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龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒也一級棒｜近交流道附停車場

2023-08-30 23:37:40 撒野樂活小村婦 人氣：1,724
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撒野樂活小村婦

發表篇數：58篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：永盛牛肉之家
phone03-4897-919
place桃園市龍潭區大昌路二段106號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

連假回台中的路途，因為車潮眾多臨時下交流道休息，於是谷歌查詢到這間評價很不錯的餐廳，剛好我們家特別喜愛牛肉料理，這一嚐不得了啊『永盛牛肉之家』就馬上列入最愛的餐廳名單，今天一定要介紹給大家

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『永盛牛肉之家』位於桃園市的龍潭交流道下不遠處，民國69年營業至今已逾40個年頭，從一個賣牛肉麵小小的矮屋傳承到現在第二代經營，也轉型成餐廳，堅持品質的用心料理，食材當日現買現做，新鮮美味呈現給所有的客人

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餐廳正前方有幾個停車位但容易客滿，這時候請往左邊入口進去，另外附有停車場，可以容納較多車輛，在熱鬧的商區能夠有停車場鎮是太方便了

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

  永盛牛肉之家｜店家資訊 

■ 地址 : 桃園市龍潭區大昌路二段106號 

■ 電話 : 03-4897919

■ 營業時間 : 11:00-14:00/17:00-20:30

 (周三公休)

■ 官網 : 永盛餐廳 FB粉專 永盛牛肉之家

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  永盛牛肉之家｜店家環境 

從進入餐廳門口就能感覺環境的舒適度，寬敞明亮的大門窗還有綠色植栽，裡面空調舒適完全沒有油煙味

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餐廳內部相當乾淨整潔，

空間寬敞座位也很多

有四人、六人、八人桌、圓桌以及包廂區

天花板挑高、座位之間有間隔

所以完全不會感到擁擠

服務人員親切的招呼我們入座

並且熱心的介紹餐點

一進來就已經加分了

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

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▲櫃台旁邊的飲料區

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▲櫃台牆面上的新品推薦，還有許多名人簽名呢

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▲櫃檯旁的醬料自取區

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▲餐廳收銀櫃台 

  永盛牛肉之家｜菜 單 

看到菜單很開心，品項超多元

因為有整整兩片那麼豐富!! 

包含 合菜、台菜料理、火鍋、

各式牛肉料理、飯麵類、冷盤、油炸類都有 

雖然客人不少但是上菜速度並不會太慢

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 牛肉炒麵 $120 

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先從最基本的炒麵開始品嘗

就知道有沒有功夫

這盤炒麵炒得夠入味，牛肉片也蠻有誠意

不但份量多、肉片還是有一點厚度的

 牛肉冷拼盤(小) $200 

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拼盤裡面有 牛腱、牛肚、牛筋

滷得相當入味，

加上特製醬汁和辣醬超提味

香香微辣口感很不錯

牛筋牛腱咬起來Q彈有嚼勁

這一盤很受喜歡一下就被掃光​​​​

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 牛肉湯 (小) $110 

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牛肉湯頭香醇濃郁，加上了滿滿蔥花和香菜

湯頭裡有一點特殊的中藥調味，味道十足

牛肉厚實又大塊吃起來好過癮

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 青椒炒牛肉 (小) $220 

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

永盛之家的熱炒類也是評價很好，

不點個幾樣怎麼行?

這道菜真的很下飯，牛肉跟青椒就是絕配

肉片炒得軟嫩也不會柴

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

 金沙芙蓉 (小) $180 

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

這道金沙芙蓉端上桌一陣香氣撲鼻

口感外酥內軟，鹹鹹又香香令人陶醉

豆腐滑嫩的蛋香加上鹹蛋非常合拍 

不知不覺馬上又添了一碗飯

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

 哈司咖哩軟殼蟹 (小) $380 

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

軟殼蟹事先酥炸過，再用咖哩醬炒製

可以單吃也可以搭配著哈司軟法來享用

咖哩醬料濃醇中帶有一丁點的香辣嗆味 

味道很特別相當吸引人

孩子超愛這道料理，吃完也很有飽足感

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

 番茄牛肉湯 (中) $240 

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

牛肉湯的份量好大一碗

我們四人根本喝不完還打包回家繼續吃

牛肉片、番茄、高麗菜、洋蔥~

滿滿的料超豐富

清甜爽口的番茄湯襯托出牛肉的自然香味

酸甜回甘喝起來也很開胃

不愧是牛肉料理之家，營養健康的這碗湯

幸福感無比又足以暖心暖胃

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料理｜環境優熱炒

  永盛牛肉之家｜後記 

★用餐過的感覺很不錯，不僅交通方便而且餐廳環境良好，菜色真的豐富選擇性多，每一次來都可以點不同的菜來品嚐，我想我應該也吃不膩吧! 菜色好吃而且價位不會太貴，CP值算高，在地飄香的好味道推薦給大家囉

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!! 

 

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  永盛牛肉之家｜地理位置 


檢視較大的地圖

 

 

 

 

 

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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