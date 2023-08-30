



之間＆家.料理~能吃到好吃的飯、是每回來訪最期待的事.

💬已經許久不曾如此尋尋覓覓的

在小巷裡尋找店家的身影。

（最後是放棄用手機導航、

直接看著店家貼在牆上的小標籤指引才找到😅）





記得開業2、3個月了吧！

當初在網路上看到分享就知道這間鐵定會紅

（等於人會很多❗）

所以也是將之放在記憶深處、想說有緣再訪〰️

剛好昨天想到就來訂位試試、結果運氣不錯☺️

（真的建議先預訂❗）





藏在開山路巷弄裡的溫馨小餐館

🌟『之間&家.料理』





一棟外表乾乾淨淨的三層樓公寓，

外觀有點像是歐洲歐洲的小雜貨鋪~

在陽光下展現的風情相當顯眼迷人💖

進門後更是讓人眼睛瞬間發光✨✨✨

大量運用木頭元素所構築出帶著清新質感的暖心空間。

米白與木質色的組合看著就好舒服啊☺️

（💬尤其裡頭要脫鞋子的！踩在木質地板上

更令人有種家居的舒適感浮現~）

『目前依舊只提供午間料理+甜點🍱🍦』

（期待之後的早午餐💖）





午餐：✴️『自製香料蒜油雞腿』

✴️『蜜桃冰茶』

日式的擺盤方式加上清爽繽紛的色彩，

看了就很有食慾呢💖





先吃口帶胡麻香的爽脆時蔬（愛心😍）、

再咬下有著櫻花蝦香氣的柔軟玉子、

最後是浸潤柴魚香氣的南瓜甜韻在嘴裡化開。

一段令人開胃的小菜享受🤤

主食。香料蒜油雞腿、就是很簡單明瞭的

呈現出/我很好吃唷😘/這種感覺~💖





雞腿外皮煎的脆酥加以肉厚嫩彈、

以及那誘人的蒜油香潤再搭配上熱騰騰的米飯~

叫人吃的很是滿足🤤🤤🤤💖





💭小插曲~除了食物好吃、

更要讚賞的是老闆娘的細心之處💯💯💯

原本我應該是被安排在榻榻米的座位、

但其實對我來說榻榻米坐起來不算舒服😅，

當下我是覺得也沒差啦、所以沒說想換位子，

可老闆娘居然有考慮到這點直接幫我成換立式。

［料理之外讓人驚艷的服務品質👏👏👏］





🌟『之間&家.料理』/能吃到好吃的飯、

是每回來訪最期待的事💖/





二訪的午餐

✴️『奶油洋蔥烤鮭魚』🍱🐟🧅





認識的都知道其實我不愛吃魚❗

（但熱愛生魚片or炙燒🤤💖）

可之所以會點了這道"烤鮭魚"當午餐的原因~

是由於上回來吃剛好看到那條"肥肥胖胖"、

"粉嫩粉嫩"的烤魚、妝點後美美地擺在餐盤上❗

那景象....瞬間讓我浮現若不吃會很可惜的感覺，

所以這回當然要點來滿足一下🤤🤤🤤





小菜、湯品一如以往的美好，

而奶油烤鮭魚也是相當出色。

細嫩柔軟的肉質與豐腴溢口的油脂潤香、

叫人十分開胃~尤其是鮭魚肉化開的油香

融進熱騰騰的米飯裡、那種味道〰️絕讚🤤💯





甜點都擺在櫃檯，這次點的是蘋果啥的?





(名子忘了😅)不過蘋果的脆甜果肉香氣

以及綿彈鬆軟的蛋糕體讓人吃得很有記憶🤤





店名:之間＆家.料理

（公休日請見IG或FB)

電話： 0972 197 603

地址：台南市中西區大同路一段46巷37弄13號