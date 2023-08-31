台中紙箱王創意園區︱台中大坑景點推薦以紙為主題園區～台中大坑必打卡熱點搭乘紙箱小火車世界時尚地標秒飛出國場景.純白系空中溜滑梯.紙火鍋必吃！

台中景點推薦紙箱王創意園區以紙為主題的親子觀光創意園區太好玩了，來台中景點提到北屯大坑哪裡好玩？ 好多人都會呼喊大坑景點超推薦紙箱創意園區，紙箱王裡面有好多紙箱造景跟裝置藝術完全好好拍，如果你想要環遊世界的話，那趕緊來看看這巴黎鐵塔、 希臘浪漫鐘樓、英國倫敦大笨鐘、空中溜滑梯跟箱菇屋，完全就是將全世界熱門景點盡收眼底，就連紙箱王餐廳裡有超大飛機跟豪華汽車的場景，點起紙火鍋牛奶口味、花椰米溫沙拉爐烤香料春雞，再加上飲料，完全很可以，用餐完畢繼續逛起二樓的糸氏咖啡Miss Coffee、呆呆機場-地標博物館、漫步雲端的么么步道，祈福站看天燈高掛空中完全帶給你夢幻的國度讓你一秒從台灣飛往國外， 蘑菇屋跟小火車可以搭乘，是大人小孩都愛的超夯景點～來到大坑絕對別錯過這麼一個好玩的景點呀！

台中景點推薦紙箱王創意園區在哪？

紙箱王創意園區位在台中大坑406台中市北屯區東山路二段2-1號，鄰近東東芋圓、大坑圓環、豬頭三大坑炸粿蚵嗲、大坑步道、老芋仔芋圓、新凍嫩仙草，再往下走就可以到新社，光一天真的玩不完！安排兩天恰恰好呀！

台中景點推薦紙箱王創意園區外觀環境

台中景點推薦紙箱王創意園區的入園門票在入口處，費用如下可以參考，實際價格與費用以店家公告為主。

入園門票費用：

全票: NT.$200/人

愛心票: NT.$100/人 65歲以上長者、持有身心障礙手冊者適用

兒童票: 100公分以下兒童免費入園

*身高100公分以上兒童需購買全票入園

*門票含園區折抵券$100(餐廳、門市、DIY商品皆可使用)

*紙箱小火車需現金支付不可折抵

*六點過後園區免門票入園

官方網站：連結

Facebook：連結

Instagram： 連結

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我們直接購買Klook特價門票含餐點（送遊園小火車體驗券），餐點上也包含花椰米溫沙拉，也很划算呢！

我們。

費用包含 門票可折抵園區消費TWD100

贈送遊園紙箱小火車體驗券乙張（價值TWD50元，不限年齡搭乘）

選購398元餐點1份

園區內集滿各館印章，可兌換文創小禮

台中大坑景點推薦紙箱王創意園區介紹

紙箱王創意園區入園建議可以直接購買Klook的套票，很划算餐點也很超值！ 憑券入園後，可以看見希臘鍾樓，很多人都喜歡在鐘樓拍照打卡， 前面還有一隻巨無霸木馬，騎上去真有那麼點架勢呢！。

