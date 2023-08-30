文末有抽獎活動

之前跟朋友聚餐的時候就對明水然‧樂上了心

松菸店外表非常高級日料餐廳風格

加上美麗的大燈籠很難不讓人停下腳步留下照片

6月終於在平日上班出沒的超近距離遠百A13開了第二間店

雖然才剛開但不論松菸或是遠百A13都是一位難求開幕即爆紅

到A13為止目前明水然樂已經有5間分店

台北信義遠百店是唯一一間有開宵夜場的

週末來信義區Chill一下的時候還可以順便吃到最美味精緻的宵夜場

預計今年8月還會在宜蘭礁溪、淡水及板橋進駐明水然樂真的令人期待!

店內空間雖然幅員遼闊

但是座位其實只有兩大桌桌邊席次約16席

空間感非常寬敞明亮完全沒有緊迫的壓力感

可以盡情享受料理跟朋友家人聊天聚餐的舒適氛圍

明水然‧樂主打無菜單鐵板燒套餐

每份套餐都是均一價1600元+10%服務費

套餐總共有13道菜包含甜點

其中主餐採海陸雙主餐概念

可以吃到龍蝦三吃跟A5和牛或桂丁雞

這次吃下來覺得CP值超高物超所值

七夕快到的這個時節也很應景有愛的告白活動

即日起至活動截止為止到明水然‧樂 無菜單鐵板燒店內用餐

只要拍照或錄影明水然樂最吸引您的畫面並寫下一句喜歡明水然樂的原因@明水然樂

分享於IG/FB限時動態或貼文即可獲得獨家小饌乙份

如果大家有幸運訂到明水然‧樂用餐千萬不要錯過好康活動!

桌上的餐巾紙非常像是金箔編織一般閃閃發亮

小立牌的活動超級吸引人

只要加入樂多多APP會員就可以獲得入會禮「炙燒烏魚子」乙份

而且樂多多旗下全品牌積分都可通用兌換好禮

還有個很體貼客人的機制是只要60天內到集團任一餐廳再次用餐

原本60天會到期的點數就會再次展延60天效期

我這種很難即時用完點數的人真的很喜歡這個設計

像是我好朋友超愛吃的肉多多也是同集團的超人氣火鍋品牌

據說老闆之所以會新開明水然‧樂純粹就是本身喜歡釣魚吃魚到最後變成事業

佐餐提供的是荔枝烏龍茶

茶湯荔枝果實香濃郁清幽

入口潤喉暖心自帶回甘

忍不住多喝上幾杯

開胃菜送上水雲醋可以一口飲用

酸甜清爽海帶清脆非常好吃

桌上的小菜有帶甜味的醃漬蓮藕跟很有趣的醃蒜

在菜餚之間作為清新口腔味道轉換的效果非常棒

我個人很愛鐵板燒的其中一個原因是可以近距離觀賞食材轉化成佳餚的魔幻時刻

明水然‧樂的師傅每一位都專業架勢十足

以日本職人之匠心的高規格技術全心投入創作料理

除了嚴謹把關料理的每一個小細節之外

師傅還超級幽默有趣讓整個用餐過程更多了歡樂

原本看前菜圓滾滾白色的樣子以為是干貝

其實是煎山藥搭配小黃瓜跟蝦仁跟薏仁

山藥本身清脆帶點黏性的口感很令人上癮

醬料偏甜有點發酵味噌香非常有特色

澎湖船釣小卷新鮮上桌搭配老母雞熬煮雞湯跟絲瓜

這道菜色保留了食材最大限度的鮮甜原味

清爽溫和不刺激的味道很有高雅的懷石料理感

很久沒吃到令人驚豔的牡蠣了

超級大顆的廣島牡蠣少見以照燒醬調味

頂層還搭配了烏魚子粉末

按照推薦吃法搭配底部酥脆鹹香的海苔包裹後一口咬下

滿滿鮮味的牡蠣柔軟與湯汁入口

剎那間真的覺得把海洋吃進肚子裡

味道層次富有變化非常細膩

在強烈的味蕾體驗後再次換上和緩的茶碗蒸

蒸蛋內有松葉蟹肉搭配黑金的魚子醬球裝飾

高湯還用了龍蝦的蝦膏熬煮

蒸蛋入口即化口感細緻滑嫩

菜色隨著進展漸漸往大菜邁進

採用真鯛魚頭熬煮高湯搭配蘆筍跟日本生薑

不愧是當日漁獲魚肉超級鮮美濕潤

明水然‧樂的一大特點就在於新鮮多樣的現流海產

精挑時令現流魚是目前鐵板燒界唯一專心經營這塊的餐廳

因為每天釣到的魚類品種不一定相同

等待當天的驚喜上桌揭曉也是一個很令人期待的環節

因為廚師們乃至老闆不少都是釣魚同好

有機會還可能吃到師傅親自釣到的魚呢!

