呼呼、帶苦甜的濃郁巧克力味

苦甜參半的口味是大多數人都百吃不膩的

Google上擁有高評分、吃過的人都很推薦

招牌旗艦878吃到飽擁有多樣選擇，澳洲和牛、豬舌、台灣究好豬、生蠔等

高達60多種的選擇，CP值高、食材新鮮，桃園聚餐的吃到飽餐廳

玖樓燒肉料理( 粉專 ) 地址：桃園市桃園區春日路864號 電話：03 358 0029 營業時間：週一至週五 17:00-01:00/週六週日 11:30-23:30

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