連假回台中的路途，因為車潮眾多臨時下交流道休息，於是谷歌查詢到這間評價很不錯的餐廳，剛好我們家特別喜愛牛肉料理，這一嚐不得了啊『永盛牛肉之家』就馬上列入最愛的餐廳名單，今天一定要介紹給大家
『永盛牛肉之家』位於桃園市的龍潭交流道下不遠處，民國69年營業至今已逾40個年頭，從一個賣牛肉麵小小的矮屋傳承到現在第二代經營，也轉型成餐廳，堅持品質的用心料理，食材當日現買現做，新鮮美味呈現給所有的客人
餐廳正前方有幾個停車位但容易客滿，這時候請往左邊入口進去，另外附有停車場，可以容納較多車輛，在熱鬧的商區能夠有停車場鎮是太方便了
永盛牛肉之家｜店家資訊
■ 地址 : 桃園市龍潭區大昌路二段106號
■ 電話 : 03-4897919
■ 營業時間 : 11:00-14:00/17:00-20:30
(周三公休)
永盛牛肉之家｜店家環境
從進入餐廳門口就能感覺環境的舒適度，寬敞明亮的大門窗還有綠色植栽，裡面空調舒適完全沒有油煙味
餐廳內部相當乾淨整潔，
空間寬敞座位也很多
有四人、六人、八人桌、圓桌以及包廂區
天花板挑高、座位之間有間隔
所以完全不會感到擁擠
服務人員親切的招呼我們入座
並且熱心的介紹餐點
一進來就已經加分了
▲櫃台旁邊的飲料區
▲櫃台牆面上的新品推薦，還有許多名人簽名呢
▲櫃檯旁的醬料自取區
▲餐廳收銀櫃台
永盛牛肉之家｜菜 單
看到菜單很開心，品項超多元
因為有整整兩片那麼豐富!!
包含 合菜、台菜料理、火鍋、
各式牛肉料理、飯麵類、冷盤、油炸類都有
雖然客人不少但是上菜速度並不會太慢
牛肉炒麵 $120
先從最基本的炒麵開始品嘗
就知道有沒有功夫
這盤炒麵炒得夠入味，牛肉片也蠻有誠意
不但份量多、肉片還是有一點厚度的
牛肉冷拼盤(小) $200
拼盤裡面有 牛腱、牛肚、牛筋
滷得相當入味，
加上特製醬汁和辣醬超提味
香香微辣口感很不錯
牛筋牛腱咬起來Q彈有嚼勁
這一盤很受喜歡一下就被掃光
牛肉湯 (小) $110
牛肉湯頭香醇濃郁，加上了滿滿蔥花和香菜
湯頭裡有一點特殊的中藥調味，味道十足
牛肉厚實又大塊吃起來好過癮
青椒炒牛肉 (小) $220
永盛之家的熱炒類也是評價很好，
不點個幾樣怎麼行?
這道菜真的很下飯，牛肉跟青椒就是絕配
肉片炒得軟嫩也不會柴
金沙芙蓉 (小) $180
這道金沙芙蓉端上桌一陣香氣撲鼻
口感外酥內軟，鹹鹹又香香令人陶醉
豆腐滑嫩的蛋香加上鹹蛋非常合拍
不知不覺馬上又添了一碗飯
哈司咖哩軟殼蟹 (小) $380
軟殼蟹事先酥炸過，再用咖哩醬炒製
可以單吃也可以搭配著哈司軟法來享用
咖哩醬料濃醇中帶有一丁點的香辣嗆味
味道很特別相當吸引人
孩子超愛這道料理，吃完也很有飽足感
番茄牛肉湯 (中) $240
牛肉湯的份量好大一碗
我們四人根本喝不完還打包回家繼續吃
牛肉片、番茄、高麗菜、洋蔥~
滿滿的料超豐富
清甜爽口的番茄湯襯托出牛肉的自然香味
酸甜回甘喝起來也很開胃
不愧是牛肉料理之家，營養健康的這碗湯
幸福感無比又足以暖心暖胃
永盛牛肉之家｜後記
★用餐過的感覺很不錯，不僅交通方便而且餐廳環境良好，菜色真的豐富選擇性多，每一次來都可以點不同的菜來品嚐，我想我應該也吃不膩吧! 菜色好吃而且價位不會太貴，CP值算高，在地飄香的好味道推薦給大家囉
★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!!
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永盛牛肉之家｜地理位置
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