台北最新最時尚的餐廳非貳樓微風南山莫屬，從一開幕就造成轟動，打造台版曼哈頓，一整片的落地窗，讓你在挑高九米空間摩天大樓內，近距離欣賞台北101高空城巿美景，內部裝潢為現代美術館設計，搭配流線造型燈具，全玻璃鏡面讓人彷彿飄浮在空中，光影交錯呈現輕奢華風，建議來訪最佳時段為夕陽西下前，可同時飽覽落日、藍調夜景等一次完成，展現變幻莫測的光影，超美超夢幻的，成為台北最佳約會首選。

彷佛置身在美國曼哈頓的摩天大樓裡欣賞台北高空城巿美景，愈夜愈美麗，建議最佳時刻傍晚十分。

近距離欣賞台北101高空落日城巿美景。影片分享

傍晚呈現藍調的貳樓。

偶爾也要寵愛自己，對自己最愛的人好一點，貳樓微風南山店，簡直就是小資族的最愛，CP值超高，只要低消100元就可以在微風南山一邊享用美食，一邊欣賞101的高空美景，真是雙重享受，找一天帶心愛的人來台北高空約會吧～

門口還貼心設計等候區。

採線上點餐，也有提供壓克力版DM菜單，超特別的～影片分享

招牌必點：歐式麵包盤100元，可無限續，還附黑糖奶油，CP值超高。

原以為只是普通的麵包，沒想到這麼好吃，有佛卡夏和歐式麵包，外酥內軟加上它特製的黑糖奶油，熱熱的超好吃的～

美景加美食，真是人生中的一大享受～

招牌必點：莎莎黑咖哩炸雞230元，微風南山限定菜色

看起來黑嚕嚕，炸雞搭配特製黑咖哩醬和無花果莎莎醬，簡直就是完美結合，一口咬下讓人驚豔，擁有多層次口感。

招牌必點：橙香法式丹麥舒肥雞430元，貳樓經典熱銷橙香丹麥，獨家研發法式吐司也太好吃了，外鬆內軟吃了會上癮，雞肉採用低溫熟成烹調，健康又美味。

點早午餐，能享用咖啡、紅茶、奶茶、雪碧、可樂、熱檸檬果萊姆茶等不限種類，無限續杯，CP值超高。

還有小大人系列，微風南山限定。

我們很幸運被安排靠窗的位置，可以在此用餐真的超級無敵幸福～

尤其是傍晚十分時，將窗簾拉起來，映入眼簾的是，這整座城市美景都盡收眼底。

貳樓微風南山店最美的藍調時光。

找一天帶心愛的人來一場高空浪漫約會，貳樓微風南山店是最佳首選，光這美景就讓人陶醉了～

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大型瘋狂抓鈔機在指定時間內抓到特別鈔票，就能獲得限量好禮。影片分享

參加活動就可以兌換啤酒特調

微風南山戶外景觀台，影片分享

最佳與101合影的位置。

Second Floor 貳樓微風南山店：台北市信義區松智路17號7樓；營業時間：11：00-21：30，四五六11：00-22：00

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