這場景真的無敵，美美的拍照都會覺得超有氣質，原來紙做的木馬也是可以直接坐到上面去～超酷的！

鳥巢中也有繽紛的紙鸚鵡，太可愛了！我們這日來因為雨天所以有些場景都濕漉漉，只能遠目！

森林酒吧

熱帶風情設計的森林酒吧也太美了吧！可以坐在這兒喝上一杯飲料，再看看這漂亮的園區結合大自然的樂章譜出一首首歡樂的歌曲啊！

南瓜馬車、空中溜滑梯

說真的紙箱王創意園區真的很值得逛，這裡竟然還有南瓜馬車跟空中溜滑梯，整個讓你玩到翻～大人小孩都好熱愛的大坑景點呀！

紙箱王創意園區介紹

接著大坑紙箱王必拍景點就是比薩斜塔， 紙做的細膩度讓你佩服不已～就連巴黎鐵塔、風車、英國 倫敦大笨鐘都是必美拍的場景，繞一圈紙箱王園區猶如環遊世界。

紙箱王創意園區還有一池荷花池子，中間的軌道就是小火車會走過的路呦！迷你版的101景觀台也佇立在此～環遊世界真的不在是夢想，一秒來紙箱王就對了啊！



紙箱王創意園區中也有世界時尚地標藝術品，就連羅馬競技場的美景美拍都很讚！

美麗的月色讓這裡也有個大彎月造景，坐在上面拍真的很像童話故事裡的場景～

比薩斜塔在這呀！紙箱王創意園區每一個區域都規劃得十分完善，再往下走就是紙箱王創意園區的餐廳呦！

紙箱王創意主題餐廳、菜單資訊

曾被舉為世界十大奇特餐廳之一，由紙打造的紙椅紙桌，以及現在用特殊紙材做成的紙火鍋，紙箱王主題餐廳將紙的屬性發揮到淋漓盡致。

紙箱王創意園區的餐廳裡以紙為主題，坐在椅子上也是紙張做的，就連上方的大飛機跟跑車也是紙做的喔！假日其實很建議提早預約用餐座位，紙箱王創意園區餐廳的餐點很值得一試。紙箱王門票200元可以折抵100元紙箱王商品與餐點，拿來換紙箱王最夯的紙火鍋或紙箱飲料都好誘人。

紙箱王詳細菜單請看這： https://www.cartonking.com.tw/stores

輕食主題套餐真的好棒，我們也點了一份花椰米溫沙拉爐烤香料春雞，醬料選擇香柚醬。

紙火鍋有很多的口味，我們點了一份牧場牛奶火鍋，還真的好吃呢！

紙箱王創意園區餐廳也是很多親子、朋友推薦的喔！來紙箱王要吃餐點，所以我們套票上包含輕食餐點，花椰米溫沙拉爐烤香料春雞，醬料選擇香柚醬、牧場牛奶火鍋，兩杯飲料。

餐點中包含花椰米溫沙拉、爐烤香料春雞、醬料、蒸蛋、紙盒餐具組、紙箱飲料。

花椰米溫沙拉爐烤香料春雞整份餐點可以吃飽的呦！輕食饗宴蔬菜水果都在裡頭，整個感覺讓你會很喜歡～

花朵醬料也是紙做的喔！這倒入醬汁的感覺也太融入園區的一切了～

春雞烤得很香，整份餐點都可以吃得很飽。

餐廳裡用紙做鍋具很耐燒，紙真的可以包住火，牧場牛奶鍋以鮮奶油、蒜頭、馬鈴薯熬煮，味道很鮮香，好下飯！份量上我覺得不少，原型食物居多小朋友也可以吃得很開心～符合健康的餐點真的很棒。

春一枝商行的百香果mini冰棒好好吃，在紙箱王也可以買到春一枝的水果冰棒，在台東超有名，如果你還沒吃過真的要試試看！

園區裡有很多的純白線條充滿曲線的美感，很像樂譜，很美。

別以為紙箱王只有這些可以逛，園區規劃很完善可以逛室內也可以逛室外，接著我們就開始移動腳步往二樓前進囉！

隨處的裝置藝術都好討喜，隨處拍都可以留下最棒的回憶～

繼續往二樓走去，會讓你大吃一驚呀！

糸氏咖啡Miss Coffee

糸氏咖啡Miss Coffee去年才新開幕，以窗花為設計主題，別有番滋味。

裡面的環境同樣美達達，我很喜愛咖啡館帶給我特殊的感覺呢！

接著記得呦！要來么么天空步道感受漫步空中的美好，使用6688根鋼筋打造而成，由鋼雕大師劉丁讚設計而成，在上面拍照很有獨特風情。

迷你版的天空步道猶如大坑步道，是網美們必拍的打卡景點之一，望著遠處的山林，心曠神怡！

隨處的裝置藝術都會讓人會心一笑，帶著愉快的心情一起來紙箱王創意園區遊玩吧！

呆呆機場地標博物館

歡迎來到紙箱王航空櫃台，準備要進去呆呆機場地標博物館環遊世界囉！

騎著歐兜邁環游世界是不是太酷惹？

場景真的好多，多到花上三小時玩耍也不為過！

很多迷你藝術品都是老闆出國親自帶回的呢～哇哇！我也好想要有個房間收藏出國的點滴～

在這裏絕對要好好拍起來，立體的紙藝術絕對讓你睜大眼睛的將這些作品盡收眼底。

紙箱藝術館

紙箱藝術館結合藝術品真的是嘖嘖稱奇耶！有時候發現紙品也能榕樹生活藝術中多增添不少意境與童趣，紙箱王藝術園區棒棒呀！

Kiwi很喜愛逛藝術品，每個場景、藝術品的融合下完全無違和～

這裡也有休憩區可愛的小造景麻太古錐了～

箱菇小鎮

Kiwi就這樣隨性走，四處拍拍照，像跑趴一樣美輪美奐的場景讚嘆不已！

可愛的蘑菇好可愛，也是IG打卡熱點呦！可惜雨天後，很多設施都不敢坐上去，否則絕對要有個親臨的體驗感才能分享給你們唷！

呆呆鐵路乘車處就位在入口處

紙箱王熱門親子設施-紙箱小火車，在紙箱王是超火熱的設施，三分鐘帶著你環遊世界～穿越紙王國還有那隱藏版的熱帶雨林、祈福站、夢幻國度～經歷一場屬於自己的奇幻之旅，這個新奇的紙王國絕對要搭乘呀！

