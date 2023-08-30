【迷霧森林太平山】 怎麼去都不會膩！

只是因為太美

宜蘭如仙境一般的太平山，任何時節來到都會深深為它著迷，即便我來過多次但每每都是流連忘返，太平山國家森林遊樂區腹地廣大，景點也很多，非得要走個幾回才能真正遊歷完整，這一篇主要來介紹太平山莊以及中央階梯的重要景點。

文章重點

1. 太平山森林遊樂區｜簡 介

2. 太平山森林遊樂區｜開放及門票資訊

3. 太平山森林遊樂區｜太平山莊

4. 太平山森林遊樂區｜中央階梯

5. 太平山森林遊樂區｜檜木廣場

6. 太平山森林遊樂區｜雲海咖啡廳

7. 太平山森林遊樂區｜觀景台

8. 太平山森林遊樂區｜蹦蹦車+茂興步道

9. 太平山森林遊樂區｜原太平山俱樂部

10. 太平山森林遊樂區｜鎮安宮

太平山森林遊樂區｜簡 介

【太平山森林遊樂區】位於宜蘭縣大同鄉內，面積廣達一萬兩千多公頃，標高約1950公尺，全區包含 南湖大山山系、三星山系、大霸尖山支脈，盛產紅檜、扁柏、鐵杉而聞名，曾與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。太平山自1915年開始正式生產林木，直至1982年林業經營政策改變而停止生產，並於1983年成立森林遊樂區對外營業。因蘭陽平原三面環山，來自太平洋的水氣匯集至太平山，濕氣旺盛故終年雲霧繚繞，素有『人間仙境』之美稱，太平山各種樹木種類繁雜，林相茂盛優美，四季景色風貌宜人，春暖花開色彩繽紛，秋冬時節則是楓紅遍佈、日出雲海奔騰，吸引眾多遊客一睹風采。目前開放的遊憩據點有 土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖，園區裡也有許多迷人的步道，例如 : 見晴懷舊步道、茂興懷舊古道、翠峰湖步道、鐵杉林自然步道、檜木原始林步道、鳩之澤自然步道…等等。【太平山森林遊樂區】山林青翠生態豐富，是民眾走入大自然、吸收芬多精最佳的場所。

太平山森林遊樂區｜開放及門票資訊

從宜蘭太同鄉沿著省道台七線、台七甲線上山，道路寬敞平坦最為方便就是開車前往，估計從大同鄉的玉蘭茶園到《太平山入口收費站》約40分鐘，人車皆須收費再進入，然而從收費站仍需再開車大約40-50分鐘才能到《太平山莊》

開放時間如下:

■ 平日（星期一~星期五）及寒假期間平日 06:00~20:00

■ 假日（星期六、星期日）、國定例假日及暑假 04:00~20:00

收費方式如下:

■ 其他詳盡說明請參照 太平山官網收費標準

這次再度走訪太平山是為了觀賞日出，我們特地凌晨兩點半出發，以前學生時代看過阿里山日出，凌晨爬起來忍著高山的冷冽空氣，到現在一直是很難忘懷的記憶，這回大叔大媽兩人紅著眼半夜開車上山，自己都覺得有夠拚啦！這一股熱忱就是衝著太平山而來，為了它，我真的可以

觀賞太平山日出的絕佳地點 在哪？

▲可以參考官網 太平山觀日出的地點及時間

車程大約兩個半鐘頭，剛好趕上官網建議觀賞日出的時間，最佳觀賞時間都會在官網更新，建議前往時要注意。我們凌晨大概5點前就抵達太平山莊，直接步行到 太平山觀景平台 等候，即使是夏天來，高山的清晨溫度仍然有一點低，呼吸著略有涼意的空氣，在黎明前的黑暗裡靜靜等待！原本漆黑的天空隨著時間滴答滴流逝，漸漸地轉變成藍色天幕，這時候帶狀的雲海隱約沉浮在那遠遠的山頭上，橘色的微光從雲海中穿透出，將天空的一角渲染成一片紅

太平山的晨曦美麗至極，此刻的大地似乎被喚醒，天際的色彩越來越明顯，紅藍黑白互相較勁，沉寂神秘的太平山頓時生氣蓬勃，展現了它原有的舒活光彩，欣賞完浪漫的日出景色，充滿希望的開啟太平山一日遊的旅程

