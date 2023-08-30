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忠孝復興餐酒館「EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館」時尚蔬食東區餐酒館 - 軟西，遊記

2023-08-30 21:03:17 軟西，遊記 人氣：103
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軟西，遊記

發表篇數：448篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館
phone02-8772-910
place台北市松山區復興南路一段39號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館

位於微風廣場GF樓層內的EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館，主打大馬風格的特色蔬食料理，把南洋食材元素通通融入到菜色和調酒中，推出多款擺盤精緻份量十足的創意蔬食料理，是台北素食餐廳高級推薦。燙金孔雀綠裝潢奢華低調，最狂的是餐酒館裡面居然有一整個水族箱，魔幻又質感的用餐環境很適合忠孝復興聚餐，EVB是Exotic Vege Bar的縮寫，要讓吃蔬食的人也可以吃好吃飽變化多多，忠孝復興餐酒館推薦給軟絲們。EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館東區餐酒館台北蔬食餐廳忠孝復興美食推薦中。

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▻原文:忠孝復興餐酒館推薦》EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館位於微風廣場GF樓層，一開始軟西還找不到路，後來發現看到這個大看板之後，就可以找到EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館啦~

忠孝復興餐酒館 EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館用餐環境

軟西之前也吃過不少忠孝復興餐廳，收集成15家忠孝復興美食推薦，這次來到EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館完全被絕美環境驚艷，天花板上燈光點綴，吃飯的同時抬頭一看彷彿看見點點星光，搭配深藍孔雀綠座椅和大理石桌面，呼應綠色蔬食理念，整體低調奢華，沒想到在微風廣場裡藏了這麼一個質感浪漫的蔬食餐酒館。

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館正中央有個大投影幕，除了姐妹聚餐外，場地也很適合公司尾牙、小型婚禮等，來點小調酒慶祝也不錯，忠孝復興小酒館推薦給軟絲們。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

除了大投影幕外，轉身就能看見EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館居然放了一個超大型水族箱在店裡，真的可以看到各種魚兒在裡面悠遊，邊吃飯邊欣賞這美景超愜意。

另外呼應EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館主打各種馬來西亞風味料理，店裡還有個郵筒，是複製沙巴拉央拉央底下有個深達40米的海底郵筒概念，讓來EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館用餐的人客體驗在大海寄信的感覺，如果有吃蔬食的朋友可以寄封明信片給他推坑他來，畢竟收到明信片會有EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館小小折扣唷!

忠孝復興餐酒館  EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館美食介紹

斑蘭南瓜濃湯(NT150)

南瓜濃湯裡面加入些許椰奶，讓整體更有東南亞料理風情，喝起來椰香可口和南瓜順甜，還能有淡淡斑蘭葉氣息，更驚喜的是裡頭顆粒狀堅果增添口感!

三道工序孢子甘藍(NT380)

這道有滿滿玉米筍、菇類和孢子甘藍，炭燒過帶點點焦香但飽有多汁水潤，原本柯柯很怕甘藍的苦味，但配上酸度適中巴薩米克醋，酸香稍偏重口味蓋過菜味，變得炭香濃厚!

雖然說有辣椒，但只有微微刺痛的辣度，反而提神醒腦，讓蔬食風味更佳!

奶油金絲蝦(NT580)

這道菜一上桌軟西立刻哇出聲~這在燈光下晶瑩剔透亮晶晶發光的鮭魚卵，詢問之下才知道是分子料理，看起來完全不像是素食阿，下面的素蝦也跟真實蝦子外觀神似，來EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館吃蔬食除了菜色豐富變化多端，連擺盤調味都沒有馬虎，讓吃蔬食的人也可以有多樣選擇啦!

蝦子本人吃起來口感超繃超彈，滿像蒟蒻但內裡帶點脆脆Q口感，外皮薄薄酥酥裹著蛋皮麵衣鹹香十足，搭配的濃郁滑順印尼奶黃醬有著淡淡奶香，這道軟西本人超喜歡!

鮭魚卵就不像葷食的那樣逼波彈跳，但吃下去順滑口感彿過舌尖融化在口中，超特別的分子料理，真的完全看不出來是蔬食!

