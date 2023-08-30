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【南投魚池美食】Hippo Cafe｜日月潭咖啡廳加一！可朗芙、精品咖啡秒飛韓國！ | 別墅裡的 100 種味道

2023-08-30 22:23:53 別墅裡的一百種味道 人氣：126
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窩客好文

別墅裡的一百種味道

發表篇數：273篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：南投縣 > 魚池鄉

造訪商家：Hippo Cafe ｜河馬咖啡
place南投縣魚池鄉有水巷36-8號1樓
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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一秒飛韓國！南投咖啡廳「Hippo Cafe」整體走韓系風格，他們家的 logo 是一隻可愛的水藍色河馬，提供可頌鬆餅、手工甜點、咖啡、調酒及飲品。往日月潭的路上，不妨停下來喝一杯再出發！

Hippo Cafe 河馬咖啡

▸ Facebook｜https://www.facebook.com/hippocafe.yuchi
▸ Instagram｜https://www.instagram.com/hippocafe_yuchi/
▸ 地址｜南投縣魚池鄉中明村有水巷36-8號1樓
▸ 電話｜0910-915558
▸ 時間｜週一、週二、週四 11:00-19:00
⠀⠀⠀⠀⠀ 週五、週六、週日 11:00-20:00
⠀⠀⠀⠀⠀ 週三公休

 

✎ 每人低消一杯飲品
✎ 滿座時用餐限時 90 分鐘

Hippo Cafe 河馬咖啡 交通資訊

「Hippo Cafe」位於南投魚池，是今年四月全新開幕的韓系咖啡廳。沿著台 21 線往日月潭前進，從遠處就能看到這棟黑白灰相間的獨棟建築。

這附近蠻空曠的，所以基本上不用擔心停車問題。除了門口可以停放幾輛車之外，一旁的有水巷樹蔭下、對面馬路旁，只要有空位都可以停！公車則可搭南投客運 6688 路（埔里—日月潭—頭社）至頂獅仔站下車，稍微走個幾步路就到了。

Hippo Cafe 河馬咖啡 店內環境

Hippo Cafe 的 logo 是一隻藍色河馬，一站在門口就先被門面給萌到了！因為老闆覺得河馬很可愛，加上「魚池裡的河馬」也很合理，便決定用「Hippo Cafe」作為店名啦！

這裡從早上 11:00 一路營業到晚間，加上 HOHOCHA 喝喝茶、日月老茶廠、峇嵐杉丘都在附近，很適合當作日月潭一日遊的中繼站！

店裡空間不大，不過佈置得相當溫馨，如果我家長這樣應該每天都迫不及待飛奔回家吧！（笑）以水磨石桌搭配藤椅，加上落地窗及自然採光，絕對能夠舒舒服服地待上半晌！

值得一提的是，Hippo Cafe 還是一家與民宿「共構」的咖啡廳。一樓是咖啡廳，二到三樓則是日月對白民宿的範圍，一下樓就可以喝咖啡，也太方便了吧！


落地窗邊的吧檯座位區是熱門之選，滿山綠意映入眼簾，整個人也不自覺地放鬆下來。


近幾年民宿與咖啡廳的結合蔚為流行。


架上除了販售日月潭台茶 18 號紅玉紅茶、台茶 21 號紅韻紅茶茶葉，也有咖啡熟豆、貓咪系列掛耳／濾泡咖啡包。


手沖咖啡每日甜品均依現場公告為主，我們去的當天有哥斯大黎加 塔拉珠（紅蜜處理）、薩爾瓦多 波旁（日曬處理）、衣索比亞 西達摩（水洗處理）等咖啡豆，甜點則有紅玉紅茶做的巴斯克乳酪、茶凍，以及夏季限定甜品。


哇！這裡竟然也吃得到豐原的 La Porta 義式冰淇淋！之前有吃過豐東路總店的，蠻喜歡它的馬達加斯加野生香草，現場還有其他口味，有興趣的朋友可以嚐嚐看！


Hippo Cafe 不只很韓，還有滿滿「植」感！牆壁上的高冠銀鹿、P. willinckii 爪哇鹿角蕨是老闆個人收藏，櫃檯則有販售洄-植栽的龍舌蘭小盆栽，喜歡都可以買回家！

Hippo Cafe 河馬咖啡 菜單

Hippo Cafe 河馬咖啡 餐點介紹

炙燒明太子起司可頌鬆餅（$180
可頌鬆餅即風靡韓國的人氣點心「可朗芙」（croffle），用可頌麵團熱壓成格子鬆餅的造型，吃起來Ｑ軟又帶點嚼勁，趁熱吃最好吃！

炙燒明太子起司口味適合鹹食主義者，上面的起司片經過炙燒微微融化，結合香濃誘人的明太子醬，嗶嗶啵啵的口感超級過癮！


奶油焦糖脆可頌鬆餅（$160
奶油焦糖脆可頌鬆餅是高顏值甜點無誤！長得奶呼呼的很療癒，以鮮奶油搭配比利時焦糖脆餅，每一口都有餅乾碎及濃郁的焦糖氣息。



紅玉巴斯克乳酪（$150
紅玉巴斯克乳酪的蛋糕體濃郁濕潤、入口即化，用的是日月潭台茶 18 號的紅玉紅茶。

入口先是乳酪奶香，接著再疊加上紅玉紅茶的熟果香氣，有種在吃「奶茶蛋糕」的感覺，香滑濃郁但不膩口，越吃越順口！


檸檬咖啡（$150
想來點清爽的，推薦你點「檸檬咖啡」！這杯特調融入老闆阿公自己種的小農檸檬，杯杯現點現榨，喝起來有一絲絲的酸甜香氣，沁爽感十足。


可可牛乳（$150
Hippo Cafe 也有提供咖啡以外的選擇，包括茶飲、牛乳特調、氣泡飲，不喝咖啡的朋友可以參考看看。

這杯「可可牛乳」不是我拍歪了，而是杯子本身就是斜的啦～整杯飲品呈現可可飲和鮮奶的美麗漸層，一靠近就能聞到巧克力香氣，喝起來不會太甜膩。


既蠻荒咖啡之後，大家來日月潭又有跑咖新選擇！Hippo Cafe 除了韓式可頌鬆餅、每日甜點，也喝得到老闆親手調製的咖啡，氣氛悠閒，餐點也頗有特色。下回來南投，請把這家排入行程！

Hippo Cafe 河馬咖啡

▸ Facebook｜https://www.facebook.com/hippocafe.yuchi
▸ Instagram｜https://www.instagram.com/hippocafe_yuchi/
▸ 地址｜南投縣魚池鄉中明村有水巷36-8號1樓
▸ 電話｜0910-915558
▸ 時間｜週一、週二、週四 11:00-19:00
⠀⠀⠀⠀⠀ 週五、週六、週日 11:00-20:00
⠀⠀⠀⠀⠀ 週三公休


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