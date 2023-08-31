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捷運中山站【糀日和 Kouji Cafe】超人氣日式洋食早午餐|復古鄉村風|三角飯糰可可愛愛|姐妹淘必來

2023-08-31 15:20:21 撒野樂活小村婦 人氣：104
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：75篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：糀日和 Kouji Cafe
place台北市中山區中山北路二段27巷14號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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捷運中山站早午餐》糀日和 Kouji Cafe| 超人氣和食X洋食 |義大利麵| 三角烤飯糰| 復古鄉村風 |姊妹淘必來

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和姐妹淘的小聚會，當然要選擇環境優氣氛佳的超人氣★★日式洋食早午餐★★「糀日和 Kouji Cafe」為了這次的約會，姊妹早早就預約好了，因為聽說很夯啊!! 不論如何一定都要走一遭。

交通

這裡由中山站捷運站出口，步行約6-8分鐘，緊鄰南西商圈、晶華酒店、康樂公園，位置相當便利。

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從中山北路步入巷弄底，就會看到一間綠意盎然的餐廳，白牆外的小庭院鋪上灰白色碎石，側旁則是復古綠鄉村風裝置門，木質的門框配上整面透明落地窗，是女孩們喜歡的風格！有Fu有 Fu ~ IMG_8318.jpg

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恰逢11月中前來，整間店已經佈置成濃濃的聖誕風情，雪花片片加上花圈鈴鐺，讓我們提早滿足過節的喜悅!!  

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入內之後，感覺平日的人也不少，難怪需要事前預訂座位，寬敞的空間瞬間變得熱鬧，橙黃色的復古燈光，照映著日式木作桌椅，氣氛真的很不錯，飲料吧檯設計得有質感，擺置著水果甜點，主餐覺得不夠都可以再額外加點，好填充你的胃並滿足味蕾！牆上的復古鐘格外典雅，滴答滴的走著但我們卻不覺流逝時光，旁邊的一行字打中人心『希望全世界的人，從肚子裡開始幸福』    哇！有沒有一股暖暖的洋流湧入？ 這不就是我來這裡找幸福的原因嗎？

菜單

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由於用餐時間只有1個半小時，我們4位女生討論了一會決定2份套餐與2份單點就好，才不會吃吃喝喝馬上就被店員提醒時間（你們懂的～請點頭！光是拍照和八卦都不夠用了）今天我們的餐點如下▼   

和食早午餐：鹽麴味增烤雞腿   

洋食早午餐：鹽麴豬排佐洋蔥醬   

青醬鹽麴雞腿肉細麵 

明太子海鮮細麵

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擺盤上桌讓人好驚艷，光是擺盤就很優秀，套餐份量夠大(貼心提醒>> 套餐是沒有飲料的唷)  整套有

 和食主食（鹽麴味增烤雞腿）沙拉、玉子燒、水果、味增湯、醃菜及最吸睛的三角烤飯糰

 洋食主食（鹽麴豬排佐洋蔥醬）濃湯、沙拉、吐司、雙太陽蛋、薯絲餅

每一樣都是用心料理，主餐與小菜皆是水準以上，莫怪平日就有這樣的人客。這家的義大利麵也是絕頂好吃，青醬調味相當濃郁，麵條軟硬適中皆有入味，雞腿肉外酥內嫩滋味十足，豬排肉質有嚼勁，海鮮亦是鮮美可口，小菜也不用說就是清爽，總之，這樣的份量對女孩來說恰恰好，又可以一起分享四種不同口味餐點。姊妹們對於餐點則是頻頻表示滿意，列入下次可以再回顧的名單囉。

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結論

餐點美味，位置舒適，交通方便，價位中等，免服務費，寵物友善，店員親切，但用餐時間限制1.5小時偏緊湊，只有這部分不ok，若能拉長到2小時會更棒！也讓大家有充裕的時間享受美食。

店家資訊 

糀日和 Kouji Cafe  〈每人低消$200〉

地址：台北市中山區中山北路二段2714

電話：02-2581 8300

營業時間：10:00-18:00

 小常識 

日本漢字「糀」 注音 ㄏㄨㄚ 有另外一個更常見的寫法，是「麹」，也就是米麴的意思

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文章標籤

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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