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高沐手作料理|巨無霸份量2023台中北區美食推薦，Google千則好評台中老宅風美食，隱藏版一中街美食推薦

2023-08-30 21:16:20 愛玩女王 人氣：111
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愛玩女王

發表篇數：180篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：高沐手作料理
phone-04-2326-7789
place台中市北區博館東街5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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高沐手作料理|巨無霸份量2023台中北區美食推薦，Google千則好評台中老宅風美食，隱藏版一中街美食推薦

 2023-08-30

高沐手作料理

今天女王大要來跟大家分享一個台中北區巷子內美食，喜歡巨無霸餐點的人絕對不能錯過的美食，這間位於台中一中街的 高沐手作料理 就是今天的主角，除了google擁有上千則好評外，更是一中街美食推薦的熱門話題，話不多說就讓女王帶大家來吃這間，隱藏版的台中美食吧~

文章摘要

高沐位置

  • 店家名稱：高沐手作料理 (高沐 Pasta&Steak)
  • 地址：台中市北區太平路19巷3弄15號
  • 營業時間：12:00-21:00
  • 電話：04-22250262

高沐手作料理 位於一中街台水市集的後方，一到門口就能感受到濃濃的文青氛圍，彷彿穿越回了過去那古宅的風情與美食的交融，難怪會讓他在Google上擁有千則好評~

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

一到店內那滿滿的人潮幾乎座無虛席，還好女王有先預訂，要不然就搶不到位置啦! 大家如果要到訪記得一定一先定位喔~

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

話說店家還堤供給單身貴族優惠價，一般時段在下圖單人位用餐9.5折、情人節8.5折，單身貴族們快來訂位~哈哈 (※以上資訊以店家官網公告為準)

高沐Pasta&Steak

高沐菜單價格

說到 高沐手作料理 的招牌菜，巨無霸分量的義大利麵以及排餐，就是店內最招牌的兩種特色料理，最平價的餐點$299元起，而且店家為了對於大胃王們負責，也添加了各種混搭的加購套餐，因為種類挺多想要深入了解的人，就點下面餐單按鈕去看看吧~

★ 查看：高沐菜單價格
※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

高沐Pasta&Steak

豆辦雞腿毒癮蛤仔麵+大鮮魷 $398

第一道菜要介紹的就是將雞腿與舒肥魷魚及蛤仔，結合而成的超嫩滑完美組合，那大塊的鮮嫩魷是D套餐配搭，基本套餐是大雞腿+蛤仔，$398就能吃到那豐富的海陸大集合美食，這樣的菜色不推不行啊~

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

爐烤BBQ三戰斧野菇蛤仔佐避風+2隻大蝦&$485元

這道菜將滋味濃郁的野菇與新鮮的蛤仔巧妙融合，佐以特製的避風醬，帶來獨特的美味。女王有再加點2隻大蝦讓他也成為滿滿的海陸大餐，話說這爐烤BBQ戰斧都快比女王的還大，而且口感超級軟嫩，女王不得不說這口味處理的完全可以媲美五星餐廳，真的超級好吃! 愛排餐的人必點美食喔!

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

焗烤青龍蝦墨魚汁地瓜飯+野菇飯+半尾青龍蝦 $548

這道 高沐手作料理 的特色餐店絕對是一中街隱藏版美食的極致體驗。超巨大的的整尾青龍蝦上桌，伴佐著鹹香四溢的墨魚汁地瓜飯，那濃郁的鮮甜味真的是頂級到不行，再配上野菇的香氣更是加分無數，這神級的隱藏版美食沒吃過，真的太可惜啦~

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐套餐介紹：餐點組合的美味驚喜

除了推薦的豐富招牌菜色外，高沐手作料理 還提供了多款精心設計的套餐，讓你可以輕鬆體驗多種美食饗宴。

  • A套餐：薯條+濃湯+法國脆皮麵包+95
  • B套餐：酒蒸蛤蜊+濃湯+法國脆皮麵包+119
  • C套餐：炸起司條(3條)+濃湯+法國脆皮麵包+129
  • D套餐：舒肥魷魚佐五味醬+濃湯+法國脆皮麵包+139
  • E套餐：炸蝦球佐五味醬/芥末醬(六顆)+濃湯+法國脆皮麵包+155

高沐Pasta&Steak

話說這些附餐平凡的簡單的美味，一點也不遜色於主餐~ 好吃!

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

盛夏櫻花、黃金歲月&$109

話說最後這幾款特色飲品也相當好喝，而且它們基底都會加入最近超夯的「泰國大象氣泡水」，清爽的氣泡口感更讓飲品增加了，獨特的口感和風味，真的是又美又好喝~

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

高沐Pasta&Steak

2023一街中美食推薦：台中西區美食推薦

最後這間 2023一中街美食推薦，就分享給大家快點找你的好友一同來品嚐這個，台中巷子內美食的聚會秘境吧！這份量與美味對不會讓你失望的喔~

高沐 Pasta&Steak-資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：高沐 Pasta&Steak

地址：台中市北區太平路19巷3弄15號

營業時間：12:00-21:00

電話：04-22250262

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