太平山森林遊樂區｜太平山莊

【太平山莊】 是太平山森林遊樂區中 主要的住宿區、休憩及販賣中心，多數旅客初訪都會來此地一遊，夏天17度的氣溫非常舒適宜人，山莊前面是一個廣場，也提供座椅讓遊客休息和散步

來到山莊時可以先將車子停在下方平台的停車場，不過這裡車位不多，假日尤其容易客滿，若遇到這種狀況建議把車停在入口處700公尺以外的停車場，用步行的方式前往，雖然有一點距離，不過沿途風景秀麗，可以一邊散步一邊賞景也不錯

離 【太平山莊】 比較遠的停車場位置多，前往山莊的道路旁設置有行人專用木棧道，算是寬敞好走，還沒抵達目的地就已經被眼前的山景震撼了，清晰無暇的藍天和青翠山林圍繞，此時心情無比暢快

越接近山莊，一旁的景色開始轉變，

紅葉一叢叢佈滿在高牆之上

灰白建築的 【太平山莊】 簡約耐看，這裡為昔日太平山林場的行政中心，現在則是森林遊樂區最重要的遊憩據點和管理站

【太平山莊】 內有簡易販賣部、休息區(供應洗手間和飲水機)，另外住宿的旅客也是到裡面的櫃檯辦理報到手續。

山莊的建築我覺得很美耶，透明格窗讓內部的光線自然透進，廣場前方設置了太平山的歷史和景點介紹，圖文並茂的導覽很詳細，來到這裡的朋友別忘了看一看，可以對太平山有更深度的瞭解

廣場前的這一對可愛貓頭鷹必拍！

貓頭鷹寶寶頭靠著媽媽撒嬌真可愛

再來就是山莊內部的大廳，整體空間高挑明亮，中央擺放了直徑222公分的台灣杉，現場看真的很壯觀，樹齡已經有705年

大廳的兩側有很棒的景點介紹，

關於 『太平山的NO.1』

『太平山的NO.1』 有哪些呢？讓我們來看看

★ 台灣最大林場之一 – 太平山

★ 台灣最大高山湖泊 – 翠峰湖

★ 台灣唯一高山台車 – 蹦蹦車

★ 全球最美森林小路 – 見晴古道

★ 宜蘭海拔最高廟宇 – 鎮安宮

★ 台灣碧藍美人湯 – 鳩之澤溫泉

★ 台灣第一家金級環保旅館 – 太平山莊

這些推薦景點歡迎大家一睹風采

▼山莊休憩區之一 (長廊)

▼山莊休憩區之二 (飲用水供應)

▼販賣部

販賣部裡面不大，但是小巧豐富，除了有飲品、泡麵、零食，還有文創商品、 文具以及簡易生活用品(帽子、雨衣雨傘、面紙等等)

太平山森林遊樂區｜中央階梯

【太平山莊】 旁邊就是最著名的 中央階梯 ，一共有 496個階 ，沿著階梯往上兩側分布著住宿點和景點，可參考官網示意圖

▲圖片來源 太平山國家森林遊樂區

100階到達紅檜館，164階到達雲海咖啡館和餐廳，198階到達香杉館，210階到達蹦蹦車站，273階到達台灣杉館，367階到達原太平山俱樂部，以及肖楠館、扁柏小屋，496階到達鎮安宮，再往上走即是原始森林步道。

中央階梯的兩側種植許多 『紫葉槭』(注音: ㄘㄨˋ) 不同於一般的楓樹，是到秋冬葉子才轉為紅色， 『紫葉槭』 在春天過後長新葉開始就已經呈現紫紅色， 所以每年4-10月之間，這條階梯就好像紅葉隧道一樣， 陽光穿透過紅葉，如詩如畫般浪漫

緩緩而行一點也不覺得累，因為紅葉階梯景緻如此迷人，想要看楓紅不必等秋天，夏季的太平山已經熱情如火了

藍天之下的紅黃綠葉交錯，繽紛的色澤豐富了視野， 遊客們紛紛停留駐足，美景讓相機快門閃個不停，階梯步道都有樹蔭遮陽，走起來涼爽舒服，穿透葉縫的光線溫暖且動人，偶爾隨著風吹搖擺，若隱若現，伴隨著悉悉簌簌的聲響，夏天的樂章是輕快活潑的節奏

