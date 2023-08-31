三十茶主打健康天然、真材實料的手搖飲品牌，終於插旗新北市囉！選在相當熱鬧的江子翠站附近，交通四通八達，開業短短時間我就已經來兩次，兩次都相當滿意

整個九月的週六、日、一、二連續４天，指定品項第二杯半價，等於打了75折！中午12:00跟下午17:30開賣，想喝的朋友手腳要快~

三十茶板橋江子翠店招牌混珠純手工製成，口感軟Q非常有咬勁，跟一般的機器珍珠口感大不相同～堅持0色素、0防腐、0香精

來上一杯混珠清境烏龍拿鐵，同時滿足味覺跟視覺的雙重享受，烏龍拿鐵滑順好入口，是三十茶必喝的招牌飲品！

三十茶板橋江子翠店古樹紅茶是原生種茶樹製成的紅茶，混上特調鮮奶，絲滑口感相當喜歡，搭配爽脆的烏龍凍，雙倍茶韻滋味超迷人😍

百香金鑽綠茶料好實在，三種配料宛如在口中上演三重奏，豐富多層次口感～氣泡桃醉冷莓，吃得到楊桃酸甜果肉令我食指大動～奶霜·清境老烏龍的奶霜鹹香開胃，搭配濃郁烏龍茶好速配，喝起來好順口～

板橋芋頭控一定要來，三十茶手打芋泥珍珠拿鐵絕對是板橋芋頭飲品top3，手打芋泥綿密甜度剛剛好、搭配超有咬勁的芋頭珍珠，鮮奶串連起芋頭珍珠跟紫薯芋泥，一入口芋頭美味充滿口腔，真材實料新鮮製作～這家新開幕飲料店，趕快趁這一波優惠好康，來三十茶嚐鮮吧！

三十茶板橋江子翠店燒燙燙新登場，短短時間我就來喝兩次，可見好滋味有多麼吸引我，新北首間店就在江子翠，鄰近我平常的健身房，運動前後來上一杯三十茶低熱量的三十茶再適合不過

兩次來三十茶板橋江子翠店都被人潮嚇到，生意怎麼這麼的好，可見板橋人也喜歡這個講究天然的滋味，豐富多樣化的選擇，喝過一次就會被圈粉

看看這個整桌滿滿的飲料，都是客人的訂單，不論自取、外送、外帶都很方便，透過LINE線上點餐省下超多現場等候時間~

堅持現點現做，配料新鮮、果茶現萃，滋味就是特別清爽，不會苦澀的清新滋味，話不多說趕快來開喝吧！

三十茶板橋江子翠店菜單

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三十茶板橋江子翠店優惠

整個九月的週六、日、一、二連續４天，指定品項第二杯半價，等於打了75折！中午12:00跟下午17:30開賣，想喝的朋友手腳要快~ 每人限購一組，數量有限，想喝的朋友手腳要快~

