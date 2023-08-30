EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館

位於微風廣場GF樓層內的EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館，主打大馬風格的特色蔬食料理，把南洋食材元素通通融入到菜色和調酒中，推出多款擺盤精緻份量十足的創意蔬食料理，是台北素食餐廳高級推薦。燙金孔雀綠裝潢奢華低調，最狂的是餐酒館裡面居然有一整個水族箱，魔幻又質感的用餐環境很適合忠孝復興聚餐，EVB是Exotic Vege Bar的縮寫，要讓吃蔬食的人也可以吃好吃飽變化多多，忠孝復興餐酒館推薦給軟絲們。EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館、東區餐酒館、台北蔬食餐廳、忠孝復興美食推薦中。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

!! 點我領蝦皮 最新免運券 & 優惠券!!

▻原文:忠孝復興餐酒館推薦》EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館◅

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館位於微風廣場GF樓層，一開始軟西還找不到路，後來發現看到這個大看板之後，就可以找到EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館啦~

忠孝復興餐酒館 EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館用餐環境

軟西之前也吃過不少忠孝復興餐廳，收集成15家忠孝復興美食推薦，這次來到EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館完全被絕美環境驚艷，天花板上燈光點綴，吃飯的同時抬頭一看彷彿看見點點星光，搭配深藍孔雀綠座椅和大理石桌面，呼應綠色蔬食理念，整體低調奢華，沒想到在微風廣場裡藏了這麼一個質感浪漫的蔬食餐酒館。

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館正中央有個大投影幕，除了姐妹聚餐外，場地也很適合公司尾牙、小型婚禮等，來點小調酒慶祝也不錯，忠孝復興小酒館推薦給軟絲們。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

除了大投影幕外，轉身就能看見EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館居然放了一個超大型水族箱在店裡，真的可以看到各種魚兒在裡面悠遊，邊吃飯邊欣賞這美景超愜意。

另外呼應EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館主打各種馬來西亞風味料理，店裡還有個郵筒，是複製沙巴拉央拉央底下有個深達40米的海底郵筒概念，讓來EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館用餐的人客體驗在大海寄信的感覺，如果有吃蔬食的朋友可以寄封明信片給他推坑他來，畢竟收到明信片會有EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館小小折扣唷!

忠孝復興餐酒館 EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館美食介紹

斑蘭南瓜濃湯(NT150)

南瓜濃湯裡面加入些許椰奶，讓整體更有東南亞料理風情，喝起來椰香可口和南瓜順甜，還能有淡淡斑蘭葉氣息，更驚喜的是裡頭顆粒狀堅果增添口感!

三道工序孢子甘藍(NT380)

這道有滿滿玉米筍、菇類和孢子甘藍，炭燒過帶點點焦香但飽有多汁水潤，原本柯柯很怕甘藍的苦味，但配上酸度適中巴薩米克醋，酸香稍偏重口味蓋過菜味，變得炭香濃厚!

雖然說有辣椒，但只有微微刺痛的辣度，反而提神醒腦，讓蔬食風味更佳!

奶油金絲蝦(NT580)

這道菜一上桌軟西立刻哇出聲~這在燈光下晶瑩剔透亮晶晶發光的鮭魚卵，詢問之下才知道是分子料理，看起來完全不像是素食阿，下面的素蝦也跟真實蝦子外觀神似，來EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館吃蔬食除了菜色豐富變化多端，連擺盤調味都沒有馬虎，讓吃蔬食的人也可以有多樣選擇啦!

蝦子本人吃起來口感超繃超彈，滿像蒟蒻但內裡帶點脆脆Q口感，外皮薄薄酥酥裹著蛋皮麵衣鹹香十足，搭配的濃郁滑順印尼奶黃醬有著淡淡奶香，這道軟西本人超喜歡!

鮭魚卵就不像葷食的那樣逼波彈跳，但吃下去順滑口感彿過舌尖融化在口中，超特別的分子料理，真的完全看不出來是蔬食!

馬來香料炸雞 藍飯(NT350)

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館炸雞一開始軟西還想說是素肉製成，沒想到卻是豆皮，外頭炸得酥脆收汁乾脆不油膩，卡滋作響脆皮完全不輸一般炸雞，還少了份肉的膩口多了豆皮的清香，一絲一絲咬斷就像撕開雞肉一樣，蔬食可以大飽口福!

