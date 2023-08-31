為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 《北投路易莎》90年老宅咖啡廳，質感有溫度，喝一口香醇思一味鄉愁，鄰近捷運站

《北投路易莎》90年老宅咖啡廳，質感有溫度，喝一口香醇思一味鄉愁，鄰近捷運站

2023-08-31 11:16:16 撒野樂活小村婦 人氣：374
share
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：58篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 北投區

造訪商家：路易莎咖啡LOUISA COFFEE (北投社3rd直營店)
phone02-2892-1613
place台北市北投區光明路65號1樓
作者本次評價：
3.55
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

IMG_4169.jpg

老宅咖啡廳 超級打中我的心懷，自從搬離台北後，偶爾回來也會發現家鄉的街景變化得很快，仿佛歲月的腳步一刻都不停歇! 身為老北投人一定要回來看看

IMG_3380.JPG

  北投路易莎咖啡｜小故事   

路易莎北投門市 鄰近北投捷運站，這條光明路上可說是北投火車站繁榮舊時光的記憶，整排的老屋林立，這間老宅的前身是一間皮鞋店「孫盛發商號」據說有90年歷史，經過時代變遷也曾經營過冬瓜茶店、童玩店。對於這裡我很熟悉，因為我就在隔壁的北投國小就讀，每天放學都會經過這條路，旁邊的雜貨店也是我們放學後常常會報到的地方，小學生一定要偷偷買一點零嘴才甘願回家的嘛!!

IMG_3426.JPG

這裡大多是兩層樓的舊洋房，很多店面也已經改裝，不過還是有老北投的味道，路易莎在這裡選中這間老屋，將其改造為第三代精品咖啡店，保留「孫盛發商號」的外觀，斑駁但顯著的紅色磚瓦。新世代的路易莎與舊時代的孫盛發招牌並排對比而立，新舊融合在此。

路易莎第一家近百年古蹟的門市 - 北投社 

IMG_3427.JPG

IMG_3428.JPG

IMG_3429.JPG

  北投路易莎咖啡｜一樓內部環境   

走吧~進去看看，真的非常好奇這間改造的咖啡館

如何呈現新時代的風格並傳承古老的精神架構

IMG_3424.JPG

IMG_3423.JPG

窗明几淨的玻璃大門，與一般咖啡廳並無兩樣

IMG_3408.JPG

IMG_3407.JPG

裡面是長條形的空間但不會覺得狹隘，

天花板用大量低調的深咖啡色木頭裝潢

燈光特別選用黃色，營造出昏暗沉穩的光感

灰白的地板完全就是小時候阿公家的記憶

一側為接待櫃檯，一側為展示商品架

IMG_3405.JPG

狹長的走道有一排高腳椅，適合一個人在這發呆，

也方便外帶等候的客人小歇一會兒

右邊的廚房以舊式的木格窗作為區隔

半透明的玻璃像極了阿嬤家的房間

小時候偷跑出去玩的時候

都會偷偷看一下阿嬤是不是在睡午覺 ^_^

IMG_3406.JPG

IMG_3404.JPG

▲咖啡廳的中段有一個化妝室，以及員工辦公室

IMG_3421.JPG

▲化妝室外面的石砌洗手臺，超有復古風

IMG_3383.JPG

▲轉個身就是上二樓的階梯，天啊!! 咖啡廳裡看到這種磨石子樓梯實在驚嚇，完全老房子的原汁原味，小時候在北投讀書時，同學家裡就是這種光線暗暗的，房子長長的、門窗樓梯舊舊的樣子，而且還有一點濕氣味，當時我很懷疑自己是在咖啡廳 ? 還是同學阿公家 ? 

IMG_3399.JPG

▲這斑駁的扶手與牆面，還有一點剝落缺損的磚，真實的呈現老屋的歷史滄桑，還沒坐下來點餐就被這老房吸引而走逛不停

IMG_3384.JPG

IMG_3381.JPG

▲樓梯的轉角處突然發現另一個空間，停留這個小窗外，看似一幅畫

IMG_3403.JPG

▲走入後面的空間站在小窗裡，由內向外拍，前方是大廳

IMG_3422.JPG

IMG_3402.JPG

▲咖啡廳的後半部與前段完全不同，這裡光線之明亮耀眼，原來這裡經過巧手設計，將老房子上方挑高，只用一些鋼樑和木條支撐，改用全透明及半透明的採光罩，於是自然的陽光從外而入，這裡便沒有昏暗的感覺