千萬別錯過一整個月的好康優惠，十款飲料通通都想要喝一輪，每次來都有不同的品項選擇，快跟著省錢王趁這波好康，把三十茶推薦飲品通通喝一輪吧！

飲品不僅天然好喝、低負擔，顏質非常高～用５個字形容就是色香味俱全，光聞到這個香氣就口水直流不已～

混珠清境烏龍拿鐵 M55 L70

清境烏龍茶香氣十足，相當順口不會苦澀，烏龍香氣相當迷人，加入鮮奶做成拿鐵後，乳香跟茶香互不搶戲，喝起來有夠滑順！

加入０色素、0防腐、0香精的手作混珠，使用數種天然植物營養素，混出的獨特色澤，才能散發出閃閃動人的光澤～

蝶豆花、白玉、紫薯等多種口味一次滿足～與清境烏龍一起享用口感極佳，喜歡咀嚼系飲品的朋友們，千萬不可錯過這杯三十茶的人氣飲品喔！

百香晶鑽綠茶L65

三十茶飲品不只好喝，用料還相當實在，喝上一杯有夠飽足～椰果、混珠、烏龍凍，3種高人氣配料一杯通通吃得到~

基底使用爽口的綠茶，宛如五線譜一樣，配料宛如音符，譜出美麗動人的樂章，在口中上演經典的大師級曲目！

彈牙的混珠、滑順的茶凍、多汁的椰果，交織出多層次的口感，喝上一大杯超級滿足～嗝

氣泡 桃醉冷莓 M65

現打的氣泡水加入桃醉冷莓裡頭，酸酸甜甜的好滋味，楊桃、小野莓兩種好滋味一次滿足，上頭因為有氣泡孔，喝得時候記得不要搖，以免噴得到出都是~

用吸管攪拌均勻，楊桃汁、小野莓跟氣泡水均勻混合，酸甜開胃的特色滋味，楊桃汁香味超明顯，

這杯好有台灣特色楊桃汁的飲品，非常適合搭配炸物享用，喝起來特別開胃，一口接一口，一大杯一下子就喝光光~

手打芋泥珍珠拿鐵 M65 L75

手打芋泥珍珠拿鐵可以說板橋TOP3的芋頭飲品，自從新埔露X歇業後，我就一直再找深得我心的芋頭飲品，總算被我找到了！

三十茶板橋江翠店員在杯身上手工紫色紋路，鮮豔的色澤相當吸睛，每一杯花紋都是獨一無二，讓飲料不只好喝也相當好拍～

堅持使用自家熬煮的濃郁芋頭，秉棄廉價的罐頭芋泥，就是要給我們這種芋頭控，能吃得到芋頭真實的顆粒口感

再搭配香Ｑ咬勁十足的芋頭珍珠，雙重芋頭的配料，相當有口感，鮮乳為基底串聯起所有配料，在口中上演精采的三重奏

料好實在相當有飽足感，一大杯７５元就可以喝得到，我超級推薦吃膩便當的朋友，午餐來上一杯當代餐相當不賴喔！

奶霜·清境老烏龍 L55

水果茶系列、原茶系列我都超喜歡，三十茶奶霜系列也超高人氣，鹹中帶甜的奶霜綿密細緻，可以選擇直接就口或封杯插吸管~

香濃的奶霜跟原茶迸出滑順的滋味，奶霜的滋味更能引出清境老烏龍的茶韻，越喝越爽口完全不怕會膩，喜歡奶蓋飲品的朋友們，絕對要來試試看三十茶

招牌枸杞菊花 M50/L60

長者LINE群討論度超高的招牌枸杞菊花，這款養生茶飲加入枸杞菊花等常見藥材，推薦喝無糖，就能感受到自然芳香，

上班或運動完太累，都很適合喝上一杯，補足滿滿元氣，讓精氣神都處於最佳狀態～其他飲料店喝不到的特色飲品，只有講究健康天然的三十茶才吃得到喔~

thirtea三十茶 板橋江子翠店 5大特色

1.三十茶主打健康天然、真材實料的手搖飲品牌，終於插旗新北市囉！選在相當熱鬧的江子翠站附近，交通四通八達，以日常輕保養的概念，陪伴我的每一天，開業短短時間就累積上千人加入會員，九月推出指定飲品第２杯半價活動，絕對是板橋人不可錯過的飲料品牌～

2.招牌混珠純手工製成，口感軟Q非常有咬勁，跟一般的機器珍珠口感大不相同～堅持0色素、0防腐、0香精，混珠五彩繽紛，絢麗奪目，來一杯混珠清境烏龍拿鐵，同時滿足味覺跟視覺的雙重享受，烏龍拿鐵滑順好入口，是三十茶必喝的招牌飲品！

3.古樹紅茶是原生種茶樹製成的紅茶，入口回甘不會苦澀，混上特調鮮奶，絲滑口感相當喜歡，搭配爽脆的烏龍凍，雙倍茶韻滋味超迷人😍 百香金鑽綠茶料好實在，三種配料宛如在口中上演三重奏，豐富多層次口感，喝完一杯超飽足～

4. 氣泡桃醉冷莓，吃得到楊桃酸甜果肉，越喝越過癮，非常清爽令我食指大動～奶霜·清境老烏龍，奶霜鹹香開胃，搭配濃郁烏龍茶好速配，多重好滋味，喝起來好順口～

5.板橋芋頭控一定要來，三十茶手打芋泥珍珠拿鐵絕對是板橋芋頭飲品top3，手打芋泥綿密甜度剛剛好、搭配超有咬勁的芋頭珍珠，鮮奶串連起芋頭珍珠跟紫薯芋泥，一入口芋頭美味充滿口腔，真材實料新鮮製作的新開幕飲料，趁這一波優惠好康，來三十茶嚐鮮吧

💭店家資訊 thirtea三十茶 板橋江子翠店

🏠地址: 新北市板橋區松柏街11號(近捷運江子翠站4號出口)

☎️電話: 02-8252-5775

⏰時間: 11:00-22:00

😪公休: 無休

💲消費: 現金、Linepay、街口、外送平台、線上line點餐、載具

💬官網: https://www.thirtea30.com/

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076169122187

💬IG: https://www.instagram.com/thirtea30/

🥢板橋店食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406646721



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