馬來香料炸雞 藍飯(NT350)

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館炸雞一開始軟西還想說是素肉製成，沒想到卻是豆皮，外頭炸得酥脆收汁乾脆不油膩，卡滋作響脆皮完全不輸一般炸雞，還少了份肉的膩口多了豆皮的清香，一絲一絲咬斷就像撕開雞肉一樣，蔬食可以大飽口福!

夢幻少女藍色的飯是蝶豆花煮出來的，是馬來西亞特色美食之一，口感稍微黏膩一些，但配著甜口鳳梨莎莎醬、洋蔥、碎花生粒等等，不同豐富口感爽順解膩!

旁邊的冷盤配菜走比較清爽一點的路線，配著酸甜滋味豐厚醬料爽口繽紛，非常適合炎炎夏日，天氣太熱想吃點清新爽順的佳餚，豆皮、蓮藕、四季豆都相當涮嘴，配著飯很快就吃掃盤吃光了!

婆羅洲沙嗲炒麵(NT350)

這炒麵是柯軟最喜歡的一道!麵超有Q勁，裹著馬來西亞特色醬料之一參巴醬，滑順鹹香還有甜味穿梭，吃起來鹹甜相間，微微辣度讓麵條香氣撲鼻更好入口，完全一口接一口停不下來，推薦來EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館一定要點這道!

素沙嗲串是用素肉製成，卻還是飽滿Juicy有著濃郁香料風味，細緻花生醬不會太過搶戲，反而增添甜香層次，不愧是馬來西亞知名菜色之一!

手工炒糖椰子布丁(NT120)

白嫩造型既像豆腐又像鍵盤，小巧可愛入口糖水濃甜，後方則是椰子布丁冰涼富含甜甜椰奶香氣入鼻，椰香脆片讓咕溜彈滑的布丁中帶脆脆口感，一口一顆大小恰恰好!

忠孝復興餐酒館  EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館調酒介紹

DUA(NT360)

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館除了豐盛多變的南洋料理外，還有多款調酒飲品，把大馬特色食材融入其中，創造出屬於馬來西亞風格的飲品，來喝的朋朋絕對為之驚艷，來這邊跟姐妹喝一杯也很合適，忠孝復興酒吧推薦給大家!這杯DUA就是以蜜香紅茶香甜酒為主，加入多款夏季熱帶風情水果例如百香果、芒果等等，還有瑪撒拉綜合香料，酒款果香四溢，芒果香比較明顯，鳳芒潤順帶點點香料提味，很適合搭配方才的各種大馬南洋料理!

南陽紅茶(NT160)

錫蘭紅茶搭配檸檬汁、椰子水、斑蘭葉，但軟西覺得喝起來就是清新順口的檸檬紅茶，沒有苦澀味多了份檸檬清香!

忠孝復興餐酒館 EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館

位於微風廣場GF樓層內的EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館，主打大馬風格的特色蔬食料理，不說完全不像蔬食料理，有著餐酒館創意餐點水準，是台北高級素食餐廳之一，魔幻質感用餐環境相當適合聚餐，忠孝復興餐酒館推薦給軟絲們。EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館東區餐酒館台北蔬食餐廳忠孝復興美食推薦

▻原文:忠孝復興餐酒館推薦》EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館

✓EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館地址：台北市松山區復興南路一段39號微風廣場內GF樓(地圖點我)

✓EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館交通：捷捷運板南線(BL號線、藍色線)或文湖線(BR號線、棕色線)忠孝復興站5號出口

✓EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館電話：02-87729101

✓EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館營業時間：日一二三11:00-14:00、17:30-21:00，四五六11:00-14:00、17:30-21:30

✓EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館臉書粉絲團EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館 FB

✓備註：可線上訂位

▻合作請洽：[email protected]

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館可以訂位嗎?

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館可訂位，建議訂位。

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館怎麼去?

EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館可搭乘捷運到忠孝復興站或南京復興站，步行至微風廣場GF樓層即可抵達。



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軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，喜歡吃喜歡玩喜歡笑。高雄成長北上求學就業的熱情港都人，明明是師範體系卻不誤正業，之前曾擔任某報寫手，也去過充滿橘色、鬱金香以及大麻的荷蘭交換過。現在因為小綠綠工作關係比較可以走訪世界各地，希望大家還喜歡軟西介紹的美食或玩耍景點，喜歡的話就跟軟西一起看世界去旅行吃美食吧！ 合作邀稿請洽puddingann@gmail.com 或是私訊軟西囉:)

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