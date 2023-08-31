In Soul Studio位在中壢觀光夜市的周邊，

是隱身在都市叢林裡的餐酒館，

In Soul Studio擁有冠軍調酒師坐鎮，

兼具視覺與味覺享受的絢麗調酒，

結合五星主廚的獨門料理手法的中西創意料理，

很適合與三五好友一起度過美好的微醺之夜！

In Soul Studio怎麼去？

In Soul Studio鄰近中壢夜市和中大壢中，

距離桃園捷運A22老街溪站步行約12分鐘。

In Soul Studio正對面就是中大壢中停車場。

In Soul Studio室外環境

走進In Soul Studio彷彿置身在都市叢林裡的世外桃源，

還有佈置星光大道打卡牆，讓客人們可以拍下紀念合照。

In Soul Studio戶外座位區有6席，共19個座位，

被滿滿的大型植物給圍繞著，宛如座叢林秘境！

並帶點歐式古典藝術氛圍～運用雕像、畫作和鐵件。

戶外座位區以2-6人桌為主，每一區都有不同的氛圍。

In Soul Studio室內環境

In Soul Studio室內窗戶採用大片的落地窗，

讓視覺空間有延伸至外的遼闊感，

座位區大概分為五區，設計風格也都不同，

以歐式古典裝潢為主，用藝術妝點空間，

店內有投影螢幕若有重要賽事就會播放比賽直播。

室內座位區以4-10人桌為主，還有吧檯座位區，

若有8-10人座位需求，建議事先預約訂位喔！

In Soul Studio設有獨立雪茄室6人座，

雪茄室呈現綠意盎然的氛圍～好愜意～

In Soul Studio吧檯座位區

吧檯座位區搭配復古的暗紅色高腳椅，大理石檯面，交織出時髦氛圍。

後方的層架上更是整齊擺放了各式各樣的酒瓶。

In Soul Studio特別請來台灣冠軍調酒師 Rock 羅健聞老師(亞洲第二)作為主理人，

坐在吧檯座位前，可以近距離欣賞Rock 羅健聞老師的帥氣調酒秀，

製作調酒的過程中，每一杯都充滿著驚艷和巧思，就像一場創作藝術。

In Soul Studio菜單

In Soul Studio的完整菜單，餐點提供多種調酒、開胃小點及中西創意料理，

基本低消週日至週四，每人低消300元/週五至週六，每人低消500元(服務費10%另計)，

大型座位區低消，室內10人座8000元，雪茄室6人座6000元(服務費10%另計)，

用餐時間限制，週五至週六，客滿限時2小時，週日至週四，如後續無訂位無用餐限制。

【開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

餐點

當天和好友們在In Soul Studio點了滿滿一大桌，

餐點端上來一道道的沉浸在味覺和視覺的饗宴，

現場還有展演精彩火焰秀，享受十足視覺效果！

森流．迴

這道吃法有點像是墨西哥夾餅，將薄片披薩餅挖起配料包起來吃，

配料有生菜、竹崎酪梨醬、北海道鮭魚卵及黃金辛香料起司，

入口味道濃郁香醇，層次超豐富，加上鮭魚卵逼波逼波，增添鹹香！

浮生．夢

墨西哥脆餅沾的醬汁非常的獨特，入口的起司風味非常的強烈！

醬汁是用惡夢絲蒂爾頓乳酪、藍紋起司餅、湯瑪士酸豆加上屏東小農檸檬汁。

深林．犇

嫩煎生菲力佐德國黑魚子醬、阿里山馬告、黃芥末、芝麻葉和黃金柚子，

菲力牛入口非常軟嫩，帶有魚子醬鹹香，層疊著柚子香氣，可以解膩～

皎月．和

選用紐西蘭和牛做成丸子，每一口都能吃到牛肉鮮甜與手感的Q彈，

佐以辣牛番茄醬、新鮮香草和7年陳釀巴沙米克酒醋，酸辣的帶勁口感。

透石．金

北海道2S生食級干貝佐東港櫻花蝦米和栗子南瓜泥，

還可以剝一些炸冬粉，入口充滿栗子南瓜綿密香甜滋味～

馥郁．牧

在地帶皮羊肋佐以主廚特製紅醬、紐西蘭草飼鮮奶油、清華肉桂粉和精品咖啡粉烹煮，

帶皮羊肋肉質軟Q有嚼勁，醬汁濃郁，搭配羊肋正好，不會有濃烈的羊騷味。

日初．海

