新竹品鮮漁舖 生鮮魚貨鱈場蟹、水姑娘、波士頓龍蝦一條龍最新鮮 在地飯店餐廳指定供應商 於1900年營業至今的百年漁鋪/宏裕行/地址

新竹城北街的「品鮮漁舖」在地經營百餘年，是少有的百年漁鋪！從魚貨撈起上岸到自家協和冷凍廠完整即時的供應鏈，活體鱈場蟹、水姑娘龍蝦、還在吐舌頭的蛤蜊和數不盡的超青漁貨，是坊間國賓、喜來登、煙波等高級飯店海鮮的最愛通路，從日據時期就經營至今，在前兩年開啟消費門市，縮短海鮮到餐桌的里程，不僅省荷包還把大飯店等級食材帶回家。

品鮮漁舖

地址 : 新竹市北區城北街117號

電話 : 070 1024 7782

時間 : 周一公休

週二 ~ 周六 : 07:00 ~ 18:00

週日 : 07:00 ~ 13:00

官網：http://www.tastyseafood.com.tw全台滿$3000免運費(不含離島)

粉專：https://www.facebook.com/TastySeafood?mibextid=LQQJ4d

優惠活動 :

生食級冷凍海膽+鮭魚卵一杯只要$850元僅限門市，鮮美海味一次帶走~

品鮮漁舖 位置及停車方式

品鮮漁舖就在城北街上，鄰近就是中正市場和文雅里的新富町，這樣說應該大家就知道概略的位置；跟大家報個小路，我們車子可以停在中正市場的停車場，走下來後往這個小路直行就可以看到品鮮漁舖和協和冷凍廠。

右側是協和冷凍廠，剛走來就可以看到出貨司機忙入忙出；左邊就是今天來的品鮮漁舖，提供消費者直接選物採購；有看到這個since 1900嗎?這直接比我還大上好幾輪阿！

車子停中正市場，下來之後直接走下圖正中間的巷子直行就可以看到

品鮮漁舖 環境介紹

尚青當然就是要活體！直接在店門口就有養殖缸，來看看有什麼~有這麼大隻的龍蝦水姑娘，活的活的而且隻隻生龍活虎的！這看到這個水波剪影就不用說，平時比較不常見到鱈場蟹，現在是直接看到鱈場蟹本人，就是這麼大隻。

比較常見的波士頓龍蝦，這邊也是個頭稍大的等級；活體類的海鮮就論斤賣，當天的售價也是清楚的標註出來，可以放心選購。

入口處有東石鮮蚵、中蛤和大蛤，都還在吐舌頭很新鮮。

想要什麼新鮮的海物就來看冷凍櫃吧！

品鮮漁舖 新鮮海味

宏裕行月亮蝦餅

宏裕行花枝蝦排

宏裕行墨魚香腸

和我一樣錯失今年的澎湖行嗎?沒關係，宏裕行系列的月亮蝦餅、花枝蝦排、海鮮派、墨魚香腸，這裡直接有現貨，想吃直接帶回家不僅不用等價格甚至還比團媽都還要便宜，品鮮漁舖是宏裕行的地區經銷，來這準沒錯。

現代人的生活忙碌，也不一定都會處理整尾活魚的關係，所以這裡賣的是已經幫婆婆媽媽們殺好可以直接下鍋料理的魚，對於魚種來源的挑選也是品鮮漁舖的堅持，無毒的新鮮直達的漁貨加上真空包裝乾淨又衛生，用現代科技延伸老品牌的堅持。

現流紅條

盤仔魚

石狗公

今天有現流紅條、盤仔魚，今天的晚餐想吃什麼呢?

青甘下巴

圓鱈切片

青甘下巴、圓鱈切片這些都是飯店用菜，在飯店吃到什麼好吃的都可以在這找到食材回家重現。

直接遮住我的臉這麼大一片

白帶魚

白帶魚捲

最近的火鍋很喜歡用白帶魚捲，老闆特別有介紹這是黑眼白帶，是台灣的魚種，比有些用油帶來販售的品質好很多，喜歡吃白帶魚的當然要吃好一點~

國王鮭魚

想在家品嘗生食級鮭魚生魚片嗎?生食級國王鮭魚滿足你的需求，晚上開起投影機在夾一片飽滿入口即化的生魚片細細品嘗鮭魚的美味，好~不多說~收~

伊比利豬肋排

往後看還有伊比利豬肋排，請注意，這是橡實果 BELLOTA 等級，是伊比利豬中堪稱和牛等級，現在的戰斧有特價也很好帶喔~

品鮮花枝丸

這麼大顆的花枝丸有看過嗎?這是品鮮自家品牌的花枝丸，也是非常建議入手~~

戎的魚店薄鹽鯖魚片

另一邊我也找到不少好貨，基本上你想得到但是不知道去哪買的都可以來品鮮看看；戎的魚店，號稱魚界的LV品牌，也是地區經銷，薄鹽鯖魚片$85元~收~

藍鑽蝦

澎湖明蝦

手臂蝦

鱈場蟹腳

藍鑽蝦、澎湖明蝦、還有超狂妄的手臂蝦，除了剛剛的活體蟹，這裡也有單賣鱈場蟹腳；是不是逢年過節想找點不同的食材卻沒方向，趕緊把品鮮漁舖記下來~

生食級海膽+鮭魚卵活動 $850

生食級冷凍海膽現在和鮭魚卵有搭配活動，A級加上完整形狀可是上等貨色；鮭魚卵是搭配這樣一杯份量很不錯，如果今天晚上想來個海膽鮭魚卵蓋飯嗎?現在一組只要$850元鮮美海味一次帶走~

冷凍全殼生蠔

最後還有這個露營版冷凍全殼生蠔，鐵盒中攜帶方便，露營帶一組直接放在火爐上加熱就可以，是不是超方便的阿！

來到一個比自己年紀還大的魚鋪真是個相當不一樣的體驗，一個件事做久就是專業，做了一百多年延續了五代人的經驗傳承，這已經不是叫做專業來形容，而是把這份堅持和專業寫進血液中；來品鮮漁舖看看~不僅僅吃好魚，還是一份新竹的在地情感，而且高品質還省荷包喔~

品鮮漁舖 營業時間地址

品鮮漁舖

地址 : 新竹市北區城北街117號

電話 : 070 1024 7782

時間 : 周一公休

週二 ~ 周六 : 07:00 ~ 18:00

週日 : 07:00 ~ 13:00

官網：http://www.tastyseafood.com.tw

粉專：https://www.facebook.com/TastySeafood?mibextid=LQQJ4d