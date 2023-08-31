新竹的夏天就來喝薏仁湯甜點吧！「薏人界 • 甜品」鄰近城隍廟商圈，以每日熬煮薏仁湯、蓮子水、紫米、銀耳的堅持，其低糖、養生的概念收穫廣大粉絲喜愛，搭配有傳統的紅豆、綠豆、嫩仙草與時下流行的蒟蒻、抹茶凍和現刷日式抹茶，一杯杯漸層繽紛透心涼，怎麼也想不到傳統的養生甜點在餡料層層堆疊下也能這麼美~

薏人界 • 甜品

地址 : 新竹市北區西大路420號

時間 : 10:00-18:30 (售完提早打烊)

電話 : 03-5280509

粉專 : https://www.facebook.com/PearlBarleyWorldDessert

外送 : 外送距離門檻，請致電詢問店家

薏人界 • 甜品 位置及停車方式

薏人界 • 甜品位於西大路上，就在大家熟知的黑隆美食隔壁，吃完飯再帶杯薏仁甜品回家整個就是超享受~街鄰西大路與中山路十字路口，門口摩托車臨停購買很方便，周末時分步行買一杯邊走邊逛超愜意的~

薏人界 • 甜品 環境介紹

就和薏人界所主打的甜點相同，以復古懷舊為主體在延伸出潮流新元素；洗石子的地磚與牆面，再以外婆家這種眷村時期的木漆拉門隔出一處臨路、一處內縮的候位用餐區。

庫柏力克熊變形金剛熊與鄉村風的配件擺飾，撞色卻也不違和。

早期褐漆木與花玻璃區隔出點餐、取餐櫃台，對年輕人是復古懷舊，對長輩則是多了跨世紀的親切感；才開門沒多久就有不少人來購買了~

薏人界 • 甜品 菜單

剛看到菜單的品項絕對是選擇困難，來幫大家做個簡單歸類；第一步先選一定要吃到才開心的項目 : QQ蒟蒻、滑嫩仙草凍、茶香抹茶凍、濃郁黑芝麻、Q彈紫米和日式濃抹茶，選好大方向候再往下延伸就簡單多了~薏仁湯、蓮子水、紅豆、綠豆和紫米等都是當天現煮，薏仁湯更是需要靜置多時後才能撈起漂浮的黏膜雜質；一邊招呼客人一邊端起一桶桶悶煮的紅豆、紫米，就連抹茶都不是用抹茶醬，而是一份份現泡手刷；看到絡繹不絕的客人等待，體現用心的態度，感覺得出來也喝得出來~

目前的菜單計有56個品項，誇張的是在沒用POS機的情況下老闆幾乎都能被得起來~這太驚人了~

32.濃抹茶紅豆蓮子/薏仁湯 $60

34.濃抹茶仙草綠豆/抹茶牛奶 $65

有別於傳統的濃稠勾芡感，薏人界帶來清爽無負擔的口感更符合現今年輕人的喜愛，吃得出薏仁綿密顆粒還有些許清甜；最受歡迎的抹茶是大人系口味，其中甘苦帶來茶香回韻，抹茶是一杯一杯刷，一天有100杯就是刷個100輪，這麼辛苦當然也帶來好滋味，「濃抹茶紅豆蓮子薏仁」是配上壓力鍋悶煮至爛的紅豆，些微的甜滲入其中，蓮子口感很是綿密。

另一杯是「濃抹茶仙草綠豆抹茶牛奶」，店家自製仙草加上綠豆，所有品項的紅、綠豆都可以自由更換，濃抹茶的另一個選項是抹茶牛奶，綜合抹茶茶澀多些奶香。

22.紫米紅豆蓮子/紫米牛奶 $65

想要更多飽足感，紫米是超適合下午茶的系列~Q彈紫米每一口都有彈性，香甜紅豆配上蓮子的綿密，無負擔又有飽足感是咀嚼控的最愛。

28.芝麻蒟蒻仙草綠豆 /薏仁湯 $65

先把芝麻加入薏仁攪拌，開動前就算不攪拌也能讓芝麻香氣能均勻呈現，蒟蒻和綠豆搭配大大降低吃甜點的罪惡感 XD 額外加料仙草，這杯真是舒服的透心涼。

52.銀耳紅棗抹茶凍/蓮子水 $65

白皙晶透這杯超美的~骨溜的銀耳膠質滿滿，滑順帶有清脆口感，疊上翠綠的抹茶凍和紅棗，冰涼的茶凍回甘搭配蓮子水，微甜剛好顏值擔當。

04.蒟蒻紅豆蓮子/薏仁湯 $55

把蒟蒻放在第一位不是沒有原因的 XD 低卡高纖適合想要低熱量又想要飽足感的女孩~加上紅豆和蓮子，今天的下午茶就是這麼吃~

薏人界 • 甜品 營業時間地址

薏人界 • 甜品

地址 : 新竹市北區西大路420號

時間 : 10:00-18:30 (售完提早打烊)

電話 : 03-5280509

粉專 : https://www.facebook.com/PearlBarleyWorldDessert

外送 : 外送距離門檻，請致電詢問店家