太平山森林遊樂區｜檜木廣場

抵達100階時，右側為住宿區紅檜館，

左側便是檜木廣場，可以走進園區欣賞奇樹裝置藝術

太平山森林遊樂區｜雲海咖啡廳

164階的「雲海咖啡廳」是個非常棒的景點，一定要大力推薦旅人們來，高山咖啡廳的景觀事業無敵，晴天時可以遠眺群山，陰天時又是雲霧繚繞的朦朧景色，太平山上午是萬里無雲，中午過後可能馬上輕煙瀰漫山谷，瞬息萬變、捉摸不定，這就是它最迷人之處，階梯爬累了別急，來這裡喝一杯咖啡放鬆心情

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★詳細圖文介紹

​坐擁太平山無敵美景《雲海咖啡廳》海拔2000公尺猶如天上人間，喝杯咖啡看雲霧變化萬千

太平山森林遊樂區｜景觀平台

經過「雲海咖啡廳」之後不久，隨即可以抵達景觀平台

這裡的視野也是非常遼闊

景觀平台很大，一旁附設了洗手間供民眾使用，而且每天定時打掃維護得很乾淨

景觀台上有許多遊客在這裡停留和拍照

景觀平台 也是觀賞日出的絕佳地點之一

太平山森林遊樂區｜蹦蹦車站

210階梯是著名的「蹦蹦車站」，想要搭乘蹦蹦車的旅客須從此入口步行至售票口，排隊購票入場

入口處鮮豔的黃色蹦蹦車好吸睛，即使沒有搭車也可以先拍拍照

★詳細圖文介紹

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」悠遊全攻略｜教你如何美拍山谷與鮮黃車廂｜搭乘貓頭鷹小火車穿梭森林巨木

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一路階梯再繼續往上爬…

兩旁的杉樹高聳入雲

每爬升一段會覺得挑戰了自我的極限

而每一小站也都是驚喜和新奇

太平山森林遊樂區｜原太平山俱樂部

加油加油，第367階的「原太平山俱樂部」到囉，看到「原始森林公園」的入口門牌往左方走就是了

「原太平山俱樂部」營業時間8:50-16:30

我們這次前來因為內部並未開放參觀，所以只看到外部建築和庭院，不過這裡也是非常清幽美麗

相關 購票須知、導覽時間 請參考官網資訊

★ 原太平山俱樂部 開放時間及購票導覽須知

「原太平山俱樂部」是一棟兩層樓的日式檜木建築，於1937年建造作為俱樂部之用，戰後改名為第一招待所，2005年轉型為展館名為「文史館」。但在2012年遭逢颱風之害導致地基及建築物損壞，林業署便開始修復工作，克服高海拔施工不易、檜木取得複雜以及建築工法考究困難等等因素，終於在2020年完成復建。並在林業署宜蘭分署的努力下，積極申請將此列為文化資產保存的歷史建築。(內容擷取自 太平山國家森林遊樂區 官網)

「原太平山俱樂部」經過更名之後應稱為「文史館」，美麗的日式建築具有懷舊復古的風格，坐落在2000公尺的太平山森林中，靜謐優雅的訴說它的歷史故事，很可惜內部並未開放參觀，若是有機會可以聽導覽解說，一定更能深刻認識，附上一張官網內部的照片

▲圖來自太平山國家森林遊樂區官網，這景色會不會太美了

好可惜我們只能在外面拍拍照，欣賞這美麗的建築，真的希望內部趕快整理好開放讓民眾參觀

日式屋簷下的長廊延伸過去，加上門前的一排紅葉點綴，極美，而前方的遼闊視野更是令人讚嘆，完全沒有被樹林遮蔽，白雲飄渺群山環繞的景象，有如仙境一般浪漫

太平山森林遊樂區｜鎮安宮

【鎮安宮】坐落海拔1950公尺的深山廟宇

地處在太平山莊旁的中央階梯最高的位置

需要直直而上到第496階方能抵達

很多人或許還不知道它是宜蘭縣境內最高的廟

★詳細圖文介紹

​宜蘭縣最高廟宇《鎮安宮》靜謐隱藏在深山之中，就在雲霧繚繞的太平山森林遊樂區內

鎮安宮後方便是森林步道的起點，蜿蜒的小道兩側盡是古木參天的原始檜木及扁柏，若有時間一定要來走走，享受一趟森林芬多精之旅

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