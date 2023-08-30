為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點介紹｜宜蘭太平山一日遊

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點介紹｜宜蘭太平山一日遊

2023-08-30 23:30:45 撒野樂活小村婦 人氣：103
share
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：59篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 大同鄉

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

【迷霧森林太平山】 怎麼去都不會膩！

只是因為太美

宜蘭如仙境一般的太平山，任何時節來到都會深深為它著迷，即便我來過多次但每每都是流連忘返，太平山國家森林遊樂區腹地廣大，景點也很多，非得要走個幾回才能真正遊歷完整，這一篇主要來介紹太平山莊以中央階梯的重要景點。 

  文章重點  

 1. 太平山森林遊樂區｜簡 介 

 2. 太平山森林遊樂區｜開放及門票資訊 

 3. 太平山森林遊樂區｜太平山莊

 4. 太平山森林遊樂區｜中央階梯

 5. 太平山森林遊樂區｜檜木廣場 

 6. 太平山森林遊樂區｜雲海咖啡廳

 7. 太平山森林遊樂區｜觀景台

 8. 太平山森林遊樂區｜蹦蹦車+茂興步道

 9. 太平山森林遊樂區｜原太平山俱樂部

10. 太平山森林遊樂區｜鎮安宮

 

 

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

  太平山森林遊樂區｜簡  介  

【太平山森林遊樂區】位於宜蘭縣大同鄉內，面積廣達一萬兩千多公頃，標高約1950公尺，全區包含 南湖大山山系、三星山系、大霸尖山支脈，盛產紅檜、扁柏、鐵杉而聞名，曾與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。太平山自1915年開始正式生產林木，直至1982年林業經營政策改變而停止生產，並於1983年成立森林遊樂區對外營業。因蘭陽平原三面環山，來自太平洋的水氣匯集至太平山，濕氣旺盛故終年雲霧繚繞，素有『人間仙境』之美稱，太平山各種樹木種類繁雜，林相茂盛優美，四季景色風貌宜人，春暖花開色彩繽紛，秋冬時節則是楓紅遍佈、日出雲海奔騰，吸引眾多遊客一睹風采。目前開放的遊憩據點有 土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖，園區裡也有許多迷人的步道，例如 : 見晴懷舊步道、茂興懷舊古道、翠峰湖步道、鐵杉林自然步道、檜木原始林步道、鳩之澤自然步道…等等。【太平山森林遊樂區】山林青翠生態豐富，是民眾走入大自然、吸收芬多精最佳的場所。

  太平山森林遊樂區｜開放及門票資訊  

宜蘭太同鄉沿著省道台七線、台七甲線上山，道路寬敞平坦最為方便就是開車前往，估計從大同鄉的玉蘭茶園《太平山入口收費站》約40分鐘，人車皆須收費再進入，然而從收費站仍需再開車大約40-50分鐘才能到《太平山莊》

開放時間如下: 

■ 平日（星期一~星期五）及寒假期間平日     06:00~20:00

■ 假日（星期六、星期日）、國定例假日及暑假  04:00~20:00

螢幕擷取畫面 2023-08-22 210242.png

收費方式如下: 

螢幕擷取畫面 2023-08-22 205820.png

螢幕擷取畫面 2023-08-22 210121.png

 其他詳盡說明請參照 太平山官網收費標準

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

這次再度走訪太平山是為了觀賞日出，我們特地凌晨兩點半出發，以前學生時代看過阿里山日出，凌晨爬起來忍著高山的冷冽空氣，到現在一直是很難忘懷的記憶，這回大叔大媽兩人紅著眼半夜開車上山，自己都覺得有夠拚啦！這一股熱忱就是衝著太平山而來，為了它，我真的可以

