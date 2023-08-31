【東湖咖啡廳】原來最好吃的披薩在這裡！東湖高爾夫練習場--- 《EASE CAFE》，練球後必吃美食！樂活公園賞花、內溝溪生態步道旅遊後，專程前往品嚐也值得！

享譽天母高級商圈的 AT EASE CAFE 來到東湖展店了，地點就在東湖高爾夫練習場一樓。「 EASE CAFE 」曲巷通幽，神秘非常，連我這個住在附近瓏山林社區，天天經過康樂街的在地人，都被蒙在鼓裡。若不是下個月有朋友邀約球敘，趕來東湖高爾夫練習場臨陣磨槍時恰好撞見，一定會錯過近在家門的絕世美味，豈不可惜？

老婆用餐後有感而發：「這麼好吃的餐廳，卻沒有在路口設立廣告招牌，大家怎麼可能知道？」我有同感，既然如此，就讓我來幫忙宣傳，以廣招徠吧！

AT EASE CAFE 來到 東湖 開概念店，拿掉第一個字母，改名為「 EASE CAFE 」。餐廳設在「東湖高爾夫練習場」一樓，用餐可抵停車費，所以停車絕對不是問題。若是假日搭公車來內溝溪生態步道踏青，或是櫻花季來樂活公園賞花，也可以從康樂街 186 巷進來，步行約 5 分鐘即可抵達。

打高爾夫球的附加價值，就是可以投入青山綠水的懷抱，用力大口深呼吸，把平日在都會區吸收的廢氣，通通用芬多精洗滌得乾乾淨淨。

高爾夫球一向被誤認為貴族運動，其實花費並不如大家想像得高，若以單位時間的消費額來計算，比老少咸宜的羽毛球便宜。這可不是隨便說說，因為我自己兩種球都很有在打，長期經驗的結論就是如此。

有一陣子沒來 東湖高爾夫練習場 了，坐下來休息的時候，才發現這裡竟然新開了一家餐廳-「 EASE CAFE 」，原來是天母有名的「 AT EASE CAFE 」的東湖概念店。印在桌上的菜單，看起來好像很不錯，時間也到了中午用餐時間，喜歡嚐鮮的我們，立馬決定上門光顧，餵餵肚裡的饞蟲。

下樓之時，恰巧瞥見「 EASE CAFE 」店員在二樓穿梭送餐的身影。原來店家非常體貼，提供餐點、飲料或是訂做餐盒，外送到球道上的服務，只要掃瞄休息桌上的 QRCODE 點餐，很快就會有美食送到你的面前，比「吳伯毅」還快，非常方便。

「 EASE CAFE 」位於 東湖高爾夫練習場 一樓右側，門面比起天母店相對樸素，招牌也不是很明顯，如果不是特別注意，很容易失之交臂。

餐廳相當大，分成四個座位區，進門看到的這一區，有點餐、結帳的櫃台，也展示一些外賣的商品，用餐座位較少。我們來得早，很幸運被安排在這一區，座位空間很大，用餐非常舒服。

入門右側的櫥櫃裡，展示一些咖啡杯、咖啡壺，還有店家自己生產的各種掛耳咖啡包。

「 EASE CAFE 」自家生產的精品咖啡豆，從挑選豆子到陶鍋手炒，都是專業烘豆師親手操作。經由「一公斤、二烘、三選」，從一公斤生豆，經由兩階段烘焙，3~4 個小時的製程，最後的成品只剩 3.5 磅的咖啡豆，就為了帶給大家層次豐富、溫潤順口的好咖啡。

我對巴拿馬藝妓嚮往已久，卻是第一次看到它的廬山真面目，待會兒一定要點一杯來好好品嚐。

櫃台旁邊有個甜點櫃，有多款每日甜點，看起來秀色可餐，最貴的也不過 150 元，甚至還有不足百元的品項，價錢很實惠。結帳時，除了現金、信用卡，也支持街口支付，或是 LINE PAY ，很方便。

牆上大電視不停播放著高爾夫球賽事，練球時若是遇到大賽開打，趕快下來「 EASE CAFE 」，點份餐點邊吃邊看，好不愜意！特別一提，這裡不限用餐時數，也不收一成服務費，真的超佛心！

戶外座位區有兩個，一個靠停車場，一個靠球道。天氣涼爽的時候，坐在球道旁，看群山爭翠，看小白球與山鳥齊飛，再舒壓也不過了。

在我座位後面，就是主要用餐區，三面玻璃環繞，隱密且寧靜。這區主要是 4 人桌，當然也可以整區包下來，自成一個大包廂，容納 20人不是問題。3 小時包廂費只要 8000 元，並提供價值 6000 元的餐點。不論要主廚特製 buffet 還是個人套餐，甚至手工製作的下午茶甜點都可以搭配。包廂內有電視，也可以連結電腦投影。另外餐廳也提供全場包場，含最美前、後陽台戶外區，最多可容納 60 人左右。

