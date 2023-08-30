不用飛希臘就能在「伊亞希臘小館」吃到正統道地的希臘菜！更還有許多精緻創意地中海料理可以選擇！喜愛異國料理的你不要錯過了～寵物友善餐廳

全新竹唯一能吃到正統希臘風味的餐廳，就是這間「伊亞希臘小館」，這間店到底有多道地呢？主廚是正港希臘人之外，餐廳更是全台第一間獲得「希臘官方組織GTBB」所頒發的「正統希臘菜金賞獎」殊榮，真的不用飛希臘就能在這吃到正統道地的希臘菜！更還有許多精緻的創意地中海料理，菜色融入大量海鮮、蔬果、橄欖油，連醬料都是用天然蔬果長時間熬煮出來的，「伊亞希臘小館」真的間兼顧美味與健康的餐廳，喜愛異國料理的你，絕對不要錯過了！對了，「伊亞希臘小館Oia Greek Taverna」還是間寵物友善餐廳唷！

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「伊亞希臘小館」位在光明一路上，周遭皆有路邊收費停車格，也能停在附近的光明商圈地下停車場，步行約4分鐘即可抵達相當方便。

「伊亞希臘小館」店LOGO圖案是取自於希臘護身符「魔眼藍眼睛」，而店名伊亞(Oia)源自於希臘最美小鎮伊亞(Oia)，就是店門口掛的藍頂白色建築的圖片。

店內裝潢也是以藍白色系為主，音樂更還播放了希臘當地歌曲，踏入門口便讓你一秒到希臘。

來用餐還有機會看到店狗！是隻可愛乖巧的邊境牧羊犬。

「伊亞希臘小館」老闆真的是正港的希臘人，夫妻倆在希臘認識的，與台灣老婆結婚後，便把希臘家鄉味帶來台灣。

店內有獲得「正統希臘菜金賞獎」可是得來不易，是來自希臘官方組織GTBB所頒發的獎項，評委都是希臘當地人，特定從希臘飛來台灣，從餐點製作過程到使用的原物料，都要使用七成以上的希臘當地產品，才有這個機會獲獎。

▲伊亞希臘小館菜單價格

「伊亞希臘小館」餐點除了可以單點之外，也有個人、雙人套餐可以選擇，這點很貼心。

彼鄰愛琴海的希臘，當地飲食融入大量海鮮、羊肉、蔬果、橄欖油，因此餐點色彩很繽紛，聚餐時不想吃太油膩，對身體太負擔，「伊亞希臘小館」可你放入你的口袋名單。

．希臘媽媽活力雞湯 $100

．希臘小漁村魚湯 $100

湯品「希臘媽媽活力雞湯」、「希臘小漁村魚湯」，這兩道都是用十多種蔬果、辛香料下去熬煮而成。

「希臘媽媽活力雞湯」喝得到雞湯的香氣、蔬菜的鮮甜，裡頭還吃得到雞絲，「希臘小漁村魚湯」呈現乳白色澤，吃得到魚肉，喝起來較濃郁，尾韻帶點薑的香氣，兩道湯品都是台灣喝不太到的傳統希臘湯品，真的很有特色。

．希臘穆沙卡茄子肉醬卷 $280

「希臘穆沙卡茄子肉醬卷」也是道經典希臘菜，正統的穆沙卡是以肉醬派形式呈現，一層茄子、一層肉醬堆疊而成，而「伊亞希臘小館」跳脫傳統，則是用肉卷的方式當作前菜呈現，上頭還有淋上白醬來增添香氣。

「希臘穆沙卡茄子肉醬卷」口感外酥內軟，還有肉醬的彈牙滋味，整體味道以番茄香氣為主，味道、口感都很豐富，整道菜精緻且有高級餐廳的水準，推薦必點！

．烤章魚腳佐巴薩米可醬 $時價

說到希臘菜，你一定要知道的「烤章魚腳佐巴薩米可醬」，就像台灣的鳳梨蝦球一樣是很經典傳統的在地美食，章魚腳先經舒肥過再下去烤，調味以微酸的巴薩米可醬為主，調味不會過重，還吃得到章魚本身的鮮甜滋味，旁邊還有煮至軟爛的莧菜可以搭配著享用。

．希臘燉羊膝 $時價

「希臘燉羊膝」為店內招牌菜之一，很喜歡這道菜的精美擺盤。

羊肉燉至軟爛且還帶點筋的彈牙口感，羊騷味不會過重，底層一樣有莧菜，旁邊的醬料是以羊高湯加上希臘香草香料、蔬果長時間熬煮出來的，濃稠的滋味很有特色，是沒吃過的味道，搭配羊肉、軟爛的莧菜特別對味，只有真正吃過才知道的美味。

．希臘紙包海鮮 $720

霸氣上桌的「希臘紙包海鮮」，裡頭有蛤蜊、蝦子、淡菜、章魚、整片無骨鱸魚，以橄欖、番茄 酸豆、希臘傳統茴香酒以及雞骨高湯下去調味，是道清爽開胃地的希臘菜，還能嚐到食材的原味，而且份量大道很適合2-3人分食。

．希臘冰咖啡 $70

．希臘鮮奶冰咖啡 $90

「希臘冰咖啡」是一款希臘國民飲料，特色是有一層厚厚的泡沫，乍看很像韓國400次咖啡，特別使用希臘進口咖啡粉來製作，不苦不澀且帶有堅果香氣！「希臘鮮奶冰咖啡」則是加牛奶的版本，更順口好喝。

．希臘水果米布丁 $120

甜點很推薦可以試試「希臘水果米布丁」，吃起來是布丁的香氣，口感是濃稠還有一顆顆軟爛的米粒在裡頭，還添加蘋果丁、橘子片、葡萄乾以及薄荷點綴其中，多了水果清爽的酸甜滋味，搭在一起意外蠻好吃的。

．手工布朗尼 $100

「手工布朗尼」巧克力布朗尼上頭放上一球香草冰淇淋，再撒上杏仁片，最後淋上巧克力醬，冰火交融的口感特別好吃。

整體餐點吃得出用心，醬料也都是手工製作，以天然無添加、只吃原型食物的理念下去製作餐點，這是地中海飲食的特色，重點是餐點擺盤裝飾都很精緻，有些菜色真的完全不輸給頂級餐廳料理，同時還兼具美味與健康，如果你想找高CP值的餐廳，那麼這間可能不適合你，但如果你想試試費時費工且道地又精緻的希臘菜，那麼「伊亞希臘小館Oia Greek Taverna」肯定適合你。

「伊亞希臘小館」從2019年開幕至今，已經邁向第5年了，是希臘老闆與台灣美嬌娘一同經營的，店內還養了一隻超可愛的店狗邊境牧羊犬，因此「伊亞希臘小館」也是間寵物友善餐廳。