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

  觀賞太平山日出的絕佳地點  在哪？ 

▲可以參考官網 太平山觀日出的地點及時間

車程大約兩個半鐘頭，剛好趕上官網建議觀賞日出的時間，最佳觀賞時間都會在官網更新，建議前往時要注意。我們凌晨大概5點前就抵達太平山莊，直接步行到太平山觀景平台等候，即使是夏天來，高山的清晨溫度仍然有一點低，呼吸著略有涼意的空氣，在黎明前的黑暗裡靜靜等待！原本漆黑的天空隨著時間滴答滴流逝，漸漸地轉變成藍色天幕，這時候帶狀的雲海隱約沉浮在那遠遠的山頭上，橘色的微光從雲海中穿透出，將天空的一角渲染成一片紅

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

太平山的晨曦美麗至極，此刻的大地似乎被喚醒，天際的色彩越來越明顯，紅藍黑白互相較勁，沉寂神秘的太平山頓時生氣蓬勃，展現了它原有的舒活光彩，欣賞完浪漫的日出景色，充滿希望的開啟太平山一日遊的旅程

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

  太平山森林遊樂區｜太平山莊  

【太平山莊】是太平山森林遊樂區中主要的住宿區、休憩及販賣中心，多數旅客初訪都會來此地一遊，夏天17度的氣溫非常舒適宜人，山莊前面是一個廣場，也提供座椅讓遊客休息和散步

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

來到山莊時可以先將車子停在下方平台的停車場，不過這裡車位不多，假日尤其容易客滿，若遇到這種狀況建議把車停在入口處700公尺以外的停車場，用步行的方式前往，雖然有一點距離，不過沿途風景秀麗，可以一邊散步一邊賞景也不錯

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

【太平山莊】比較遠的停車場位置多，前往山莊的道路旁設置有行人專用木棧道，算是寬敞好走，還沒抵達目的地就已經被眼前的山景震撼了，清晰無暇的藍天和青翠山林圍繞，此時心情無比暢快

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

越接近山莊，一旁的景色開始轉變，

紅葉一叢叢佈滿在高牆之上

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

灰白建築的【太平山莊】簡約耐看，這裡為昔日太平山林場的行政中心，現在則是森林遊樂區最重要的遊憩據點和管理站

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

【太平山莊】內有簡易販賣部、休息區(供應洗手間和飲水機)，另外住宿的旅客也是到裡面的櫃檯辦理報到手續。

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

山莊的建築我覺得很美耶，透明格窗讓內部的光線自然透進，廣場前方設置了太平山的歷史和景點介紹，圖文並茂的導覽很詳細，來到這裡的朋友別忘了看一看，可以對太平山有更深度的瞭解

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

廣場前的這一對可愛貓頭鷹必拍！

貓頭鷹寶寶頭靠著媽媽撒嬌真可愛

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

再來就是山莊內部的大廳，整體空間高挑明亮，中央擺放了直徑222公分的台灣杉，現場看真的很壯觀，樹齡已經有705年

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

大廳的兩側有很棒的景點介紹，

關於『太平山的NO.1』

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

『太平山的NO.1』有哪些呢？讓我們來看看

★ 台灣最大林場之一 – 太平山   

★ 台灣最大高山湖泊 – 翠峰湖   

★ 台灣唯一高山台車 – 蹦蹦車   

★ 全球最美森林小路 – 見晴古道

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

★ 宜蘭海拔最高廟宇 – 鎮安宮   

★ 台灣碧藍美人湯 – 鳩之澤溫泉   

★ 台灣第一家金級環保旅館 – 太平山莊 

這些推薦景點歡迎大家一睹風采

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

▼山莊休憩區之一 (長廊)

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

▼山莊休憩區之二 (飲用水供應)

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

▼販賣部 

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

販賣部裡面不大，但是小巧豐富，除了有飲品、泡麵、零食，還有文創商品、文具以及簡易生活用品(帽子、雨衣雨傘、面紙等等)

