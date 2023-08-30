桃園新開幕文青便當！國產土雞腿加6樣配菜才150元，當然要用新台幣支持一下，吃土雞還能iphone～

正港台灣土雞便當店！

想吃土雞不用跑市場？這間土雞便當店一條龍作業，從育種、孵化、養殖、屠宰、加工到銷售，通通都是自己來，有蔥油土雞腿、紹興醉雞腿與燻雞土雞三種，加上6樣配菜才150元，配菜輕爽不油膩超適合我，買土雞便當還有機會把iphone帶回家耶～

十一雞國產土雞便當 在哪？

國產土雞便當店全台有三間分店！分別在台北大安路與松山民生路，桃園唯一的青埔店，在景點橫山書法旁步行不用1分鐘，開車來挺方便，附近可找空地臨停，距離華泰車程只要5分鐘，吃飽還能去橫山書法或華泰逛逛～

地址：桃園市大園區大華一街19號

營業時間：10:30~20:30

公休：星期日

旁邊這塊是大園國際高級中學空地，目前可暫時臨停，也可在附近找空地或白線臨停。

「十一雞土雞便當店」這店名寫法好特別！問了才知道這是有含義的，數字十一直式寫起來是個土字，正港的台灣土雞便當店，身為台灣人當然要支持一下～

十一雞-桃園青埔店 菜單

店內有12種便當可選！健康便當6樣菜只要110元，招牌必點土雞便當，有蔥油土雞腿、紹興醉雞腿與燻雞土雞腿三種，而且價格好親民才130元，其它還有滷排骨、味噌豬、鹹豬肉、府城炸蝦捲和烤鯖魚便當，總之選擇很多種～

菜單網址：十一雞-桃園青埔店 菜單

內用套餐：6種配菜150元

外帶便當：4種配菜130元

◎外送服務：訂單滿600元3公里可外送

溫馨文青便當店

跳脫傳統便當給人的既定印象，這用餐環境很乾淨，木質色調餐桌椅加上玻璃採光，讓便當店更有溫馨，附設的洗手間也很乾淨，怎麼不開在我家隔壁…

餐具放在抽屜擺放整齊，沒有一點油膩膩的感覺。

貴妃醉雞腿

這套餐份量大方讓人滿足！米飯鋪上醉雞腿，一旁還放上6樣配菜，配菜都是一早老闆去市場採購，所以每天菜色都不太一樣，每天吃也能吃到不同配菜，便當配色很不錯，用看的就很刺激食慾～

去骨貴妃醉雞腿用的是100%國產土雞！雞腿表面光滑油亮，散發淡淡當歸枸杞酒香，吃得到土雞肉鮮甜與Ｑ彈口感，這便當菜色我喜歡，比起傳統台式便當這更吸引我～

吃完一整份的貴妃醉雞腿，每一口都充滿膠質好吃，絕對是便當首選，貴妃雞腿肉好下飯！

米飯特別加入低GI紅藜米一起煮，紅藜米可膳食纖維與抗氧化，近年來很受上班族喜歡，米飯粒粒分明，恰到好處的濕潤，好吃還能少點澱粉罪惡感～

配菜都沒有多餘調味，拿起來沒有滴菜汁！吃得到食材原味，簡單調味吃起來很健康。

吃一口覺得味道好熟悉！原來是火鍋料的魚豆腐，魚豆腐直接配飯就很夠味，就像吃比較軟的甜不辣，吃一塊可以吃上好幾口飯。

炒蛋不是只有炒蛋！炒蛋還加入紅椒、黃椒配色，不油膩還更健康，完全正中我的心。

手工鹹豬肉

雖然招牌是土雞便當！還是點了份鹹豬肉便當來吃，當日配菜一樣有毛豆、高麗菜、彩椒炒蛋、炒川七、魚豆腐與玉米，不得不說這配菜好豐富～

夏天就是要來點涼拌菜，黑胡椒毛豆有點微辣，越吃越開胃。

家常菜鹹豬肉下飯還很下酒，手工鹹豬肉上層有酥脆，醃料均勻入味，五花肉肥瘦參半，吃起來軟彈嫩細嫩，不會油膩、鹹度適中，連我平常不碰肥肉的人，都連吃兩片鹹豬肉～

鹹香夠味下飯，吃完會口齒留香～

從小到現在娘家老母都說，台灣土雞肉很有營養價值！郭小弟到高中還是懷念阿嬤愛心雞湯，就知道台灣土雞有多厲害，隨著時代改變，幾乎都是雙薪家庭，到市場買土雞已經是老一輩專利，現在想吃土雞不是難事，來這就可以吃到台灣土雞啦～

甘蔗燻雞腿

外帶一碗130元土雞腿便當回家！這份配菜有點不一樣，便當塞到滿都快蓋起來，一打開就聞到濃郁煙燻香，配菜沒有多餘湯汁，米飯晚一點吃也不會軟爛，家人都喜歡。

煙燻雞腿肉有天然香甜味，鎖住飽滿香甜肉香，慢慢咀嚼好細緻，鮮嫩不乾柴～

吃土雞抽IPhone手機

老闆想把土雞便當推廣出去，讓更多年輕人吃到正港土雞，特別推出吃土雞抽手機活動！為期兩個月時間，買兩個土雞便當就有機會抽到IPhone，內用外帶皆可抽獎～

◎活動時間：2023/9/1～2023/10/31

◎活動辦法：

內用或外帶單次消費任2個土雞便當，即可獲得一張抽獎券，買四個土雞便當送兩張抽獎卷，以此類推。

每人只有一次中獎機會，第二張換寫家人名字，試試抽獎運氣。

頭獎：IPhone 14(不挑色) 1名

貳獎：飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋/壓力鍋 1名

參獎：DYSON吹風機 1名

肆獎：Le Creuset珐瑯鑄鐵鍋媽咪鍋不挑色 1名

伍獎～十獎：雲嶺鮮雞滴雞精 6名

【活動詳情】https://supr.link/ZGcBF

吃飽來橫山書法走走，裡面除了藝術展區、戶外裝置藝術與咖啡館，還有小朋友最喜歡沙坑滑梯喔！

＊市場買隻土雞腿至少也要170元以上！我買土雞便當比較快，內用土雞套餐150元有6樣配菜，外帶土雞便當130元有4種配菜，配菜都清爽不油膩，點兩份土雞便當還有機會把蘋果手機帶回家，真的太划算了啦～

◎不想久等！可線上點餐：https://supr.link/g3j3Q

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十一雞 國產土雞便當 資訊

【桃園-青埔店】

電話：03-2870444

地址：桃園市大園區大華一街19號

營業時間：10:30~20:30

公休：星期日

line好友：https://lin.ee/0aMEBV2

【松山-民生店】

電話：02-27478099

地址：台北市松山區民生東路五段8號

營業時間：10:30~19:00

【仁愛-大安店】

電話：02-27038808

地址：台北市大安區大安路一段157巷12號

營業時間：10:30~19:00

公休：星期六、日

交通資訊

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