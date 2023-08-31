中秋烤肉即將來臨，大家今年想要怎麼烤肉呢，是在家自己烤還是修揪去燒肉餐廳呷崩呢，糖糖喜歡自己烤，比較有中秋烤肉的FU，去燒烤店隨時都能去，是說有人跟糖糖一樣喜歡烤肉但討厭烤海鮮類，容易沒熟又要烤很久，來來來～今年中秋烤肉海鮮直接交給台中新天地，這次新天地推出了嗆「秋」海鮮桶，選用多種高檔海鮮食材及綜合蔬菜結合美式手抓吃法，整桶都是熟食即可享用

嗆秋海鮮桶 6人份 優惠價2999元

新天地今年推出的台中中秋海鮮桶有四人份及六人份，主打多種高檔海鮮食材及綜合蔬菜，搭配主廚特製兩種風味醬料「藤椒青醬」及「炭烤紅醬」，並結合美式手抓海鮮豪邁吃法，直接省去洗碗盤的步驟，餐點都是當天新鮮製作，免烤免等，外帶回家就能直接享用

糖糖這次點的是六人份的嗆秋海鮮桶，整桶拿起來沉甸甸的，用料相當實在呢

店家除了海鮮桶及醬料，還有附上手套及餐墊紙，將餐墊紙鋪平後把桶裝的海鮮直接倒出來，接著戴手套就可以直接享用啦，是不是超級方便，接下來就讓我們來瞧瞧新天地台中中秋海鮮桶裡頭包含哪些澎派海鮮

波士頓龍蝦

第一個登場的當然是主角波士頓龍蝦囉，直接一整隻入料，重點還不是小隻size的波士頓龍蝦，蝦肉肥美彈牙，不僅身體，龍蝦螯也滿滿都是肉，鮮甜可口伴隨著藤椒青醬的麻香及小辣風味

紅蟳 *2

瞧瞧台中新天地這桶嗆秋海鮮桶。裡頭不只有波士頓龍蝦，還有兩隻肥嘟嘟的紅蟳，裡頭的蟹膏滿滿，大口咬下去就是爽快，鮮甜滋味立刻在嘴裡蔓延開來，不只蟹膏厲害，蟹肉也相當鮮甜好吃

根島大蝦 *6

蝦子的部分是選用大隻的根島生態蝦，來自印尼天然紅樹林海域，不吃人工飼料，只吃海洋綠色生物長大，蝦肉緊實彈牙，甜度也比一般蝦類還要高呢

竹蟶

竹蟶有點像蛤蜊，生長在純淨水域，長長的外觀還挺俏皮的，肉質比蛤蜊肉更加肥厚多汁，吃起來沒有什麼腥味

淡菜

新天地台中中秋海鮮桶的淡菜還蠻大顆的，裡頭肉質肥美，交織著藤椒青醬的迷人香氣

九孔鮑 *6

裡頭貝類除了竹蟶、淡菜、扇貝，還有九孔鮑，肉質Q嫩彈牙，鮮味十足

中卷 *2

糖糖最愛的中卷在台中新天地的中秋海鮮桶裡也吃的到，肥嘟嘟的中卷口感相當彈牙，讓人越嚼越鮮

喜歡口味重一點的朋友，可以再沾上一旁附上的藤椒青醬，香麻滋味更加濃厚

新天地的台中中秋海鮮桶裡頭除了高檔海鮮食材，還有各式各樣的蔬果類，有櫛瓜、花椰菜、玉米、杏鮑菇、馬鈴薯等，蔬菜類也炒的非常入味，吸附著主廚特製的藤椒青醬汁，香辣帶麻的滋味，讓人越吃越涮嘴

愛吃海鮮的朋友們，新天地這次推出的台中中秋海鮮桶你一定嚐嚐，超澎派海鮮，免烤免等上桌直接享用，中秋烤肉必備，即日起至9/26期間限定販售，海鮮桶為外帶熟食，採到店自取無外送，請於3日前預訂，取餐時間各店略有不同，詳情請參考各店官網

訂購資訊 → 新天地嗆秋海鮮桶