IMG_3413.JPG

IMG_3414.JPG

IMG_3415.JPG

▲牆面漆成灰白水泥色，地板鋪上實木，淺色的木紋圓桌椅，加上明亮自然的採光，空間感非常舒適，我決定在這裡坐下

IMG_3418.JPG

IMG_3400.JPG

IMG_3401.JPG

▲抬頭向上仰望，天花板真的很高很高，應該有兩層樓吧! 這些粗壯的原木柱頂住了老屋，支撐起它的未來 !! 我特別注意到那一排霧面花格窗，高掛橫列在中間，也像是美麗的藝術品

IMG_3416.JPG

IMG_3417.JPG

IMG_3418.JPG

IMG_3419.JPG

IMG_3420.JPG

IMG_3411.JPG

天井真的很高挑，沒有壓迫感，自然的光線柔和得剛剛好，座位區也不顯擁擠，在這裡歇息心情自在愉快

IMG_3385.JPG

▼天井上的霧面帷幕打上路易莎咖啡的英文LOGO，設計感十足

IMG_3386.JPG

  北投路易莎咖啡｜二樓內部環境   

IMG_3390.JPG

▼二樓餐飲區在前半部，裡面的人稍微多了一點，這裡的光線就不比一樓明亮

IMG_3391.JPG

▼很像辦公區域一人一台筆電，這裡氣氛顯得凝重嚴肅，安靜得過份!! 大概是遠端工作者居多吧!! 如果你想低頭認真做自己的事，就來二樓專注，如果想輕鬆聊天那就比較適合一樓喔

IMG_3394.JPG

IMG_3395.JPG

IMG_3382.JPG

IMG_3397.JPG

▼站在二樓公共區可以俯瞰整個一樓空間

IMG_3387.JPG

IMG_3388.JPG

IMG_3389.JPG

北投舊街上的路易莎，溫柔堅韌的佇立，等你來品嚐與感受

品味咖啡，也細細品味老房的氣息

IMG_3412.JPG

  北投路易莎咖啡｜官網菜單   

1651611896-801c631d5e9a6eb42b99c46d8ec6c7f7.jpg

1651611897-0ddbcbc75142527c3a0609dbe38eb437.jpg

  北投路易莎咖啡｜店家資訊   

■ 地址 : 台北市北投區光明路65號

■ 電話 : 02-28921613

■ 營業時間 : 平日7:00~21:00 

 

  北投路易莎咖啡｜訪後隨筆   

☆ 交通位置便利鄰近北投市場，位於北投捷運站附近約步行3分鐘

☆ 蠻推薦這間老宅咖啡廳，除了到訪小憩品味咖啡，也能欣賞老屋的復古懷舊風情

☆ 以前都說北投是台北市的鄉下，因為沒有捷運的年代，搭公車到台北車站總是搖搖晃晃至少一小時，但這裡靠山近海，能走能玩的地方蠻多，北投人很幸福

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!! 


檢視較大的地圖

   本文歡迎按讚及分享，或關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦  

 

 

文章標籤

路易莎咖啡 北投捷運站 北投咖啡廳 台北老屋咖啡 老宅咖啡 北投下午茶 文青咖啡廳 台北市咖啡廳 孫盛發商號 北投景點 北投旅遊
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦




#北投美食
morechevron_right
文章關鍵字
北投 咖啡廳 北投美食 北投捷運站 老屋咖啡 more
台北市 咖啡廳 老宅咖啡廳 北投下午茶 路易莎 北投路易莎 北投旅遊景點 北投一日遊 北投必吃 北投聚餐 北投早午餐
檢舉
share
chevron_left

《北投美食》不可小覷的阿馬非Coffee蔬食餐廳，

捷運中山站【糀日和KoujiCafe】超人氣日式洋食

chevron_right
延伸閱讀

[2023韓國首爾旅遊］首爾最紅的韓屋咖啡廳｜Onion 安國站

 拗嗚

台東市-鷗咖啡 台東旗艦店 AU CAFE

 海爸

［2023韓國首爾旅遊］狎鷗亭韓國明星都去的咖啡廳｜Nudake

 拗嗚

[台北-大安] CAFE LE MAHE 捷運站旁別致打卡咖啡店

 ININEAT
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：58篇

熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
EASE CAFE 東湖概念店 照片

EASE CAFE 東湖概念店

4.95 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區
Ten Thousand Coffee 照片

Ten Thousand Coffee

4.15 (1人評鑑)

區域：台北市信義區
rxtaipei睿信三輪咖啡廳 照片

rxtaipei睿信三輪咖啡廳

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區
GinGin Coffee Company 信義店 照片

GinGin Coffee Company 信義店

4.00 (1人評鑑)

區域：台北市信義區
深耕耕咖啡店 照片

深耕耕咖啡店

4.30 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up