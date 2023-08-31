主打天然純粹、真材實料、少糖健康的手搖飲品牌-三十茶插旗今年終於插旗桃園囉！短短半年時間，就打響桃園知名度，鄰近內壢車站地點超方便~

內壢店還推出好康活動，買任一杯指定系列飲品，就送指定原茶一杯！一次帶兩杯回家喝爽爽，長達一個月的好康活動，桃園的小資族們趕快來朝聖！

另一個好康整個九月的週六、日、一、二連續４天，指定品項通通買一送一！中午12:00跟下午18:00開賣，想喝的朋友手腳要快~

混珠搭配清境烏龍拿鐵相當match，滑順好入口，喝完相當有飽足感～混珠顏色超繽粉，堅持純手工製成，口感軟Q帶有咬勁，閃閃動人超誘人～

古樹紅茶混上特調鮮奶，滑順好入喉，搭配爽口烏龍凍，雙倍茶韻滋味更迷人😍 冬韻青茶解渴順口，茶味十足，不會苦澀的滋味，推薦喜歡原茶的朋友一定要喝～

氣泡。紫屬於你，嚴選新鮮水果，氣泡超爽口越喝越過癮！色彩鮮豔橙心橙意，豐富水果丁搭配現萃洋甘菊茶，沒有咖啡因，果肉讓飲料更好喝，夏天喝上一杯超滿足！

內壢最強芋頭紫薯飲品就是這家！手打芋泥珍珠拿鐵，芋泥濃稠口感佳，芋頭珍珠有咬勁，加入鮮奶比例抓得剛剛好~

桃園人喝飲料的絕佳選擇，推薦大家趁週年慶買一送一，一起喝爆三十茶吧！花一個人的飲料錢，就能擁有雙人的享受唷～

三十茶內壢店今年才開幕，成為桃園人超愛的飲品選擇，目前大桃園僅此一家，吸引北桃園、南桃園的粉絲們，特別來內壢朝聖三十茶的好滋味～

三十茶桃園內壢店優惠活動

這一檔優惠超殺，連續三十天，挑選指定系列飲品，就送指定好茶，每天都有不同的活動贈品，就算每天來也喝不膩～

像我朋友喜歡喝有料的拿鐵，我則喜歡喝原茶，這個優惠活動超適合我們，讓我們花一個人的飲料錢，就可以有雙人的享受唷！

三十茶桃園內壢店周年慶優惠

整個九月每週六、日、一、二連續４天，指定品項通通買一送一！中午12:00跟下午18:00開賣， 每人限購一組，現同款飲品，數量有限，想喝的朋友手腳要快~

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三十茶桃園內壢店菜單

頭一次來可以參考省錢王的介紹外，店內也有獨家飲品排行榜，多款三十茶才喝得到的特色飲品，桃園只有這一家，怪不得有住在大溪的桃園，都特別開車來買～

三十茶桃園內壢店茶包禮盒

不僅有現喝的好茶，三十茶也推出茶包禮盒，不論送禮或自己喝都相當適合，在家也能享受三十茶的好味道～

三十茶內壢店飲品一字排開，５個字形容就是色香味俱全！多種系列選擇，就算每天喝也不怕會喝膩，甚至有鐵粉一天居然就買了兩次～

冬韻青茶 L$35/M$30

三十茶嚴選多款好茶，選擇超級豐富，堅持四小時最佳賞味期，茶飲超過時間就會倒掉，相當講究品質，不惜重本，就是要給三十茶的客人喝到最好的茶飲！

除了清境烏龍茶、古樹紅茶外，我還爽口的冬韻青茶也很多人推薦，茶香蔓延口腔每個角落，喝無糖就相當順口，可以感受到茶汁的自然回甘～超解渴！

手打芋泥珍珠拿鐵 L$75/M$65

內壢芋頭控快來報到，這杯絕對是中壢地區最強的芋泥紫屬飲品！店員手工在杯身上刷出鮮豔的紫色紋路，每一杯花紋都是獨一無二！

顏值超級高，還有很多客人都跟我借飲料拍照，直呼下次一定要點來喝，身為芋頭控我要求很多，可不能只有外觀好看就夠了，味道也相當重要～

三十茶手打芋泥珍珠拿鐵，自己熬煮的濃郁芋頭，吃得到芋頭顆粒口感，搭配香Ｑ咬勁十足的芋頭珍珠，雙重芋頭的配料，料好實在喝起來超幸福！

橙心橙意(洋甘菊水果茶）L$65

沒有咖啡因的洋甘菊茶，三十茶堅持現點現萃，甘菊氣味超明顯，聞起來有種異國的風情，讓人身心靈超平靜，整個人相當放鬆~

