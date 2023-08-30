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《北投美食》不可小覷的阿馬非Coffee蔬食餐廳，喝起來過癮的濃郁義大利湯麵，餐點超多元的素食天堂

2023-08-30 23:11:57 撒野樂活小村婦 人氣：107
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：58篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿馬非
phone02-2895-1125
place台北市北投區大業路516巷2號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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說到素食餐廳一般人總是卻步，因為對於無肉不歡的人來說那真是痛苦~吃飯沒有肉就好像生命中少了什麼重要的東西 !! 記得多年前第一次到訪，村夫也是百般的不願意，聽到素食二字連忙搖頭拒絕，我拖了好久才把固執的牛拉進去，這頭牛還微笑點著頭出來呢 ! 所以你絕對不要小看阿馬非，多年累積的好評價絕不是蓋的

  阿馬非 Coffee｜交通位置  

阿馬非 位於北投捷運站附近，約步行3分鐘，如果開車前往則可停在捷運站橋下的停車場，所以不論是搭乘大眾交通工具或自行開車騎車都非常便利。

 

阿馬非 Coffee｜店家資訊  

■ 地址 : 台北市北投區大業路516巷2號

■ 電話 : 02-28951125

■ 營業時間 : 11:00~21:00

■ 臉書官網 : 阿馬非

■ 不收服務費，低消為一杯飲料或一份餐點，用餐時間2小時

 

  阿馬非 Coffee｜外部環境介紹  

北投捷運站出口走出，往北投路方向，過大馬路就是北投3號公園，再往右前方步行就到囉! 白色圍牆內的兩層透天厝就是阿馬非，圍牆內的老樹蒼蒼，二樓外層是木質裝潢，門口有著明顯的紅色地標招牌。

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北投捷運站前的綠茵公園，提供附近民眾休閒之用

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公園裡有簡單的兒童遊樂設施，假日可以看到許多家長帶小朋友來放電，設施維護得不錯，鋪設的安全地墊也完整

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公園外圍有幾顆高大的猢猻木，樹幹粗壯據說直徑可達10公尺，還是世界奇樹之一。

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餐廳使用維也納精品咖啡 Julius Meinl小紅帽咖啡 所以大門口有著品牌標示

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  阿馬非 Coffee｜內部環境介紹  

進入圍牆內部，有一個小院子，左側有一個戶外用餐區

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內部櫃台的陳設比較偏向美式風格，11點開始營業我們現場排第一順位，這個在北投小有名氣的餐廳假日可是滿座，沒有訂位的話就得排隊等候了。這時餐廳服務人員親切的為客人們帶位，讓大家陸續入座

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餐廳環境乾淨舒適，空間不會太擁擠，座位上已為客人備好茶水、餐具

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灰白色的牆面用英文字標示出餐點種類，咖啡、比薩、沙拉、義大利麵、開胃菜、飲品…個人覺得挺有風格

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牆面挺活潑的，英文字母跳躍著，又像可愛的積木方塊

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▼亮黃色皮沙發區的彩色靠枕

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▼阿馬非比薩 圖樣

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▼這裡是大廳通往二樓的飲料甜點區

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▼趁著還沒有客人參觀了二樓

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▼趁著還沒有客人參觀了二樓，磨石子地板有一點復古，整個牆面的書櫃特別吸睛

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▼二樓用餐區除了四人桌，還有幾張6-8人的大木桌，可以供人數較多的朋友聚餐使用，目前因為疫情的緣故所以店家貼心的放置了格版

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▼低調沉穩的木質桌椅讓這個區域感覺散發書香味，微黃溫暖的燈光給人安定的氣息

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▼整個用餐區域算得上不錯，二樓有大片窗戶，窗外綠意盎然，光線明亮還可以看到捷運站及公園景色 

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  阿馬非 Coffee｜餐點   

阿馬非蔬食餐廳 強調用大自然的嚴選食材，不用度烹煮，不過度用人工調味料，讓餐點新鮮上桌，來到這裡的每一位客人都能吃到美味吃到健康，誰說蔬食就不好吃了呢? 阿馬非要打破你的觀感~ 豐富的餐點包含 義大利麵、燉飯、窯烤比薩、特色料理，種類相當多(請參考官網，因為一整本菜單拍起來會有點多)

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今日我們的餐點是 青醬時蔬義大利麵、青醬時蔬義大利湯麵 

沒辦法!! 剛好兩人都超愛青醬，只好一個點乾麵一個點湯麵，阿馬非 的餐點不會讓人失望，自己與友人品嚐過後都豎起大拇指，難怪人氣和網評超高。從濃郁湯品到新鮮沙拉，第一口開始就是美味~

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義大利麵份量很大，不囉唆給你滿滿的青醬，吃起來會發現跟外面的青醬不太一樣，完全不是人工調味，新鮮又濃稠的讓人驚豔，麵條軟硬度也很剛好，光吃麵條也入味

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陶鍋裝盛的義大利湯麵上桌，冬天這個真對味 !! 料好多的蔬食濃湯，一點也不馬虎得好喝

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再來一杯維也納國寶級精品咖啡 Julius Meinl 口感滑順~ 

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  阿馬非 Coffee｜訪後隨筆  

☆ 餐廳交通位置便利，有大眾運輸系統，附近也有停車場

☆ 環境棒座位多，也很適合多人聚餐

☆ 只來一次阿馬非是不足夠的，因為餐點種類相當多樣，可以合點分食

☆ 這裡不但是素食朋友的天堂，不吃肉的你也歡迎來試試

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!! 

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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