菜單不管材質或印刷都很有質感，特別的是用色切合高爾夫運動，第一眼就讓我聯想到， 老虎伍茲 穿上名人賽冠軍綠夾克的畫面。

照慣例，我們點了許多想吃的餐點，可不要以為我們是大胃王，其實我們只是想多吃幾道菜。反正吃不完，可以打包帶回家跟女兒分享，讓沒有辦法跟我們到處吃吃喝喝的她，也能品嚐到各地美食。

酥炸中卷 180 元

炸物我們很愛，尤其是海鮮炸物。炸得金黃酥脆的中卷香氣撲鼻，酥脆的麵衣下是新鮮 Q 彈的中卷，在口中散發出自然的海味，滋味迷人。配上帶點酸味的塔塔醬，清爽不油膩，大人小孩都喜歡。

鱈魚條 160 元

炸鱈魚條也是不能錯過的炸物，顆粒狀突起的麵衣，就像是喚醒食慾的密碼，看了就令人口水直流。

鮮甜軟嫩的鱈魚條，搭配極度酥脆的輕薄麵衣，再沾點微酸的番茄醬，＂香、脆、軟、嫩，鹹、酸＂兼具，涮嘴得不得了！

塔香紅酒醋牛肉 360 元

紅酒醋有軟化牛肉的效果，帶甜的香味，圓潤的滋味，讓牛肉吃起來有柔滑的的口感。大塊小黃瓜和牛肉一起吃，為牛肉帶來更多的水分和清爽。九層塔的香氣，和鴻喜菇的香氣，豐富了這道菜的層次，多樣的口感，吃起來樂趣十足。

茄汁培根雞肉捲 300 元

雞胸肉口味較平淡，但搭配重口味的培根，鹹度就變得剛剛好。微帶煙燻味的培根，與雞肉一起咀嚼，越嚼越香，但會顯得有點乾，這時略帶酸味的番茄汁，就發揮解膩和補水的功能。運動之後，來點新鮮的雞肉，補充優質蛋白質，可以刺激肌肉合成率增加，吃一道＂茄汁培根雞肉捲＂，健康、口慾一起滿足。

主廚濃湯 150 元

今日的主廚濃湯是巧達濃湯，口感細柔順滑，奶香濃郁，蛤蜊鮮甜，還有軟嫩的蘑菇和酥脆的吐司丁。看似小小一杯，但料多味美，很有飽足感。

活力滿滿綜合果昔 180 元

果昔比果汁更健康，因為它能留得住蔬菜與水果的纖維，讓身體長時間維持在良好的狀態。運動完喝一杯，清涼、美味又健康，立刻活力滿滿，再打幾籃小白球也沒問題！

＂活力滿滿綜合果昔＂濃稠綿密，上面用莓果乾和甜葉菊來裝飾，高級感倍增。細緻的顆粒，有口感卻不卡喉；奇異果的味道特別突出，微酸的口味，開胃的效果一級棒。我們要求這道飲料先上，果然是正確的選擇。

翼板牛排沙拉佐莓果醬 450 元

生菜沙拉很健康，用木盤來裝，感覺更貼近自然；加了翼板牛排，瞬間升級為高級料理。七分熟的翼板牛排，外焦內嫩，吃出好牛肉的鮮甜感。生菜沙拉新鮮多樣，莓果醬酸甜帶香，加上分量不少的翼板牛排，這樣的沙拉，當成主餐來吃，也未嘗不可。

青醬海鮮義大利麵 380 元

青醬，我所欲也；海鮮，亦我所欲也，二者既可得兼，怎能不點＂青醬海鮮義大利麵＂？「 EASE CAFE 」的＂青醬海鮮義大利麵＂，不管是分量、美味或香氣，都超乎我的預期之外。

羅勒誘人的特殊香氣，是我愛上青醬的主要原因，這份＂青醬海鮮義大利麵＂的青醬，濃郁的程度在我的印象中毫無疑問占據第一名！濃稠的青醬緊緊巴附在寬扁的義大利麵上，狂野的羅勒香氣，微嗆的蒜香，淡淡的松子清香，還有大量起司的甜香，在我的口中開啟了香氣嘉年華，絕妙的好滋味，令我為之驚艷！