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

  太平山森林遊樂區｜中央階梯  

【太平山莊】旁邊就是最著名的中央階梯，一共有496個階，沿著階梯往上兩側分布著住宿點和景點，可參考官網示意圖

太平山莊附近景點分布圖.jpg

▲圖片來源  太平山國家森林遊樂區

100階到達紅檜館，164階到達雲海咖啡館餐廳，198階到達香杉館，210階到達蹦蹦車站，273階到達台灣杉館，367階到達原太平山俱樂部，以及肖楠館扁柏小屋，496階到達鎮安宮，再往上走即是原始森林步道。

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

中央階梯的兩側種植許多 『紫葉槭』(注音: ㄘㄨˋ)  不同於一般的楓樹，是到秋冬葉子才轉為紅色，『紫葉槭』在春天過後長新葉開始就已經呈現紫紅色，所以每年4-10月之間，這條階梯就好像紅葉隧道一樣，陽光穿透過紅葉，如詩如畫般浪漫

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

緩緩而行一點也不覺得累，因為紅葉階梯景緻如此迷人，想要看楓紅不必等秋天，夏季的太平山已經熱情如火了

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

藍天之下的紅黃綠葉交錯，繽紛的色澤豐富了視野，遊客們紛紛停留駐足，美景讓相機快門閃個不停，階梯步道都有樹蔭遮陽，走起來涼爽舒服，穿透葉縫的光線溫暖且動人，偶爾隨著風吹搖擺，若隱若現，伴隨著悉悉簌簌的聲響，夏天的樂章是輕快活潑的節奏

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

  太平山森林遊樂區｜檜木廣場  

抵達100階時，右側為住宿區紅檜館

左側便是檜木廣場，可以走進園區欣賞奇樹裝置藝術

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

  太平山森林遊樂區｜雲海咖啡廳  

164階的「雲海咖啡廳」是個非常棒的景點，一定要大力推薦旅人們來，高山咖啡廳的景觀事業無敵，晴天時可以遠眺群山，陰天時又是雲霧繚繞的朦朧景色，太平山上午是萬里無雲，中午過後可能馬上輕煙瀰漫山谷，瞬息萬變、捉摸不定，這就是它最迷人之處，階梯爬累了別急，來這裡喝一杯咖啡放鬆心情

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

★詳細圖文介紹 

​坐擁太平山無敵美景《雲海咖啡廳》海拔2000公尺猶如天上人間，喝杯咖啡看雲霧變化萬千

  太平山森林遊樂區｜景觀平台  

經過「雲海咖啡廳」之後不久，隨即可以抵達景觀平台

這裡的視野也是非常遼闊

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

景觀平台很大，一旁附設了洗手間供民眾使用，而且每天定時打掃維護得很乾淨

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

景觀台上有許多遊客在這裡停留和拍照

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

景觀平台 也是觀賞日出的絕佳地點之一

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

  太平山森林遊樂區｜蹦蹦車站  

210階梯是著名的「蹦蹦車站」，想要搭乘蹦蹦車的旅客須從此入口步行至售票口，排隊購票入場

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

入口處鮮豔的黃色蹦蹦車好吸睛，即使沒有搭車也可以先拍拍照

★詳細圖文介紹 

 宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」悠遊全攻略｜教你如何美拍山谷與鮮黃車廂｜搭乘貓頭鷹小火車穿梭森林巨木 

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」悠遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」悠遊全攻略｜教你如何美拍