大人小孩都可以搭乘，真的很酷～坐在車上還能感受到小火車的行駛，園區先逛過一次再來探險也是個很棒的選擇！

祈福站掛滿祈願、成功、平安、美滿、福氣，讓你一整年好運旺旺來。

蒸汽火車頭隱藏在此，場景就好像魔法森林般隨時都會有麻瓜出現。

打造熱帶雨林真的不容易，無論是小火車或我們都可以輕易的路過拍照打卡～

我自己還挺喜歡紙鸚鵡，恰好看見小火車在行駛形成一幅美麗的景緻，沒來過的朋友們是否看到這裡已經略略心動了呢？

不小心又想來個美拍，在紙箱王扼殺記憶體的容量，美拍拍到底啦！

蜜蜂故事館

蜂蜜故事館可以從箱菇小鎮走上去，或直接從位在二樓的呆呆機場地標博物館走過來都可。

蜂蜜產品不用跑到古坑，在這裡也可以買得到相關的蜂蜜產品。

蜜蜂故事館以瓦愣紙建構而成的蜂巢型展架，展示蜂蜜相關產品，在旁邊也有休憩區可以坐著休息，逛紙箱王真的完全不累啊！門票也可折抵消費，

光陰的故事

紙箱故事館很有古早味童趣，甚至是彈珠台，看到這些遊戲台都忍不住想要玩一下呢！

光陰的故事彩色快速沖印照相館在紙箱王也是必逛幾點，可以照一張底片懷舊照片洗出來放在相框中帶回家做紀念很值得一推。

不僅如此還有紙盾牌也是暢銷商品第一名，在紙箱故事館內可以購買到上千種紙做的生活小物，喜歡就快點下手吧！

這一大陣子最夯的寵物跳台，可以選擇買現成或客製化商品也可以，紙箱王的最大好處就是生活小物，從自身可以買送禮，家中有寵物也有提供寵物商品，都很熱銷，有任何問題也可以在詢問呦！

逛起紙箱故事館，回味再三而且很多都好適合小朋友的玩具，好好保存可以使用很久呢！

現在就連家飾館也有，燈飾造景、床鋪周邊的櫃子還有躺椅、藝術造景、裝飾品在這裡完全考不倒紙箱王，滿滿的記憶跟回憶都會想再去一次啊！。

紙箱王創意園區 評價/評論

從以前紙箱王Kiwi一直放在自己的台中景點美食口袋名單禮，趁還沒開學就衝一波，來逛逛這台中大坑景點美食以紙為主題的親子創意園區，無限延伸的打造世界知名景點，到紙箱王搭乘紙箱小火車就能將這些知名景點盡收眼底，免出國來這就對了！紙箱王裡面有好多紙箱造景跟裝置藝術完全好好拍，如果你想要環遊世界的話，那趕緊來看看這巴黎鐵塔、 希臘浪漫鐘樓、英國倫敦大笨鐘、空中溜滑梯跟箱菇屋，完全就是將全世界熱門景點盡收眼底，就連紙箱王餐廳裡有超大飛機跟豪華汽車的場景，點起紙火鍋牛奶口味、花椰米溫沙拉爐烤香料春雞，再加上飲料，完全很可以，用餐完畢繼續逛起二樓的糸氏咖啡Miss Coffee、呆呆機場-地標博物館、漫步雲端的么么步道，祈福站看天燈高掛空中完全帶給你夢幻的國度讓你一秒從台灣飛往國外， 蘑菇屋跟小火車可以搭乘，是大人小孩都愛的超夯景點～來到大坑絕對別錯過這麼一個好玩的景點呀！

紙箱王創意園區 資訊

住址：台中市北屯區東山路二段二巷二號

電話：04 2239 8868

營業時間：09:00–19:00

官方網站：連結

Facebook：連結

Instagram： 連結

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入園門票費用：

全票: NT.$200/人

愛心票: NT.$100/人 65歲以上長者、持有身心障礙手冊者適用

兒童票: 100公分以下兒童免費入園

*身高100公分以上兒童需購買全票入園

*門票含園區折抵券$100(餐廳、門市、DIY商品皆可使用)

*紙箱小火車需現金支付不可折抵

*六點過後園區免門票入園