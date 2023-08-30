大山誠食，隱藏在北區巷弄裡的人氣早午餐。價格親民，品項也豐富，一早就有不少用餐人潮。大山誠食除了有豐盛的早午餐拼盤，還有漢堡吐司、沙拉、蛋餅、炒麵、咖啡等可以選。大山誠食堅持新鮮手做早餐，選用的食材也都很健康，營業好幾年生意一直都還不錯，也讓許多吃過的客人不斷再回訪。

大山誠食早午餐

地址:台中市北區青島路一段23號

電話:04-2298-1398

時間:07:00~15:00

粉專:請點我

大山誠食位置/停車資訊

大山誠食位於台中北區昌平一街巷口轉角處，鄰近青島路跟山西路，騎車可以停放在店門口旁，開車的朋友在青島路跟山西路都有停車場，還算方便。

大山誠食環境介紹

餐廳內將舊宅重新翻修，空間寬敞，採光也很明亮，旁邊有漫畫跟書籍可以自行取閱

大面積落地窗設計，可以清楚看到街景

半開放式廚房可以看到新鮮現做香噴噴的早餐

大山誠食菜單價位

餐點有早午餐、套餐、漢堡吐司、沙拉、蛋餅、點心炸物跟咖啡，選擇很多樣，價格也不貴

推薦他們家的早午餐盤跟吐司系列，都還滿不錯的唷

可以到櫃檯點餐，或者是直接桌上掃碼在手機點餐，很方便

店家有配合LINE PAY跟第三方支付，也是相當方便快速的選擇

櫃台旁有放置吸管、面紙、醬料

熱拿鐵

大山誠食的咖啡豆品質還不錯，味道香醇濃厚，價格也很便宜

豆漿

有機豆漿，可以選擇無糖，也是很好喝

熔岩起司蛋吐司

大山誠食的招牌山形吐司，選了一個熔岩起司口味，店家已經先對切好，可以看到滿滿起司歐姆蛋，味道非常香

歐姆蛋口感滑嫩，吃的到濃郁起司風味

厚切培根牛奶糖法式吐司早午餐拼盤

早午餐拼盤也是熱門必點，附上沙拉碗、吐司、薯塊、厚切培根跟自家種的水果

以早午餐沙拉來說，他們家用料很有誠意，裡面至少5、6種以上生菜水果搭配，搭配油醋醬清爽開胃

厚切培根肥嫩嫩的超好吃，而且還用竹籤串起來，直接手拿起來吃不沾手很方便

新鮮又營養豐盛的餐盤，份量很有飽足感

牛奶糖吐司，口感軟嫩香甜，滿足一天的好心情

店內還有親子遊戲區，大人可以用餐聊天，小朋友讓他去玩。這間大山誠食環境跟餐點都有還不錯的評價，自己也是去用餐了幾次，分享給大家。

店家資訊

大山誠食早午餐

地址:台中市北區青島路一段23號

電話:04-2298-1398

時間:07:00~15:00

粉專:請點我

延伸閱讀:

枯山円敷｜YEN円最新力作，隱身台中大坑日式庭園。採預約制，主打早午餐、下午茶

【台中豐原】禾雪｜充滿日系風格咖啡館，早午餐咖啡甜點下午茶

【台中西區】Sunday in the Park公園裡的星期天-草悟店│隱身公園裡的早午餐

【台中車站美食】阿飛Brunch｜森林系人氣早午餐，隱藏好吃的咖哩飯！

【台中北區】辰熙果碗│低醣生酮早午餐推薦，新鮮水果碗好吃好拍無負擔，寵物友善不限時咖啡店

【台中豐原】而立early早午餐｜新型態早午餐結合咖啡茶飲

TIKIYALO鐵枝路咖啡交易所│台中車站人氣咖啡館，必點髒髒咖啡、發霉奶茶，台中早午餐推薦

【台中豐原】飯不著痕跡│文青風格日式飯糰早午餐，早上吃的到炸蝦可樂餅

【台中西屯】日常日嚐│隱身台中七期老宅庭院早午餐99元起就能吃到

歐棒咖啡│台中火車站人氣早午餐，不只是咖啡廳，義麵燉飯火鍋輕食下午茶應有盡有！

台中約會餐廳懶人包│情人節約會、生日大餐、燭光晚餐、結婚紀念、浪漫求婚餐廳推薦

【豐原美食攻略】早午餐／餐廳／小吃／甜點／下午茶／宵夜／伴手禮

【鐵鹿大街美食攻略】台中火車站美食街，特色餐廳美食小吃伴手禮

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