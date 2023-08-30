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台北中山-[鬧蟬咖啡Now Chance Coffee] 南京復興捷運站5分鐘遼寧公園旁，木調大地色系日系文青風格，美味甜點佐自家烘焙咖啡，鬧蟬品牌台北市區新開幕分店

2023-08-30 23:17:17 Elisa 人氣：107
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窩客好文

Elisa

發表篇數：272篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鬧蟬 復興店
place台北市遼寧街136號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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中永和很有名的鬧蟬品牌終於在2022年踏入台北市中心

位置就在南京復興站旁走路5分鐘的距離非常方便

對我來說總算可以不用跋涉也能喝到鬧蟬各種特色的配方豆跟好吃甜點

外觀承襲品牌一直以來的木頭質感簡約風格

沒有張揚的招牌或裝飾素雅氣質

門口還設計了內凹的戶外座位區是IG美照打卡熱點

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白牆上有著很特色字體的金屬雕刻店名

開幕至今人氣始終不墜

如果不是開店就造訪基本上一位難求

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店內的天花板有著漂亮的圓弧拱形設計

順暢的流線線條匯入木牆曲線優美

大量採用透明玻璃窗讓室內無比明亮

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店內一角展示著滿滿的各款單品豆及濾掛

沉穩的木頭色澤與鐵架非常有設計感

搭配窗外綠意更能讓人沉澱下心欣賞周遭細節

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用餐空間僅有三桌不多

大量留白空間讓人可以好好放鬆自在

靠窗側以一長條木板打造長凳

率性舒適而且好坐

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長凳下方每桌都設有插座可以使用

內側通往洗手間的牆面也設計許多凹槽空間

簡單擺上雜誌與花卉就像理想的我家客廳樣貌

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咖啡品項有許多特色調飲

茶跟牛奶也有幾款選擇

整體價位可能是因為在台北市中心的確稍微高些

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義式咖啡的選項不多但樣樣經典

美式在台北市區不超過百元相較之下是很可以的價位

同樣沿襲品牌特色可以自己選擇喜歡的配方豆款製作

不過台北這裡僅有固定提供四種選項

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跟之前造訪的森式鬧蟬烘豆僅有甜點菜單沒有實品展示不同

鬧蟬咖啡的吧檯特別設計了一個晶瑩剔透的玻璃櫃空間

可以從上方俯視或側面好好欣賞甜品挑選

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雖然才剛吃完很飽的早午餐

整櫃滿滿的甜點仍然讓人忍不住蠢蠢欲動的嘴饞

挑了我最愛的達克瓦茲跟用了限定字樣吸引我的蛋糕

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達克瓦茲 TWD95

選了最特別的紅椒起司口味

餅乾體口感外酥內綿軟

香氣很特別有著起司的奶香參雜辛香的紅椒粉味道

是當佐咖啡茶點的剛好尺寸

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味道鹹甜交織不單調

興許是剛從冷凍庫取出不久

中間夾層的起司餡甚至還有點冰淇淋的滑順入口即化感

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季節戚風蛋糕 TWD170

定期更換口味的戚風蛋糕本次剛好是我很愛的茶口味

活用台灣特色食材的芝麻青茶口味很少見

主調芝麻香濃郁堅果香氣

青茶的清香稍微有點被蓋過

單獨品嘗茶味慕斯的跟奶油的時候會比較感受得出微微的苦味與甘韻

夾層很特別分成一層奶油一層慕斯

口感層次很多變細膩令人回味無窮

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百香果氣泡特調 TWD200

從底部有著新鮮百香果肉氣泡水與咖啡形成鮮明吸睛的黑白對比分層

入口非常滑順有著清涼的氣泡感不過份刺激

攪拌均勻後可以品嘗到有百香果肉酸甜清爽

以百香果創作詮釋我最愛的西西里咖啡

香氣比起檸檬的柑橘清爽更有熱帶的甜蜜飽滿香

 

三家鬧蟬品牌的咖啡店都各有特色又很能互相呼應共同的品牌形象

鬧蟬咖啡是我覺得甜點品項最豐富多樣的一間

咖啡選項則是偏向特色款居多

純粹基於交通考量應該會是我最常回訪的店面

只能再讚嘆一次鬧蟬主理人團隊品味

每次出擊都正中我的喜好很難不推!

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/06

花費: TWD465(百香果咖啡+達克瓦茲+戚風蛋糕各1)

鬧蟬咖啡Now Chance Coffee

FB粉絲團/IG/官網/蝦皮

08:00-18:00 (週六日自10:30-)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (客滿有候位90分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY、街口支付)

可否訂位: 否

地址:  104 台北市中山區遼寧街136號

電話: 02-2716-2077


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

新北永和-[鬧蟬烘豆工作室] 近永和仁愛公園社區住宅區中央，森式咖啡所第二品牌，老件家具與咖啡香圍繞，美味茶系手作甜點，沉穩簡約日系質感咖啡廳

新北永和-[森氏咖啡所] 近永安市場捷運站3分鐘，從天而降綠葉植栽宛如置身森林，特色自家配方豆手沖與精緻甜點，低調復古城市綠洲風格咖啡廳

台北中山-[貝克宅 Beckhome Roasting House] 近南京復興站走路5分鐘，夢幻可愛草莓戚風與奶油圓麵包，自家烘焙精品咖啡香迷人，雙層閣樓風格文青日系老宅慢時光

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