總是努力奔忙於工作與生活裡，給自己一個機會，遠離塵囂與跳脫都市，走入山中小徑，遠眺眼底的綠意盎然，用最少的力氣，投入蟬說與大自然共生的野奢露營體驗吧！

【活動資訊】

現在透過在官方網站上訂房還可以使用優惠碼： wr3035，有95折優惠哦！很適合趁著連續假期闔家大小一起到山上走走享受貼近大自然的環境，沉浸在森林的芬多精中。

這次體驗來到蟬說系列的霧繞，位於新竹五峰鄉的白蘭部落，海拔高度1000公尺，隱身層層的山峰中，周圍被高聳的杉木圍繞，擁有最壯闊的地理條件，蘊藏最獨特的風土民情，結合當地的泰雅文化與高級露營，營造與眾不同的浪漫體驗。

在霧繞園區裡，共分成「豐收地」、「好冬小屋」及「山谷小鹿」三區，各有其特色與景致，這次我們選擇入住靠近接待中心的豐收地，相對其他兩區，離餐廳位置與出口較近，適合有長輩或小孩住宿。

當天抵達營區，已是下午4點，於入口處的接待中心進行check in，櫃檯區放置許多防蚊蟲的用品給大家使用。

而接待櫃檯旁邊同時也是用餐區域，運用大量天然原木裝飾，各種符合當地特色的燈具擺飾，採用暖色調光線，營造舒適且慵懶的用餐環境。

住宿除了提供早餐與晚餐，下午14:30-16:00園區也會準備迎賓小點，將餐點擺盤放置於鋪滿黑色圓石餐檯上，顯得格外別緻可愛。

當天小點有中式零嘴、西式小點及飲料，採自助式取用。

可口的小圓鬆餅，以及酸甜檸檬蛋糕，一入口後，甜膩滋味隨即擴散口中，一掃長途坐車的疲勞，是十分完美的下午茶搭配。

園區同時也在下午安排編織鑰匙圈DIY，服務人員很細心的一個個步驟教我們手做編繩，雖然一開始的繞法比較不熟悉，但慢慢的就能享受專注於此的樂趣，在蟲蚊鳥叫環繞的風景裡，身心在沉浸編繩的寧靜。

編完後，套上WOORAO的小吊牌，一個專屬於個人的獨特吊飾就此完成了！從中獲得滿滿的成就感，非常喜歡這次的體驗安排。

下午結束活動後，就悠悠地移動到我們當晚入住的豐收地帳篷，每頂帳篷皆是船造型，巧妙地與整片綠意融合一起，園區造景透出和諧與溫馨的舒適感，彷彿身心都被這片土地所滋養，得到前所未有的放鬆感受。

帳篷外擺著輕便的露營桌椅，下午時分就著斜陽，享受著醉人的夏日晚風，和朋友在這綠林秘境間愉悅的談笑，真的是很棒的一個樂趣。

帳篷裡的配置皆為2張雙人床的擺設，空間非常寬敞，極簡的風格沒有過多複雜的裝飾，卻還是從中感受到小巧與溫馨感。

除了床以外，也有其他室內桌椅、日用品，美觀與實用性兼備，不過響應環保，個人的衛生用品則需要自備。

帳篷的隔音較差，清晨時也會伴隨蟬鳴鳥叫，房間甚至還貼心的提供耳塞。

而每個園區皆有獨立的盥洗區域，廁所與衛浴間分開，但有提供充足的間數，不怕會因住客太多而需要等很久的時間。

每間淋浴間也整理的很乾淨，有沐浴乳與洗髮精，熱水的溫度非常舒服，在野外能有這樣條件的沐浴環境，也屬於豪華露營的最大特色之一。

終於來到最期待的晚餐時間！多達15種以上的特色料理一次滿足！經典的香燻烤雞、小米酒釀豬肉都是讓人難以忘懷的滋味，而餐點是採取自助吧的方式，所以不用擔心會吃不飽。

不僅料豐味美，連擺飾也都令人驚艷！利用圓石協助導熱而有持續保溫的效果，但也因溫度較高，夾菜時要避免碰到。

除了暖呼呼的熱食，還有冷盤類沙拉吧可以選擇。

也有提供當季新鮮水果、特色小點，整體來說吃得十分滿意，揉合當地特色食材，不僅吃出天然與美味，也顛覆我們對露營的想像。

吃飽飯後，白花軟綿的棉花糖也同時擺在出口處，裝滿整個透明玻璃罐後，即將拉起夜晚的序幕。

營區的光亮冉冉升起，大家聚集在營火旁，與身邊的人一同享受烤棉花糖的樂趣，歡笑聲此起彼落，將整個園區襯托的更加熱鬧。

夜晚的營地，顯得明亮且閃耀，即使只是靜靜地看著，也足以療癒每個人的心，讓我們一起與這遼闊的景致、靜謐的山林，共譜最浪漫的一夜吧！

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【各項評比】

▲整體★★★★★

▲價位★★★★★

▲外觀★★★★☆

▲食材★★★★★

▲服務★★★★★

【門市資訊】

▲店名：蟬說：霧繞 Chanshuo Woorao

▲地址：新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號

▲電話：(03)621-0120, 0975-380-021

▲官方網站：

https://www.chanshuo.tw/woorao/

▲粉絲專頁：

https://www.facebook.com/ChanShuoWooRao

▲Instagram：

https://www.instagram.com/wooraoglamp/

▲營業時間(受理電話預約時間)：

週一至週日 09:30-21:30