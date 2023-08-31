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＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、打卡分享送雞皮仙貝～蘆洲最好吃午仔魚一夜乾超鮮嫩！和本津菜單

2023-08-31 11:23:45 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：139
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1330篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：和本津居酒屋
phone02-2288-0525
place新北市蘆洲區三民路125號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

蘆洲超華麗日式居酒屋-和本津居酒屋🏮離捷運三民高中站1號出口只要一分鐘，店內有三大尊氣派盔甲坐鎮，不論坐店內或店外都很舒服，不怕汗流浹背，可以盡情享受和本津的好滋味~

居酒屋必吃串燒，和本津堅持現點現烤，熟度抓得恰到好處，滿滿的肉汁、彈牙的肉質，不論鹽燒雞肉、蔥花雞肉、醬燒豬肉蔥卷，我通通都喜歡～

和本津午仔魚一夜干是蘆洲最強！表皮酥脆不會烤到太焦，魚肉鮮甜多汁，非常濕潤，完全沒有腥味，堪稱一夜干的天花板👍

多道好料吃都吃不完，鮮嫩滑順月見和風生牛肉、香噴噴明太子山藥、外酥內嫩超大日式唐揚雞、蒜香奶油杏鮑菇超夠味、Q度十足日式炒烏龍麵

打卡好評再送雞皮仙貝，超大片雞皮，卡滋卡滋超酥脆，搭配季節限定芒果梅酒，酸酸甜甜超適合夏天！天空之月梅酒也太順了～搭配串燒炸物超解膩～白桃沙瓦清爽甜蜜蜜、達摩汽水瓶身超可愛，還可以許願祈福帶回家作紀念唷！（未成年請勿飲酒！喝酒不開車）

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

和本津居酒屋在蘆洲相當有名氣，三重還有一家姊妹店京田津居酒屋，鄰近稅捐處地點也很方便，不僅餐點超好吃，裝潢也有夠用心，走過路過都會停下腳步多看兩眼~

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

看看琳瑯滿目的裝潢擺設，豐富卻不會有雜亂感，營造出日式居酒屋熱鬧氣氛；木質門面頗有質感，滿滿酒瓶裝飾、櫥窗相當吸引人，讓人想拿起手機細細瀏覽每個角落

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

超有氣勢的盔甲，一次就有三尊坐鎮，伊達政宗、德川家康專屬盔甲，做工有夠精細，提升和本津居酒屋的質感，散發濃濃的日本氣息

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

和本津居酒屋外頭也有座位區，有種日本屋台的氣氛，別在戶外用餐會汗流浹背，貼心的和本津居酒屋戶外也有冷氣唷~

 

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

有別於日式居酒屋經常有很重的油煙食物味，和本津居酒屋廚房排煙極佳，跟用餐區做出間隔，飽餐一頓後身體也不會臭臭的

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

和本津居酒屋生意真的超級好，裡裡外外都擠滿客人，假日用餐時間記得提早訂位，可以大幅減少等候的時間喔~

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和本津菜單

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

和本津居酒屋好吃好喝選擇多，超過百種品項，每週來報到也不怕吃膩~低消只要300元，非常適合全家大小、三五好友，同事下班後揪團來聚餐~

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涼拌毛豆 招待

店家招牌爽口的毛豆，吃起來多汁爽脆，胡椒的辣度更能引出毛豆自然的甜份，充滿水份是絕佳的開胃小菜～

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月見和風生牛肉$300

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

我超級推薦這個生牛肉，肉質非常新鮮沒有腥味，一入口感受到鮮甜牛肉湯汁，軟嫩口感不怕有咬不段的硬筋～

沾上濃稠的生蛋黃，多了一層保護層，吃起來濕潤，牛肉滑順好入喉～搭配鮮甜爽脆洋蔥，非常開胃，一片接一片一吃就愛上！

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和本津居酒屋餐點堅持現點現做，透過透明玻璃可以看到串燒過程，環境超級乾淨衛生，確保餐點呈現最佳口感～

