連假回台中的路途，因為車潮眾多臨時下交流道休息，於是谷歌查詢到這間評價很不錯的餐廳，剛好我們家特別喜愛牛肉料理，這一嚐不得了啊『永盛牛肉之家』就馬上列入最愛的餐廳名單，今天一定要介紹給大家

『永盛牛肉之家』位於桃園市的龍潭交流道下不遠處，民國69年營業至今已逾40個年頭，從一個賣牛肉麵小小的矮屋傳承到現在第二代經營，也轉型成餐廳，堅持品質的用心料理，食材當日現買現做，新鮮美味呈現給所有的客人

餐廳正前方有幾個停車位但容易客滿，這時候請往左邊入口進去，另外附有停車場，可以容納較多車輛，在熱鬧的商區能夠有停車場鎮是太方便了

永盛牛肉之家｜店家資訊

■ 地址 : 桃園市龍潭區大昌路二段106號

■ 電話 : 03-4897919

■ 營業時間 : 11:00-14:00/17:00-20:30

(周三公休)

■ 官網 : 永盛餐廳 FB粉專 永盛牛肉之家

永盛牛肉之家｜店家環境

從進入餐廳門口就能感覺環境的舒適度，寬敞明亮的大門窗還有綠色植栽，裡面空調舒適完全沒有油煙味

餐廳內部相當乾淨整潔，

空間寬敞座位也很多

有四人、六人、八人桌、圓桌以及包廂區

天花板挑高、座位之間有間隔

所以完全不會感到擁擠

服務人員親切的招呼我們入座

並且熱心的介紹餐點

一進來就已經加分了

▲櫃台旁邊的飲料區

▲櫃台牆面上的新品推薦，還有許多名人簽名呢

▲櫃檯旁的醬料自取區

▲餐廳收銀櫃台

永盛牛肉之家｜菜 單

看到菜單很開心，品項超多元

因為有整整兩片那麼豐富!!

包含 合菜、台菜料理、火鍋、

各式牛肉料理、飯麵類、冷盤、油炸類都有

雖然客人不少但是上菜速度並不會太慢

牛肉炒麵 $120

先從最基本的炒麵開始品嘗

就知道有沒有功夫

這盤炒麵炒得夠入味，牛肉片也蠻有誠意

不但份量多、肉片還是有一點厚度的

牛肉冷拼盤(小) $200

拼盤裡面有 牛腱、牛肚、牛筋

滷得相當入味，

加上特製醬汁和辣醬超提味

香香微辣口感很不錯

牛筋牛腱咬起來Q彈有嚼勁​

這一盤很受喜歡​一下就被掃光​​​​

牛肉湯 (小) $110

​牛肉湯頭香醇濃郁，加上了滿滿蔥花和香菜

湯頭裡有一點特殊的中藥調味，味道十足

​牛肉厚實又大塊吃起來好過癮

青椒炒牛肉 (小) $220

永盛之家的熱炒類也是評價很好，

不點個幾樣怎麼行?

這道菜真的很下飯，牛肉跟青椒就是絕配

肉片炒得軟嫩也不會柴

金沙芙蓉 (小) $180

這道金沙芙蓉端上桌一陣香氣撲鼻

口感外酥內軟，鹹鹹又香香令人陶醉

豆腐滑嫩的蛋香加上鹹蛋非常合拍

不知不覺馬上又添了一碗飯

哈司咖哩軟殼蟹 (小) $380

軟殼蟹事先酥炸過，再用咖哩醬炒製

可以單吃也可以搭配著哈司軟法來享用

咖哩醬料濃醇中帶有一丁點的香辣嗆味

味道很特別相當吸引人

孩子超愛這道料理，吃完也很有飽足感

番茄牛肉湯 (中) $240

牛肉湯的份量好大一碗

我們四人根本喝不完還打包回家繼續吃

牛肉片、番茄、高麗菜、洋蔥~

滿滿的料超豐富

清甜爽口的番茄湯襯托出牛肉的自然香味

酸甜回甘喝起來也很開胃

不愧是牛肉料理之家，營養健康的這碗湯

幸福感無比又足以暖心暖胃

永盛牛肉之家｜後記

★用餐過的感覺很不錯，不僅交通方便而且餐廳環境良好，菜色真的豐富選擇性多，每一次來都可以點不同的菜來品嚐，我想我應該也吃不膩吧! 菜色好吃而且價位不會太貴，CP值算高，在地飄香的好味道推薦給大家囉

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!!

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永盛牛肉之家｜地理位置



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