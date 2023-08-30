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[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅禮盒分享 | 桃園十大伴手禮月光禮盒開箱｜桃園蛋黃酥推薦

2023-08-30 22:29:06 湯勺 人氣：123
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窩客好文

湯勺

發表篇數：248篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：香草蛋糕鋪
place桃園市桃園區民族路193號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅

中秋節將近是不是在選擇要送什麼禮盒給親朋好友呢？

勺勺推薦位於在桃園藝文特區的香草蛋糕舖的中秋節月餅禮盒給大家

月餅禮盒除了有傳統的蛋黃酥外，香草蛋糕舖還推出了風味獨特新式月餅"月光禮盒"

而月光禮盒還有榮獲桃園十大伴手禮，大家可以參考看看唷 ~~~

[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅

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[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅

香草蛋糕舖中秋禮盒訂購方式

中秋禮盒請提早3天預訂，因為手工製作數量有限需要時間準備

可以使用[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅  門市現場預訂、電話預訂、官網預訂

預訂香草蛋糕鋪中秋禮盒享優惠活動

9/24前預訂滿3盒享9折、滿6盒享85折

買越多越划算 !!!!

香草蛋糕舖的兩款禮盒包裝很精緻，有提供手提袋，送人面子滿滿

月光禮盒冷凍保存可放置14天、蛋黃酥禮盒常溫可放置5天、冷藏10天

[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅

蛋黃酥禮盒

香草蛋糕舖的蛋黃酥禮盒深受老饕的喜愛，去年推出就在敲碗今年也要預購

規格有6入430元/9入630可以選擇，蛋黃酥禮盒常溫可放置5天、冷藏10天

一打開盒子，勺勺看見酥脆的金黃外皮口水都快要留下來了

[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅

切開蛋黃酥可以看見多層酥皮，都是手工新鮮製作

而且製作的食材使用法國天然奶油與紅土鹹蛋黃與低糖烏豆沙餡

現代人開始會注意糖分攝取，所以香草蛋糕舖在製作時特意將其糖分減少

才不會使糖分造成身體太大的負擔 

如果冰在冷藏建議以烤箱160度回烤5分鐘

[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅

店家採用手工製作蛋黃酥的口感層次豐富，咬下一口外皮很酥脆

內餡飽滿的烏豆沙很綿密，低糖成分所以吃起來不甜膩

還有利用紅土製作的鹹蛋黃香氣特別迷人，口感也較為鬆軟

與傳統用鹽水製作的蛋黃口感真的差別很大

整顆蛋黃酥的食材融合一起，鹹甜口感比例恰到好處真的好好吃耶

[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅

桃園十大伴手禮-月光禮盒

不想再送傳統月餅可以選擇香草蛋糕舖的明星商品

除了送月餅禮盒以外來點新創意，月光禮盒由知名評委們肯定的桃園好味道

這款禮盒有兩款月餅，月光寶盒、酒漬櫻桃塔，絕對可以擄獲甜點控的味蕾

一盒6入兩款月餅各三顆，520元

月光禮盒冷凍保存可放置14天

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月光寶盒

這顆月光寶盒充滿鳳梨的酸甜，還有奶霜餡與奶酪餡濃郁絲滑

在口味上也是採用低糖配方，本以為奶霜加上奶酪會太濃太膩

不過勺勺覺得剛剛好，鹹甜鹹甜帶上一點酸感降低甜膩

還有靈魂塔皮，咬下一口層次分明，內餡裡還有葡萄乾點綴

重乳酪風味讓我好喜歡

[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅

看了月光寶盒的成分，居然有添加薑末，怕薑味的我完全沒有感受到辛辣感

但加入薑末後整顆甜品反而提升了香氣

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酒漬櫻桃塔

醇厚的酒漬櫻桃塔，裡面有口感軟嫩卡夫提布丁餡

還有櫻桃淡淡的酒香氣息，最厲害的是內餡中包覆了Q彈麻糬

[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅

酥脆塔皮加上滑順乳酪布丁餡，多重口感有點像是德式布丁塔

吃起來很清爽，細緻綿密甜而不膩

[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅

月圓人團圓的中秋節快來臨，2023中秋節禮盒可以選擇香草蛋糕舖

手工用心製作的中秋禮盒，傳統到創新口味風格一次滿足

因為是純手工製作一定要提早訂購才能在節日前送給親朋好友!!!

中秋禮盒請提早3天預訂，因為手工製作數量有限需要時間準備

可以使用[ 宅配美食 ] 香草蛋糕舖中秋月餅禮盒 | 超人氣中秋月餅  門市現場預訂、電話預訂、官網預訂

預訂香草蛋糕舖中秋禮盒享優惠活動

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店家資訊

香草蛋糕舖 藝文店

地址: 桃園區同安街407號

電話: 03 326 7070

營業時間: 上午10:30 - 下午9:30

臉書: https://www.facebook.com/vanilla407

官方網站: https://www.smiling-vanilla.com.tw/

香草蛋糕舖 民族店

地址:桃園市桃園區民族路193號58

電話: 03 334 9020

營業時間: 上午10:30 - 下午9:30

臉書: https://www.facebook.com/vanilla193

官方網站: https://www.smiling-vanilla.com.tw/

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