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

蔥花雞肉串$160 （2本）

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

剛出爐的雞肉串，看看這個飽滿多汁的肉質，是不是非常誘人啊～挑選新鮮的雞肉，吃起來不怕有腥味，感受到雞肉的鮮嫩湯汁～

上頭撒滿翠綠的青蔥，蔥味爆表！一入口彈牙的肉質，跟濕潤的青蔥合而為一，非常喜歡這款特製串燒，味道也不會過鹹，滋味非常迷人！

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醬燒豬肉蔥卷$130 （2本）

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說到串燒我很愛吃醬燒口味，可能我口味比較重一點，對於鹹中帶甜的醬汁沒有抵抗力，和本津挑選的青蔥爽口不會嗆辣，非常JUICY大小朋友都喜歡~

彈牙的豬肉相當Q彈，吃起來好涮嘴，完全不會油膩，也不會有豬腥味，上頭撒上芝麻，香味更加迷人~是來和本津一定要點的串燒喔！

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鹽燒雞肉串$130 （2本）

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除了加入滿滿蔥花的雞肉串，喜歡吃原味的朋友，推薦這款鹽燒雞肉串，因為食材夠好，只要簡單用鹽調味就吃得出雞肉本身的美味～

Ｑ彈不乾柴的口感，濕潤帶有彈性的雞皮、厚切口感十足的肉質，吃完也不會很油膩，和本津居酒屋還有多款串燒選擇，下次還想再來試試看！

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明太子山藥$200
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來和本津居酒屋不能只吃串燒，還要來些蔬菜的美食，可以除去油膩感，增添爽口度，外食族也千萬不能忘了補充纖維素喔～

香噴噴的明太子山藥，明太子焦香味好誘人，山藥爽脆的口感，明太子醬施潤口感，跟爽脆的山藥搭配起來天衣無縫，一下子就吃光光

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蒜香奶油杏鮑菇$180

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杏鮑菇加入奶油炒到香噴噴，洋蔥香氣很強烈，杏鮑菇相當入味，還有加入雞肉丁、紅蘿蔔增添口感～

彈牙多汁滋潤美味～吃起來很涮嘴，相當適合拌飯拌麵一起吃，推薦來和本津居酒屋吃大魚大肉之外，也別錯過這道炒物

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

日式炒烏龍麵$130

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Ｑ彈烏龍麵吸滿醬汁精華，一上桌柴魚正開心地跳舞，炒功一流鍋氣十足，吃起來有夠涮嘴～

炒烏龍跟肉絲跟蔬菜一起入口，吃起來超滿足～來和本津居酒屋，記得先點個主食墊墊胃唷！

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雞皮仙貝$160（打卡好評再送雞皮仙貝）
 

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雞皮仙貝炸得香噴噴酥脆，不會有油耗味，卡滋卡滋爽脆度滿分，淋上特製醬汁以及山葵粉，帶點微微辣度，完全不會油膩一片接一片

這款雞皮仙貝，處理得超級好，雞皮有夠大片，吃起來更過癮～記得要打卡按讚分享，就可以免費享用這道特別的餐點喔！

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日式唐揚雞$160

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和本津居酒屋特製唐揚雞塊，雞肉超級大塊，還有完整的雞皮，一入口頗有層次感，外脆內嫩，超大一塊份量十足，一口咬下超有厚度～

肉質不會乾柴，彈牙有Ｑ勁，沾上日式美奶滋，清爽不油膩，一塊一接一塊越吃越涮嘴，炸功一流熟度剛剛好，相當美味的日式小吃

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午仔魚一夜干$360

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和本津一夜乾是我吃過蘆洲最強的一夜干！午仔魚表皮酥脆，不會烤得太焦，一夜干魚肉軟嫩多汁，肉質超級鮮甜～

午仔魚一夜干相當濕潤，完全不會有魚腥味，堪稱一夜干的天花板👍擠上檸檬、佐上蘿蔔泥，更能引出魚肉鮮甜，我超級推薦！愛吃一夜干的朋友一定要點～

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達摩汽水$140

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和本津人氣無酒精飲品，這個超可愛的達摩汽水，可愛的造型設計，還可以在上面寫上願望～