夢幻少女藍色的飯是蝶豆花煮出來的，是馬來西亞特色美食之一，口感稍微黏膩一些，但配著甜口鳳梨莎莎醬、洋蔥、碎花生粒等等，不同豐富口感爽順解膩!

旁邊的冷盤配菜走比較清爽一點的路線，配著酸甜滋味豐厚醬料爽口繽紛，非常適合炎炎夏日，天氣太熱想吃點清新爽順的佳餚，豆皮、蓮藕、四季豆都相當涮嘴，配著飯很快就吃掃盤吃光了!

婆羅洲沙嗲炒麵(NT350)

這炒麵是柯軟最喜歡的一道!麵超有Q勁，裹著馬來西亞特色醬料之一參巴醬，滑順鹹香還有甜味穿梭，吃起來鹹甜相間，微微辣度讓麵條香氣撲鼻更好入口，完全一口接一口停不下來，推薦來EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館一定要點這道!

素沙嗲串是用素肉製成，卻還是飽滿Juicy有著濃郁香料風味，細緻花生醬不會太過搶戲，反而增添甜香層次，不愧是馬來西亞知名菜色之一!

手工炒糖椰子布丁(NT120)

白嫩造型既像豆腐又像鍵盤，小巧可愛入口糖水濃甜，後方則是椰子布丁冰涼富含甜甜椰奶香氣入鼻，椰香脆片讓咕溜彈滑的布丁中帶脆脆口感，一口一顆大小恰恰好!

忠孝復興餐酒館 EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館調酒介紹

DUA(NT360)

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館除了豐盛多變的南洋料理外，還有多款調酒飲品，把大馬特色食材融入其中，創造出屬於馬來西亞風格的飲品，來喝的朋朋絕對為之驚艷，來這邊跟姐妹喝一杯也很合適，忠孝復興酒吧推薦給大家!這杯DUA就是以蜜香紅茶香甜酒為主，加入多款夏季熱帶風情水果例如百香果、芒果等等，還有瑪撒拉綜合香料，酒款果香四溢，芒果香比較明顯，鳳芒潤順帶點點香料提味，很適合搭配方才的各種大馬南洋料理!

南陽紅茶(NT160)

錫蘭紅茶搭配檸檬汁、椰子水、斑蘭葉，但軟西覺得喝起來就是清新順口的檸檬紅茶，沒有苦澀味多了份檸檬清香!

忠孝復興餐酒館 EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館

位於微風廣場GF樓層內的EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館，主打大馬風格的特色蔬食料理，不說完全不像蔬食料理，有著餐酒館創意餐點水準，是台北高級素食餐廳之一，魔幻質感用餐環境相當適合聚餐，忠孝復興餐酒館推薦給軟絲們。EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館、東區餐酒館、台北蔬食餐廳、忠孝復興美食推薦中

▻原文:忠孝復興餐酒館推薦》EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

▻軟絲專屬優惠碼◅ ✓ 蝦皮免運送券 | 領取蝦皮最新免運券

✓ Uber | 優惠碼「SOFTCTW」首次搭乘折抵NT250

✓ UberEats | 優惠碼「eats-epvrh」首2次享折扣NT100

✓ FunNow | 優惠碼「WCKNSZJ」領取NT100享樂金

✓ WIFI機租借 | 優惠碼「TTB90」享9折優惠

✓ | 交通票券訂票優惠

✓ | 訂房優惠





▻合作請洽：[email protected]◅

▻歡迎追蹤軟西◅







↓你可能會想看↓

【忠孝復興站美食】

台北約會餐廳推薦

台北浪漫餐廳推薦

25家台北餐酒館推薦

板南線餐酒館

東區餐酒館

信義區餐酒館

大安區餐酒館

中山區餐酒館

10家包廂餐酒館

忠孝敦化餐酒館

忠孝復興餐酒館

國父紀念館餐酒館

15家台北居酒屋

台北串燒

台北日本料理

台北韓式料理

台北火鍋推薦