這次輪到真的干貝料理

生食級干貝淋上海膽魚卵醬

佐以比目魚騎邊肉與鮭魚卵

完全是奢華極致的海味盛宴

視覺效果也金光閃閃非常貴氣

主打的龍蝦三吃嚴選野生活龍蝦

在餐廳門口跟店內都可以看到水族箱裡有著生龍活虎的龍蝦

在用餐前才會做最即時處理活體食材確保客人可以吃到最新鮮的口感

龍蝦三吃除了蒸蛋之外

最精華的蝦肉以鐵板乾煎保留原汁原味

搭配鹽之花與非常特別的紅龍果醬

建議先吃原味再搭配調味品嘗不同風情

澳洲水姑娘龍蝦的肉體輕輕一拉就可以整尾拉起

肉質超極有彈性精實

感覺是隻運動很充足的龍蝦

海鮮告一個段落後送上的是冰涼沁心的梅子冰沙

酸爽微甜的味道超對我的喜好

甚至不少客人還會詢問能否續杯或是單點

希望未來明水然‧樂可以斜槓出梅子冰沙單品!

接下來的雙主餐回到陸地

這次可以選擇A5和牛紐約客或是桂丁雞

剛好跟家人一起一人一種還可以分享

A5和牛的油花跟紋理真的如同大理石般精緻散發光澤

光用看的就讓人唾液分泌旺盛想要大快朵頤

明水然‧樂供應的日本和牛為熊本A5與鹿兒島A4和牛

主要是因應客人喜歡的肥瘦比例不同考量而準備

如果不習慣Ａ5油花非常豐腴偏馥郁的口感

也可以選擇相對之下油花更少一些更有咀嚼肉感的A4和牛

搭配胡椒鹽與煎蒜簡單而經典

超級精準的五分熟度有著粉紅色澤

完美體現和牛特色的入口即化

每一口都是滿滿的油花香洋溢幸福滋味

香煎桂丁雞腿去骨肉外皮酥脆肉汁飽滿

桂丁雞肉強調過程絕對不施打抗生素和不使用生長激素飼養

真的是超多星級餐廳的指定食材

肉質非常甘甜軟嫩而不韌或老

除了牛肉之外也是不容錯過的主餐選擇!

味噌湯頭融合有白味噌、赤味噌跟加賀味噌三種調味

搭配龍蝦三吃最後一吃的龍蝦尾肉

湯頭味道層次很豐富不會太鹹

默默記錄空中灑鹽跟胡椒的瞬間

廚師的動作太有效率連快門時間都差點跟不上

套餐最後一定要有的鐵板燒炒飯完全跟一般炒飯非同個等級

即使胃已經有飽足的聲音響起仍然不能錯過

粒粒分明鹹香Q彈的米飯搭配牛肉

滿口的美味烤火香氣令人意猶未盡

詢問了服務人員有關樂多多集團底下的明水然·樂與明水然兩個品牌的差異

主要是在於明水然‧樂是日式，明水然則是歐式

料理方法跟食材搭配跟著風格有所差異

大家可以挑自己口味偏好的餐廳預訂即可!

最後到甜點的步驟果然是鐵板燒的精髓焦糖香蕉

另外還搭配了一大球冰涼的香草冰淇淋

正當我虎視眈眈甜點準備大快朵頤的時候

師傅開始在鐵盤上淋上橄欖油伴隨確認大家相機準備好

完全沒預料到竟然連視覺驚喜都為大家準備

接著整個燈光暗下隨著火槍一噴剎那火光亮起

短短幾秒的震撼度真的讓人忍不住驚呼出聲

如果有來用餐千萬記得要準備好手機或相機拍照錄影

一旦錯過就只好再預訂一次回訪了

目前明水然‧樂採取全預約制開放一個月前訂位

確保客人可以有足夠的時間跟空間享受美食

預訂的時候會先取訂金用來採購客人用餐的新鮮食材

特別是海鮮魚類每天都是根據漁港捕獲的種類而定

而且每一道餐點都會歷經3個月以上多次評比後才會正式入菜單

通常大約兩個月菜色會有新增或微調內容

真的是非常值得體驗跟反覆回訪也不膩的味蕾饗宴!

另外真心大推當天的服務人員

非常專業有禮隨時都有關注客人的用餐情形

很想頒發VIP獎給辛苦的服務人員跟廚師!

IG抽獎活動

至8/31為止到我的IG留言分享追蹤就可抽獎3張電子餐券(單張價值1600)

詳細抽獎方式請參考貼文~

*本文為免費與無償體驗「明水然・樂 遠百信義店」之試吃心得，心得內容為親自試吃之體驗感想

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/08/04

花費: 此次為店家邀約試吃無收費

明水然・樂 遠百信義店

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-15:00 (L.O 14:00)

Dinner: 17:30-24:00 (L.O 22:00)

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (訂位時間起算120分鐘)

低消限制: 每人一份套餐 (兒童100cm以下免低消/101cm～149cm799元)

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 110 台北市信義區松仁路58號14樓

電話: 02-8786-0466



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