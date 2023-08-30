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之間＆家.料理~能吃到好吃的飯、是每回來訪最期待的事.

2023-08-30 22:05:20 沾墨點落 人氣：105
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：632篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：之間＆家.料理
place台南市中西區大同路一段46巷37弄13號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phpedOLZw

之間＆家.料理~能吃到好吃的飯、是每回來訪最期待的事.

💬已經許久不曾如此尋尋覓覓的

  在小巷裡尋找店家的身影。
（最後是放棄用手機導航、
直接看著店家貼在牆上的小標籤指引才找到😅）

/tmp/phptpWOj8

記得開業2、3個月了吧！
當初在網路上看到分享就知道這間鐵定會紅
（等於人會很多❗）
所以也是將之放在記憶深處、想說有緣再訪〰️
剛好昨天想到就來訂位試試、結果運氣不錯☺️
（真的建議先預訂❗）

/tmp/php6wGap7

藏在開山路巷弄裡的溫馨小餐館
🌟『之間&家.料理』

/tmp/phpuNZhh4

一棟外表乾乾淨淨的三層樓公寓，
外觀有點像是歐洲歐洲的小雜貨鋪~
在陽光下展現的風情相當顯眼迷人💖
進門後更是讓人眼睛瞬間發光✨✨✨

/tmp/phpcK7h5e

/tmp/phpwfwRlf  

大量運用木頭元素所構築出帶著清新質感的暖心空間。
米白與木質色的組合看著就好舒服啊☺️
（💬尤其裡頭要脫鞋子的！踩在木質地板上
更令人有種家居的舒適感浮現~）

/tmp/phpgslL5N

/tmp/phptDtA76

『目前依舊只提供午間料理+甜點🍱🍦』
（期待之後的早午餐💖）

/tmp/phpoQhvvh

 

午餐：✴️『自製香料蒜油雞腿』
     ✴️『蜜桃冰茶』
日式的擺盤方式加上清爽繽紛的色彩，
看了就很有食慾呢💖

/tmp/phpIN3NJi

/tmp/phpQfhwx4

先吃口帶胡麻香的爽脆時蔬（愛心😍）
再咬下有著櫻花蝦香氣的柔軟玉子、
最後是浸潤柴魚香氣的南瓜甜韻在嘴裡化開。
一段令人開胃的小菜享受🤤

/tmp/phppBgiVW

/tmp/phpiJME3h  

主食。香料蒜油雞腿、就是很簡單明瞭的
呈現出/我很好吃唷😘/這種感覺~💖

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/tmp/phpdr1P8O

雞腿外皮煎的脆酥加以肉厚嫩彈、
以及那誘人的蒜油香潤再搭配上熱騰騰的米飯~
叫人吃的很是滿足🤤🤤🤤💖

/tmp/phpGYHoMj

💭小插曲~除了食物好吃、
更要讚賞的是老闆娘的細心之處💯💯💯

原本我應該是被安排在榻榻米的座位、
但其實對我來說榻榻米坐起來不算舒服😅，
當下我是覺得也沒差啦、所以沒說想換位子，
可老闆娘居然有考慮到這點直接幫我成換立式。
［料理之外讓人驚艷的服務品質👏👏👏］

/tmp/php3NXaB2

🌟『之間&家.料理』/能吃到好吃的飯、
是每回來訪最期待的事💖/

/tmp/phpyYxxE1

二訪的午餐
✴️『奶油洋蔥烤鮭魚』🍱🐟🧅

/tmp/php0lETUD

認識的都知道其實我不愛吃魚❗
（但熱愛生魚片or炙燒🤤💖）
可之所以會點了這道"烤鮭魚"當午餐的原因~
是由於上回來吃剛好看到那條"肥肥胖胖"、
"粉嫩粉嫩"的烤魚、妝點後美美地擺在餐盤上❗

那景象....瞬間讓我浮現若不吃會很可惜的感覺，
所以這回當然要點來滿足一下🤤🤤🤤

/tmp/phpe1K9ny

小菜、湯品一如以往的美好，
而奶油烤鮭魚也是相當出色。

/tmp/phpqmWSHV

/tmp/php1O6vwQ

細嫩柔軟的肉質與豐腴溢口的油脂潤香、
叫人十分開胃~尤其是鮭魚肉化開的油香
融進熱騰騰的米飯裡、那種味道〰️絕讚🤤💯

/tmp/phpEe2TO2

甜點都擺在櫃檯，這次點的是蘋果啥的?

/tmp/phpxHiCHP

(名子忘了😅)不過蘋果的脆甜果肉香氣
以及綿彈鬆軟的蛋糕體讓人吃得很有記憶🤤

/tmp/phpsu4q68

店名:之間＆家.料理
（公休日請見IG或FB)

電話： 0972 197 603

地址：台南市中西區大同路一段46巷37弄13號

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