海鮮的精彩也不遑多讓，生食級干貝的鮮美眾所皆知，光是外熟內生的絲滑口感，就可以讓人沉醉其中。鮮蝦的肥碩鮮甜、蛤蜊的飽滿多汁、中卷的厚實 Q 彈，也都令我十分滿意，這是一道會令人念念不忘的義大利麵。

明太子綜合海鮮 410 元

若說＂青醬海鮮義大利麵＂會令我念念不忘，那這個＂明太子綜合海鮮＂比薩，就是會令我為之瘋狂的絕妙滋味！吃過許多比薩，有薄的、有厚的，有些以料多取勝，有些以料多聞名，但是讓我吃了會感動的比薩，這絕對是第一個！

超薄的餅皮，外圍烤得像餅乾一樣，又酥又脆，其餘部分則是 Q 軟易嚼。餅皮上鋪滿切成丁的鮮蝦、中卷，搭配新鮮的紅、白兩色彩椒及蘆筍，再以特製明太子醬調味，然後豪邁的加入大量的鮭魚卵，最後薄薄的灑上一層起司。

這個豪華的＂明太子綜合海鮮＂，最厲害的地方在於不必借助大量起司來堆疊香氣，光是濃郁的新鮮海味和鮮甜的蔬菜，就可以讓你深陷其中，無法自拔。更何況還有明太子、鮭魚卵的嗶波口感和爆漿快感來助陣？每一片都有滿滿的好料，每一口都是滋味盎然的享受，每一下咀嚼都讓人滿口生津，每一次吞嚥之後，都讓人忍不住吮拍回味......我相信，即使是節食主義的鐵粉，擁有再強的心防，也會在它的美味勾引之下徹底潰堤！相信我，這個比薩絕對值得你專程前來！

巴拿馬 藝妓 ( 水洗 ) 450 元

藝妓咖啡，號稱是最貴的咖啡，被全世界咖啡愛好者追捧。但是，藝妓咖啡的產地不同，品質和風味還是有很大的差距。現在世界上最好的藝妓咖啡，當數巴拿馬藝妓咖啡。

「 EASE CAFE 」自行進口巴拿馬藝妓咖啡原豆，從選豆、烘焙、磨豆，完全不假外求，都由店裡的資深烘焙師親力親為，就為了讓大家享受層次最豐富，口感最溫潤的咖啡。好的咖啡，不管什麼溫度都好喝，因為不同的溫度會帶給味蕾不同的享受。這杯「巴拿馬藝妓」分量不少，我們從 90 度開始喝到室溫，一小口一小口慢慢啜飲，就是要體會它的萬種風情。從第一口的淡淡檸檬皮香，中段轉而呈現出白花、茉莉的高雅花香，後段則是帶有紅玉紅茶的微甜感，「巴拿馬藝妓」演繹的舌上魔法，果然精彩絕倫！

光是品這杯咖啡，我們就用掉半個小時以上，整頓飯吃下來花了三個小時，這就是不限時數餐廳的好處，悠閒至極！

平日工作繁忙，案牘勞形，假日就該安排一些運動、休閒的活動，或者吃吃美食，來舒解壓力，存備繼續前進的動力。東湖是個好地方，交通方便，風景秀麗，內溝溪生態步道有山、有水、花季時還有美麗的櫻花可賞；東湖高爾夫練習場，群山環抱、綠油油的草坪賞心悅目，讓你運動、休閒合而為一。現在又多了「 EASE CAFE 」，一站滿足運動、休閒、享受美食的需求，一舉三得。

總之，不管你來東湖是為了打球或賞景，請記得，在康樂街 186 巷底，有一間「 EASE CAFE 」；這裡有東湖最好吃的餐點、最親切的服務，而且不限用餐時間、不收 10 % 服務費。心動了嗎？趕快安排一下休假計畫，來東湖高爾夫練習場的「 EASE CAFE 」，享受快樂的假期吧！

☕️EASE CAFE 東湖概念店 （ 東湖高爾夫球場️一樓 ）

⛳地址：台北市內湖區康樂街 186 巷 30 號

🕐營業時間：11:00~21:00 ( 最後點餐時間20:30 )

☎️訂位專線：02-28310125

👉FB：https://www.facebook.com/ease.cafe2

🅿️附設停車場（ 消費可抵停車費 ）



☕️At EASE CAFE 天母榮總店

🏡地址：台北市北投區天母西路130巷3號

🕐營業時間：08:00~20:30

☎️訂位專線：02-28213133





📂📂📂以下是「 EASE CAFE 」目前的菜單，請參考；若有變動，以現場菜單為準。📂📂📂

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