瓶子還可以帶回家做擺設，願望實現時別忘了幫不倒翁畫上演豬喔，氣泡飲能除去食物油膩感，清爽的口感還能促進消化，讓人吃下更多和本津的好料

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白桃沙瓦$130（未成年請勿飲酒！喝酒不開車）

粉白色的沙瓦飲品，喝起來相當順口，甜蜜蜜幸福滋味是人氣妹子酒，也可以做成無酒精的氣泡飲，蜜桃好滋味喝起來幸福～

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天空之月梅酒$260（未成年請勿飲酒！喝酒不開車）

店員推薦的天空之月梅酒，酸甜滑順不會澀澀的，酒感雖然強烈卻意外地順口，而且梅子本身就能刺激味蕾，一口冰涼梅酒一口和本津佳餚，越吃越開胃～

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芒果梅酒$260（未成年請勿飲酒！喝酒不開車）

季節限定的芒果梅酒，限量供應賣完為止，我超級喜歡這個強烈的芒果味，滋味不會太甜，梅子的酸度可以緩解芒果的甜度，喝起來特別清爽，是搭配串燒的完美拍檔～

吃飽喝足後，再次提醒大家不要開車喔～門口就是公車站、附近還有捷運，和本津也能協助叫車或代駕～

這次還有好多想吃的，可惜已經吃不下了～包含酥炸軟殼蟹、綜合生魚片、鹽烤干貝、明太子玉子燒、鹽烤伊比例豬、日式炒泡麵、味噌日本茄等～下次還要再訪和本津，吃遍更多和本津好料！！

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和本津居酒屋 5大特色

1.蘆洲超華麗日式居酒屋🏮離捷運三民高中站1號出口只要一分鐘，店內有三大尊氣派盔甲坐鎮，滿滿的日本當地擺設，不論坐店內或店外都很舒服，不怕汗流浹背，可以盡情享受和本津的好滋味

2.居酒屋必吃串燒，現點現烤衛生看得到，熟度抓得恰到好處，滿滿的肉汁、彈牙的肉質，不論醬燒雞肉、蔥花雞肉、醬燒豬肉蔥卷，我通通都喜歡～

3.蘆洲最強的午仔魚一夜干！表皮酥脆不會烤到太焦，魚肉鮮甜多汁，非常濕潤完全沒有腥味，可以稱為一夜干的天花板👍主食推薦日式炒烏龍麵，麵條Q度十足，烏龍麵吸滿醬汁，一口接一口，吃起來頗涮嘴～

4.多道好料吃都吃不完，鮮嫩滑順月見和風生牛肉、香噴噴明太子山藥、外酥內嫩超大日式唐揚雞、蒜香奶油杏鮑菇超夠味～打卡好評再送雞皮仙貝，超大片雞皮卡滋卡滋口感，越吃越涮嘴，千萬不要錯過

5.飲品好好喝喔！季節限定芒果梅酒，酸酸甜甜相當爽口，芒果味十足超適合夏天！天空之月梅酒也太順了～酒感恰到好處，完全不會澀澀，搭配串燒炸物超解膩～白桃沙瓦清爽甜蜜蜜、達摩汽水瓶身超可愛，還可以許願祈福帶回家作紀念唷！（未成年請勿飲酒！喝酒不開車）

＋（蘆洲居酒屋）和本津居酒屋～超嫩月見生牛肉、香噴噴炒烏龍、

💭店家資訊 和本津居酒屋
🏠地址: 新北市蘆洲區三民路125號
🚌交通: 捷運三民高中站1號出口5分鐘
☎️電話: (02)2288-0525
⏰時間: 1800-0100
😪公休: 無固定公休(請參考粉絲專頁)
💰消費: 現金、10%服務費、低消300元、Fb/ig/Google 按讚分享送雞皮仙貝
💬粉專: https://www.facebook.com/hebenjin555
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406630333


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