食材有高山筊白筍、白蝦肉和香料舒肥雞，

佐以日本兵庫馬糞海膽醬、日本山椒粉及覆盆子泥，

香料舒肥雞入口軟嫩不柴．沾著馬糞海膽味道超濃郁，

我自己是蠻喜歡混著沾覆盆子泥，帶有酸甜的滋味。

春泥．鮮

這道是桌邊火焰秀料理，首先將燉飯倒在石盤上，

淋上10年桶陳艾雷島威士忌，加火點著～視覺太讚！

直接現場火烤的燉飯帶點鍋氣，還有香味撲鼻啊！

燉飯選用香米搭配主廚特製蝦殼醬、黑蒜及北海道2S生食級干貝，

香米吸飽蝦殼醬入口濃濃海味，再帶點蒜香味，

因為有火烤的關係又有點鍋巴口感好吃耶！

【開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

山海．蒼

當服務員撒上綠綠的粉，我們以為這是海苔粉，

結果是宇之純極真抹茶粉，抹茶粉搭配燉飯超酷～

同樣上桌也是有桌邊火焰秀，淋上的是極琴酒，

另外還會搭配北海道2S生食級干貝和皎白筍喔！

我跟你們說～抹茶粉搭配燉飯好吃到不行～

這一道是我們全部人一致讚賞，沒想到如此美味！

入口帶出淡淡的抹茶茶香，燉飯非常順口。

【開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

迴流．鱧

義大利寬麵佐澎湖X.O醬、東港野生烏魚子及蛤蜊，

服務生會先將Abuelo7年陳釀蘭姆酒倒入在酒勺內並點火，

我們當天吃飯簡直就是在看視覺表演啦！

燒完之後再將酒倒入於義大利寬麵內～

撒上東港野生烏魚子粉後又在火烤一次完成！

微微嗆辣的澎湖X.O醬，味道濃郁帶鹹，

使整碗義大利寬麵不可罷口的魅力！

【開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

桃木燻鮭披薩佐酪梨醬

10吋披薩薄餅加入桃木煙燻鮭魚、北海道鮭魚卵、自製酪梨醬和起司絲，

將披薩拉起～起司滿滿的牽絲相當的療癒啊！

鮭魚入口吃得到煙燻淡淡木香，且肉質挺柔嫩的～

另外還有加入一些水果陪襯，披薩吃起來其實不膩口。

名士虎蝦奶油義大利麵

端上來名士虎蝦好大隻看上去也太吸睛了！

義大利麵有加入紹興酒和鮮奶油提味～

一入口有淡淡的紹興酒香，吃起來層次豐富。

【開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

霜梅Shuang Mei

霜梅是由桶陳蘭姆酒、清酒、陳釀梅酒、百香果、血橙和粉紅葡萄柚調成，

酒色呈粉紅色澤，有著濃濃葡萄柚香氣，酒感算中等。

幽谷莓韻You Gu Mei Yun

幽谷莓韻由自製茶酒、紅酒、黑醋栗酒、荔枝、水蜜桃、覆盆子和綜合莓果調成，

酒色呈深紫色，算是少女感的調酒，喝起來酸甜，風味濃醇馥郁！

緋Fei

緋由伏特加、荔枝酒、粉紅玫瑰酒、澄清粉紅葡萄汁、酸甜汁和自製茶霜調成，

酒色呈粉紅色澤，喝起來微酸甜中帶有些許苦味。我覺得酒感比較偏重。

國王谷

國王谷由蘇格蘭威士忌、君度橙酒、藍柑橘酒和新鮮萊姆調成，

酒色呈蒂芬妮綠，這杯比前三杯的酒感更重，喝起來蠻清爽的！

薔薇夢Qiang Wei Meng

薔薇夢由自製花果茶琴酒、黑醋栗酒、草莓果醬、粉紅玫瑰酒、伯爵茶、諾曼地草鮮奶油和檸檬汁調成，

這杯端上來也太浮誇了吧！放在永生花珠寶盒內～也太夢幻的調酒，還有乾冰，並噴上特殊香水～

Mandy

Mandy是以店公關經理命名的特製調酒，

端上桌同樣也是擺放在永生花珠寶盒內，

倒入乾冰進去，天啊！是不是非常夢幻～

紅色的酒還會慢慢地往下降，漸層感超美！

沐融．雪

最後這道沐融．雪是今晚的甜點冰淇淋～

擺盤上還用繽紛的果粒點綴加上乾冰陪襯也很夢幻～

由白蘭地、荔枝酒、粉紅玫瑰酒、粉紅葡萄柚、大湖草莓醬、草飼鮮奶油和香草布蕾醬製成，

我自己覺得酒感並不會太重，反而很好入口耶！

我覺得會是女生很喜歡的甜點之一。

【開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

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