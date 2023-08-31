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網友大讚「全桃園最強蛋黃酥」，人潮擠爆只為搶上這一顆！

2023-08-31 20:37:16 謝蘿莉 人氣：144
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窩客好文

謝蘿莉

發表篇數：539篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：水麥芽菓子烘焙工坊
phone-
place桃園市桃園區慈光街74號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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索引目錄

說到這間「水麥芽菓子烘焙工坊」，除了平常日「手撕蛋糕」賣得嚇嚇叫之外，每年到了中秋節前後總是非常忙碌，網路上有網友說這家的蛋黃酥是他吃過全桃園最好吃的，平常都來買蛋糕，好像倒還沒試過嚐試他們家的月餅，只是一到門口真的整個被嚇到，這人潮也扯得太誇張，問了好幾個客人都說要先來買蛋黃酥月餅，這生意未免也太好了吧！

 

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水麥芽菓子烘焙工坊桃園伴手禮 桃園月餅推薦 桃園好吃蛋黃酥 桃園月餅禮盒

 

人潮沿著入口開始排，多到都快把整間店圈起來了，想吃的朋友記得要趁早，如果你是中秋節那幾天來買，人潮一定更可觀。

🙂 好吃好玩延伸閱讀：【桃園必吃美食懶人包】

 

一進去也人潮擠擠擠，因為有限制人數進入，空間雖然稱不上大，倒逛起來倒也挺舒服的。

 

「水麥芽菓子烘焙工坊」「手撕蛋糕」也是他們家的明星產品，從一開始只有幾種口味，一直到現在已經將近10種了，而且不斷進化，連內餡都做了變化，可是愈來愈好吃了呢！

 

老闆的訂單滿滿滿，兩夫妻就一直在烤月餅跟烤蛋黃酥，但偷偷觀察了一下，發現大家還是都會順便帶幾個「手撕蛋糕」蛋糕回家，可見這個「手撕蛋糕」真的很多人都很喜歡。

我還記得我第一次買回家給紅豆姐吃的時候，她一個人竟然給我一個人嗑掉一個，整個是嚇到媽媽我了！XD

水麥芽菓子烘焙工坊 | 菜單 Menu

看了他們家的Menu，發現月餅的禮盒選擇還挺多的，而且價格也很實在，最便宜的禮盒只要240元就可以買得到，就算最便宜的鳳凰酥也只要28元，定價算是相當可愛。

不要以為平價就買不到好東西，他們家的蛋黃酥會好吃，可是使用生的紅土鹹蛋黃下去做得，就算烤過之後，還保有濕潤又綿密的口味，這也是美味的密訣之一呦！

 

「手撕蛋糕」目前共有九種口味，每種都各有顧客支持跟喜歡，我之前曾經買了一輪回家，還真的有好幾款都好合我胃口，而且進化之後，裡層內餡更加入像白玉珍珠、麻糬之類的，吃起來更加有口感。

水麥芽菓子烘焙工坊 | 月餅禮盒任你選，最便宜只要240元。

大方禮盒E(NT.520元)

可愛又精美的外盒，多了小兔子圖案，更加有過節的感覺。

 

裡面全部共有12入，一口氣就可以吃到4種口味，也是目前店家非常受歡迎的組合之一。

像是招牌鳳凰酥、芋頭酥、必買蛋黃酥，還有我這次來也入荷的魯肉咖哩，這個我本來還有點小看它，結果一吃之下整個驚豔，完全不輸基隆的名店阿！

 

魯肉咖哩

大大一顆，一拿起來就沉甸甸地、可是相當有重量！

 

一切開都還沒吃，立馬可以聞到它那瀰漫在空氣間的咖哩香及魯肉香。

像是咖哩調味、魯肉，全都是店家自己手工做的，調整過之後的黃金比例，絕對是外面吃不到的好滋味。

我很喜歡它的咖哩內餡，辛香料的味道十足濃郁，重點是吃起來不會乾，而且質地還帶有一點點順滑感，不小心咬到塊狀的魯肉時，還會從嘴裡碰出豬肉的香氣，真的好好吃。

 

蛋黃酥

這個應該就不用我多介紹啦！這個蛋黃酥可是「水麥芽菓子烘焙工坊」大招牌，很多人來這裡除了買「手撕蛋糕」蛋糕之外，每到中秋節就屬它最熱門啦！

 