橙心橙意加入豐富水果，嚐起來酸甜開胃，可以吃到新鮮的水果果肉，清脆多汁的口感相當爽口，夏天來上一杯立刻食慾大振，可以吃下更多桃園美食囉！

氣泡。紫屬於你(藍莓）L$60

這次喝紫屬於你，我選擇有加入氣泡，今天真的太熱了想增添爽口感～沒想到加入氣泡水滋味，水果香味更明顯！

一大用料很超實在的藍莓水果茶，滿滿新鮮水果，奇異果、柳丁、鳳梨等當季水果一次吃個夠~

果肉口感十足，酸酸甜甜好滋味，喝上一口就食慾大振，炎炎夏日喝上一杯瞬間清爽有精神，喜歡氣泡飲的朋友快來嚐看看

混珠清境烏龍拿鐵 L$65/M$55

三十茶必吃的招牌混珠，我看店內介紹的很詳細，混珠使用數種天然植物營養素製成，獨特色澤散發出閃閃動人的光澤～

堅持０色素、0防腐、0香精的製作混珠，吃起來口感十足，不怕對身體有沉重的負擔，完全彰顯三十茶天然健康的創立宗旨

搭配香氣十足的清境烏龍拿鐵，相當順口不會苦澀，乳香跟茶香蹦出獨特的滋味，兩種香氣同時感受得到，喝起來咬勁十足，來三十茶千萬不可錯過！

烏龍凍古樹拿鐵 L$65/M$55

三十茶一大招牌就是這款古樹紅茶，使用台灣原生種茶樹製成的紅茶，帶有強烈的蜜香氣息、入口滋味回甘

混上特調鮮奶，採用黃金比例做成的古樹拿鐵，在口中絲滑觸感，我相當喜歡，古溜的質地韻味十足，香氣在口中停留許久～

搭配深褐色的烏龍茶凍，跟古樹拿鐵一起享用，雙倍的茶香韻味，喝起來超過癮！相當喜歡這款人氣飲品，推薦首次喝三十茶的朋友別錯過喔

thirtea三十茶桃園內壢店 5大特色

1.主打天然純粹、真材實料、少糖健康的手搖飲品牌-三十茶插旗今年插旗桃園囉！短短半年時間，就打響知名度，鄰近內壢車站，位於桃園中心點，內壢店還推出好康活動，買任一杯指定系列飲品，就送指定原茶一杯！長達一個月的好康活動，桃園的小資族們趕快來朝聖～

2.招牌混珠顏色超繽粉，堅持純手工製成，口感軟Q帶有咬勁，閃閃動人的光澤，非常誘人～堅持0色素、0防腐、0香精，開心品嚐美味珍珠，也能可以相當安心！混珠搭配清境烏龍拿鐵相當match，滑順好入口，喝完相當有飽足感！

3.古樹紅茶是原生種茶樹製成的紅茶，口感帶有蜜甜香氣、入口回甘，濃厚茶底喝起來不會苦澀，混上特調鮮奶，滑順好入喉！搭配爽脆烏龍凍，雙倍茶韻滋味更迷人😍 冬韻青茶解渴順口，茶味十足推薦喜歡原茶的朋友一定要喝～

4.氣泡。紫屬於你嚴選新鮮水果，酸甜開胃，氣泡超爽口越喝越過癮！色彩鮮豔橙心橙意，豐富水果丁搭配現萃洋甘菊茶，沒有咖啡因，果肉讓飲料更加好喝，增添豐富的口感，夏天喝上一杯超滿足！

5.內壢最強芋頭紫薯飲品就是這家，手打芋泥珍珠拿鐵，裡頭的芋泥濃稠，芋頭珍珠頗有咬勁，加入鮮奶甜度抓得剛剛好~三十茶相當注重衛生健康、服務親切、動作迅速，是來內壢喝飲料的絕佳選擇，推薦大家趁週年慶買一送一，一起喝爆三十茶吧！

💭店家資訊 thirtea三十茶桃園內壢店

🏠地址: 桃園市中壢區忠孝路39號

☎️電話: 03-434-5599

⏰時間: 10:00-22:00

😪公休: 無休

💲消費: 現金、街口、linepay、信用卡、悠遊卡、一卡通、外送平台

💬官網: https://www.thirtea30.com/

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076169122187

💬IG: https://www.instagram.com/thirtea30/

🥢內壢店食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406658281



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