一路階梯再繼續往上爬…

兩旁的杉樹高聳入雲

每爬升一段會覺得挑戰了自我的極限

而每一小站也都是驚喜和新奇

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

  太平山森林遊樂區｜原太平山俱樂部  

加油加油，第367階的「原太平山俱樂部」到囉，看到「原始森林公園」的入口門牌往左方走就是了

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

「原太平山俱樂部」營業時間8:50-16:30

我們這次前來因為內部並未開放參觀，所以只看到外部建築和庭院，不過這裡也是非常清幽美麗

螢幕擷取畫面 2023-08-22 232224.png

相關 購票須知、導覽時間 請參考官網資訊

 原太平山俱樂部  開放時間及購票導覽須知    

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

「原太平山俱樂部」是一棟兩層樓的日式檜木建築，於1937年建造作為俱樂部之用，戰後改名為第一招待所，2005年轉型為展館名為「文史館」。但在2012年遭逢颱風之害導致地基及建築物損壞，林業署便開始修復工作，克服高海拔施工不易、檜木取得複雜以及建築工法考究困難等等因素，終於在2020年完成復建。並在林業署宜蘭分署的努力下，積極申請將此列為文化資產保存的歷史建築。(內容擷取自 太平山國家森林遊樂區 官網)

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

「原太平山俱樂部」經過更名之後應稱為「文史館」，美麗的日式建築具有懷舊復古的風格，坐落在2000公尺的太平山森林中，靜謐優雅的訴說它的歷史故事，很可惜內部並未開放參觀，若是有機會可以聽導覽解說，一定更能深刻認識，附上一張官網內部的照片

文史館內部照片二.JPG

▲圖來自太平山國家森林遊樂區官網，這景色會不會太美了

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

好可惜我們只能在外面拍拍照，欣賞這美麗的建築，真的希望內部趕快整理好開放讓民眾參觀

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

日式屋簷下的長廊延伸過去，加上門前的一排紅葉點綴，極美，而前方的遼闊視野更是令人讚嘆，完全沒有被樹林遮蔽，白雲飄渺群山環繞的景象，有如仙境一般浪漫

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

  太平山森林遊樂區｜鎮安宮  

【鎮安宮】坐落海拔1950公尺的深山廟宇

地處在太平山莊旁的中央階梯最高的位置

需要直直而上到第496階方能抵達

很多人或許還不知道它是宜蘭縣境內最高的廟

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

★詳細圖文介紹 

​宜蘭縣最高廟宇《鎮安宮》靜謐隱藏在深山之中，就在雲霧繚繞的太平山森林遊樂區內

鎮安宮後方便是森林步道的起點，蜿蜒的小道兩側盡是古木參天的原始檜木及扁柏，若有時間一定要來走走，享受一趟森林芬多精之旅

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

 

文章標籤

太平山莊 太平山國家森林遊樂區 宜蘭太平山 太平山中央階梯 鎮安宮 宜蘭景點 太平山旅遊 太平山景點 太平山一日遊 太平山文史館 太平山攻略 太平山怎麼玩 太平山蹦蹦車 太平山 太平山行程安排 太平山景點推薦 宜蘭鎮安宮 太平山門票交通 太平山 日出 宜蘭旅遊景點
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦




#太平山莊
morechevron_right
文章關鍵字
太平山莊 太平山旅遊 太平山 日出 太平山一日遊 more
太平山推薦景點 太平山怎麼玩 太平山攻略 太平山交通票價 太平山門票 太平山蹦蹦車 茂興懷舊古道 茂興車站 宜蘭太平山 太平山 中央階梯 紫葉槭 太平山 賞楓 太平山景點 鎮安宮 宜蘭旅遊 景點 宜蘭景點推薦 宜蘭一日遊 太平山文史館 中央階梯 檜木廣場 雲海咖啡廳 太平山俱樂部
檢舉
share
chevron_left

墾丁美食》AUTUMNin丹桂小菊。佳鵝公路上特色咖

《北投美食》不可小覷的阿馬非Coffee蔬食餐廳，

chevron_right
延伸閱讀

宜蘭縣最高廟宇《鎮安宮》靜謐隱藏在深山之中，就在雲霧繚繞的太平山森林遊樂區內

 撒野樂活小村婦

230527新北市-龍洞灣岬步道

 jacklsy

坐擁太平山無敵美景《雲海咖啡廳》海拔2000公尺猶如天上人間，喝杯咖啡看雲霧變化萬千

 撒野樂活小村婦

台東市-鷗咖啡 台東旗艦店 AU CAFE

 海爸
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：59篇

熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up