我還記得在切的時候，手觸還可以感覺那蛋黃酥的紮實感，使用高成本的紅土鹹鴨蛋，從照片看都依稀可以感覺到它的濕潤度囉！

表層酥皮一層層地，還頗有千層酥酥的口感，尤其是內餡的烏豆沙餡吃起來不會太甜太膩，再加上鹹蛋黃的鹹香，真的讓人一口接一口還真有些停不下來，難怪網路上會有網友說，這間是他在桃園吃過最好吃的蛋黃酥，真的是有厲害。

 

鳳凰酥

他們家的鳳凰酥我自己也很愛，因為味道跟板橋知名小潘相較之下，滋味還真的非常相像，甚至放了好幾天再吃，味道一樣很棒。

 

芋頭酥

淡淡的紫色酥皮，喔對了！他們家的酥皮可都是特別採用紐西蘭安佳無水奶油製作，成本一樣沒有在開玩笑，每顆圓滾滾的地、看起來就很有紮實感。

 

聽老闆說，製作芋頭酥的過程可是比蛋黃酥更鎖碎，大家從剖面看，可以瞧得出內餡真的相當飽滿，全都是紮實的芋頭泥，幾乎不留一點空隙，完全是真材實料來著。

就算我不是芋頭控，也很喜歡這芋頭酥融進嘴裡的味道，吃起來沙沙的又有十足的綿密感，而且芋頭的香十分濃郁，不管是配杯無糖咖啡、花茶都非常適合。

再加上包裝長得喜氣，這中秋節拿來饋贈親朋友好友，可是相當大方阿！

 

熱銷組合C(NT.360元)

不用花太錢，就可以吃到「水麥芽菓子烘焙工坊」很招牌的熱門組合，一組裡面共有10入，而這個外盒就做得比較精美大方，看上去時尚風滿滿。

 

禮盒裡面有太陽餅、蛋黃酥及鳳凰酥，像小資朋友就可以選這款來送給朋友，不失禮又大方。

 

太陽餅

真心覺得「水麥芽菓子烘焙工坊」很厲害，感覺西點好像沒有什麼可以難得倒他的，連台中知名的太陽餅也做得出來。

 

我本來還有點小看它，想外觀看起來不過就是一般的太陽餅，究竟可以好吃到哪裡去？！

結果我一咬還真的蠻驚豔的，它跟傳統的太陽餅比較不一的地方是，外皮做得比較硬實、而且層層酥脆又不失紮實感，連甜甜的內餡都很吸引人，這個我喜歡。

 

綜合蛋黃酥

如果你對蛋黃酥類的有偏好，他這邊還有像這種綜合的蛋黃酥，一口氣就可以吃到四種口味，而且每種都各有自己的特色。

 

一顆一顆圓滾滾地，光看外皮就給人紮實的層次感。

 

流心奶皇酥

這個流心奶皇酥一定不能錯過它。

 

奶黃的鹹香第一口就吸引我的注意，外層酥皮部份帶著一點點顆粒感，這也是它的特色之一，而內餡夾心注入香濃鹹蛋流芯。

尤其很神奇的是，吃他們家的月餅總是不會讓人覺得膩，主要是在甜度部份，老闆有特別做了拿捏，以符合現代人追求的低熱量、低糖跟少油。

 

綠豆蛋黃酥

剛才的烏沙蛋黃酥灑的是黑芝麻，而這個綠豆蛋黃酥則是使用白芝麻，其實從外觀就蠻好分辦的。

 

老實說，這綠豆蛋黃酥的剖面，誘人度也是絲毫不輸剛才的烏豆沙黃蛋酥阿！

黃橙橙的感覺真的好引人食慾，一切開就讓人好想立馬嚐上一口，相較之下，綠豆餡吃起來更加不甜，而且也有一重特別的沙沙口感，很容易叫人愛上。

 

來的時候剛好看老闆正在做蛋黃酥，聽說現在中秋節前後，每天都要上個幾千顆，這數字聽起來還蠻驚人的耶！

 

在一邊看著老闆烤蛋黃酥，自己整個也被香氣迷得團團轉，不得不說製作蛋黃酥的過程也很療癒，如果你真的很愛蛋黃酥，除了自己吃可以買裸包裝的之外，也有全部都是烏豆沙蛋黃酥的組合呦！

水麥芽菓子烘焙工坊 | 必買招牌9種不同口味手撕蛋糕

手撕蛋糕

從開始製作到現在也沒多久，目前已經研發到有９種口味了，而且每一種吃起來都非常不一樣。

 

可可白玉珍珠(NT.110元)

