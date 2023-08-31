老宅咖啡廳 超級打中我的心懷，自從搬離台北後，偶爾回來也會發現家鄉的街景變化得很快，仿佛歲月的腳步一刻都不停歇! 身為老北投人一定要回來看看

北投路易莎咖啡｜小故事

路易莎北投門市 鄰近北投捷運站，這條光明路上可說是北投火車站繁榮舊時光的記憶，整排的老屋林立，這間老宅的前身是一間皮鞋店「孫盛發商號」據說有90年歷史，經過時代變遷也曾經營過冬瓜茶店、童玩店。對於這裡我很熟悉，因為我就在隔壁的北投國小就讀，每天放學都會經過這條路，旁邊的雜貨店也是我們放學後常常會報到的地方，小學生一定要偷偷買一點零嘴才甘願回家的嘛!!

這裡大多是兩層樓的舊洋房，很多店面也已經改裝，不過還是有老北投的味道，路易莎在這裡選中這間老屋，將其改造為第三代精品咖啡店，保留「孫盛發商號」的外觀，斑駁但顯著的紅色磚瓦。新世代的路易莎與舊時代的孫盛發，招牌並排對比而立，新舊融合在此。

路易莎第一家近百年古蹟的門市 - 北投社

北投路易莎咖啡｜一樓內部環境

走吧~進去看看，真的非常好奇這間改造的咖啡館

如何呈現新時代的風格並傳承古老的精神架構

窗明几淨的玻璃大門，與一般咖啡廳並無兩樣

裡面是長條形的空間但不會覺得狹隘，

天花板用大量低調的深咖啡色木頭裝潢

燈光特別選用黃色，營造出昏暗沉穩的光感

灰白的地板完全就是小時候阿公家的記憶

一側為接待櫃檯，一側為展示商品架

狹長的走道有一排高腳椅，適合一個人在這發呆，

也方便外帶等候的客人小歇一會兒

右邊的廚房以舊式的木格窗作為區隔

半透明的玻璃像極了阿嬤家的房間

小時候偷跑出去玩的時候

都會偷偷看一下阿嬤是不是在睡午覺 ^_^

▲咖啡廳的中段有一個化妝室，以及員工辦公室

▲化妝室外面的石砌洗手臺，超有復古風

▲轉個身就是上二樓的階梯，天啊!! 咖啡廳裡看到這種磨石子樓梯實在驚嚇，完全老房子的原汁原味，小時候在北投讀書時，同學家裡就是這種光線暗暗的，房子長長的、門窗樓梯舊舊的樣子，而且還有一點濕氣味，當時我很懷疑自己是在咖啡廳 ? 還是同學阿公家 ?

▲這斑駁的扶手與牆面，還有一點剝落缺損的磚，真實的呈現老屋的歷史滄桑，還沒坐下來點餐就被這老房吸引而走逛不停

▲樓梯的轉角處突然發現另一個空間，停留這個小窗外，看似一幅畫

▲走入後面的空間站在小窗裡，由內向外拍，前方是大廳

▲咖啡廳的後半部與前段完全不同，這裡光線之明亮耀眼，原來這裡經過巧手設計，將老房子上方挑高，只用一些鋼樑和木條支撐，改用全透明及半透明的採光罩，於是自然的陽光從外而入，這裡便沒有昏暗的感覺

▲牆面漆成灰白水泥色，地板鋪上實木，淺色的木紋圓桌椅，加上明亮自然的採光，空間感非常舒適，我決定在這裡坐下

▲抬頭向上仰望，天花板真的很高很高，應該有兩層樓吧! 這些粗壯的原木柱頂住了老屋，支撐起它的未來 !! 我特別注意到那一排霧面花格窗，高掛橫列在中間，也像是美麗的藝術品

天井真的很高挑，沒有壓迫感，自然的光線柔和得剛剛好，座位區也不顯擁擠，在這裡歇息心情自在愉快

▼天井上的霧面帷幕打上路易莎咖啡的英文LOGO，設計感十足

北投路易莎咖啡｜二樓內部環境

▼二樓餐飲區在前半部，裡面的人稍微多了一點，這裡的光線就不比一樓明亮

▼很像辦公區域一人一台筆電，這裡氣氛顯得凝重嚴肅，安靜得過份!! 大概是遠端工作者居多吧!! 如果你想低頭認真做自己的事，就來二樓專注，如果想輕鬆聊天那就比較適合一樓喔

▼站在二樓公共區可以俯瞰整個一樓空間

北投舊街上的路易莎，溫柔堅韌的佇立，等你來品嚐與感受

品味咖啡，也細細品味老房的氣息

北投路易莎咖啡｜官網菜單

北投路易莎咖啡｜店家資訊

■ 地址 : 台北市北投區光明路65號

■ 電話 : 02-28921613

■ 營業時間 : 平日7:00~21:00

北投路易莎咖啡｜訪後隨筆

☆ 交通位置便利鄰近北投市場，位於北投捷運站附近約步行3分鐘

☆ 蠻推薦這間老宅咖啡廳，除了到訪小憩品味咖啡，也能欣賞老屋的復古懷舊風情

☆ 以前都說北投是台北市的鄉下，因為沒有捷運的年代，搭公車到台北車站總是搖搖晃晃至少一小時，但這裡靠山近海，能走能玩的地方蠻多，北投人很幸福

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!!



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