吃了這麼多口味，這可是我目心中的第一名，其實我平常對可可口味的並沒有特別喜好，但就是特別愛吃「水麥芽菓子烘焙工坊」這個口味。

軟綿綿的蛋糕，一壓下去還會立馬澎起來，整個充滿空氣感，本來擁有濃厚的可可香氣，尤其裡面還加了白玉麻糬來增加它的風味與層次，而且不得不說，表層的巧克力豆豆給得可是完全不手軟，整個灑得很豪邁來著。

 

經典原味手撕蛋糕(NT.90元)

不得不說，這個原味可是「水麥芽菓子烘焙工坊」必買的經典款，吃起來不甜不膩，別說大人、就連小朋友都超愛，之前紅豆姐一個人嗑一顆，就是吃這個原味的。

老實說它的個頭很大一顆才只要90元，價格算是蠻實在的，口感綿密又不失蓬鬆感，滋味就像天上的雲朵一樣，非常得鬆軟又綿密，更特別的是裡面還加了柳橙汁，更是它好吃的祕密配方呢！

 

西尾抹茶(NT.105元)

如果你是抹茶控，那麼絕對不能錯過這一款，這可是抹茶控必買的阿！

內層顏色看起來綠油油的，都還沒吃就可以聞到香濃的抹茶香氣，特別選用來自西尾的抹茶粉下去製作，完全是真材實料，滋味柔和而帶點苦韻，比較算是大人的味道。

 

手工黑糖(NT.95元)

這個手工黑糖可是我的最愛，裡面除了白玉可可珍珠，我最愛的就是這個了。

也許天生對黑糖情有獨鍾，自己真時覺得「水麥芽菓子烘焙工坊」手工黑糖手撕蛋糕超好吃，淡淡的黑糖甜味，內餡還吃得到黑糖糖漿，每每買回家我也是一個人可以吃一顆，完全意猶未盡。

 

草莓戀人(NT.110元)

這也是後來研發的新口味，這次來到「水麥芽菓子烘焙工坊」還是我第一次吃到耶！

內餡顏色粉嫩嫩的，本來還想說是不是使用草莓水果糖漿之類的，結果完全都是天然食材，甚至還可以吃到顆糖感，而且比想像中還要不甜膩。

這個我自己也覺得很不錯，而喜歡粉紅色的紅豆姐，一看到這個蛋糕的粉嫩顏色立馬就被征服了！XD

 

伯爵紅茶(NT.95元)

平常有在喝茶的朋友，來到這裡我倒是蠻推薦這款給你們的！

本身擁有濃厚的伯爵茶香，吃起來不膩口而不會過甜，軟綿綿的口感真的叫人一口接一口蠻停不下來的。

 

米歇爾可可(NT.95元)

喜歡巧克力的朋友這款一定要推薦給你們，說是在吃巧克力本體一點都不誇張，可可白玉珍珠是內餡多了些變化，這款就純粹許多，但一樣的是都有很足很濃的可可香，喜歡巧克力的朋友必買。

 

海鹽檸檬(NT.110元)

這款海鹽檸檬也是我第一次吃到，不得不說我真的有被誘惑到。

海鹽加檸檬天生就是個絕配的組合，平常喝飲料我也蠻常這樣喝的，淡淡的海鹽味更可以加倍提升檸檬的香氣與層次，吃起來鹹酸鹹酸又帶一點甜，這個我也好喜歡。

只能說來到「水麥芽菓子烘焙工坊」，想要減肥都不行呢！XD

 

伯爵蜜香麻糬(NT.120元)

這款算是伯爵紅茶的升級款，而且它還是用伯爵蜜香當基底，光聞就有好濃的茶香。

說實在的，蜜香紅茶我自己本身就很常喝，所以對款也是頗情有獨鍾的，尤其裡面多加了不少麻糬，吃起來可是加倍有口感。

 

就在我們拿了月餅跟手撕蛋糕要回家時，外面依舊排得落落長，生意真的超級無敵好的啦！

提醒大家，如果要訂月餅的話，記得一定要提早去預約，因為愈靠近中秋節訂單可是多更多，再加上他們家的蛋黃酥非常搶手，怕有時候訂單太滿，還有可能會買不到呢！

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水麥芽菓子烘焙工坊 | 店家資訊

水麥芽菓子烘焙工坊 | FB
電話：03-3260081
店址：桃園市桃園區慈光街74號
營業時間：11：00 ～ 21：00

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我的心裡住著一個小女孩，她熱愛生命，喜歡旅行、美食及一切美好的事物 一起來感受生活中的感動吧！迎向未來的幸福好日：）

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